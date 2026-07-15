Перед продажей автомобиля владелец может заранее узнать его рыночную стоимость. Это поможет правильно оформить договор купли-продажи, избежать ошибок в документах и пройти перерегистрацию без лишних осложнений. Об этом напомнили сервисные центры МВД вместе со специалистами Экспертной службы МВД.
Сервисные центры МВД объяснили, как определить рыночную стоимость авто перед продажей
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Оценка автомобиля важна, в частности, из-за требований Налогового кодекса. Сумма, указанная в договоре купли-продажи транспортного средства, не может быть ниже его официальной рыночной стоимости. Поэтому предварительное определение цены помогает подтвердить стоимость авто и правильно рассчитать необходимые платежи.
Как определяют стоимость авто
Рыночную стоимость транспортного средства можно определить в учреждениях Экспертной службы МВД. Специалисты проводят оценочное исследование в соответствии с требованиями действующего законодательства.
При оценке учитывают несколько факторов:
- год выпуска автомобиля и срок его эксплуатации;
- технические свойства и комплектацию;
- фактический пробег;
- общее техническое состояние;
- наличие повреждений, следов коррозии или предварительных ремонтов.
По результатам исследования автовладелец получает официальный вывод об определении рыночной стоимости. Этот документ можно использовать при оформлении договора купли-продажи.
Как проходит перерегистрация
После получения документа об оценочной стоимости следующим этапом является перерегистрация транспортного средства нового владельца.
Заключить договор купли-продажи можно в любом территориальном сервисном центре МВД. Место регистрации продавца или покупателя при этом не имеет значения.
Администраторы сервисных центров помогают оформить договор и произвести перерегистрацию автомобиля. Это позволяет завершить продажу официально и избежать рисков, связанных с некорректным оформлением документов.
Почему лучше подготовиться заранее
Продажа автомобиля — это не только договоренность между продавцом и покупателем о цене. Для корректного оформления следует учесть требования законодательства, налоговые последствия, правильность документов и процедуру перерегистрации.
Предварительное определение рыночной стоимости уменьшает риск, что при оформлении договора возникнут вопросы цены авто. Это особенно актуально для машин с большим пробегом, повреждениями, ремонтом после ДТП или нестандартной комплектацией.
Для покупателя официальная оценка также может быть полезна. Она дает дополнительное подтверждение, что стоимость автомобиля не взята с потолка, а рассчитана с учетом технического состояния и рыночных параметров.
Комментарии - 1
Не «вартість зі стелі», а претензії взяті зі стелі, доки ви не довели зворотнє. Вам потрібно — самі і робіть оцінку, а ціна — це лише домовленість між продавцем і покупцем.