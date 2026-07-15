Украинцам компенсируют расходы на «єОселю»: где поддержку получили больше всего

Региональные и местные программы поддержки в пределах «єОселі» уже помогли 1700 украинцам уменьшить расходы на приобретение собственного жилья. Об этом говорится в сообщении Укрфинжилья.

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Такие программы работают как дополнительная поддержка государственной ипотеки. Они позволяют частично компенсировать процентную ставку, первый взнос или предоставить фиксированное пособие для отдельных категорий заемщиков.

По состоянию на начало июля 2026 года по региональным программам уже выплачено более 35,5 млн грн компенсаций.

Где помощи получили больше всего

Больше всего участников получили поддержку во Львовской области. Там часть процентной ставки компенсирована 635 заемщикам.

В Одесской области региональной поддержкой воспользовался 471 участник программы. В Закарпатье помощь получили 142 заемщика.

Всего в Украине сейчас действует 31 региональная и местная программа поддержки в рамках «єОсели». Их условия отличаются в зависимости от области или общества.

Какую поддержку могут оказать

Местные власти самостоятельно определяют формат помощи. Часть регионов и общин компенсирует заемщикам часть процентной ставки по ипотеке.

Остальные программы могут покрывать часть первого взноса или предусматривать фиксированную денежную помощь. Это особенно важно для тех, кто формально может обслуживать кредит, но не имеет достаточной суммы для стартового платежа.

Круг участников также определяется на местном уровне. Поддержку могут получить военнослужащие, ветераны, внутренне перемещенные, медики, педагоги, ученые и представители других категорий.

Почему региональные программы важны

Государственная программа «єОселя» дает украинцам доступ к льготной ипотеке, но даже при пониженной ставке покупка жилья остается большой финансовой нагрузкой. Особенно это касается первого взноса, сопутствующих расходов и ежемесячных платежей.

Именно поэтому региональные компенсации могут оказывать существенное влияние на доступность жилья. Для одних заемщиков они уменьшают ежемесячную нагрузку, для других помогают собрать сумму, необходимую для оформления кредита.

Такие программы также позволяют общинам поддерживать специалистов, которых важно удержать на местах: врачей, учителей, военных, работников бюджетной сферы, ветеранов и переселенцев.

Как ранее писал «Минфин», спрос на доступное жилье в Украине остается высоким, а ипотека для многих семей является единственным реальным способом приобрести квартиру. Поэтому эффективность «єОсели» все больше зависит не только от условий государственной программы, но и от того, насколько активно к ней присоединяются области и общины.

Для потенциальных участников главный совет — проверять не только базовые условия «єОселі», но и наличие местных программ в своей области или общине. Условия поддержки могут существенно отличаться, поэтому региональная компенсация иногда становится решающим фактором для покупки жилья.