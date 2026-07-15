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15 июля 2026, 12:22 Читати українською

Сервисные центры МВД объяснили, как определить рыночную стоимость авто перед продажей

Перед продажей автомобиля владелец может заранее узнать его рыночную стоимость. Это поможет правильно оформить договор купли-продажи, избежать ошибок в документах и пройти перерегистрацию без лишних осложнений. Об этом напомнили сервисные центры МВД вместе со специалистами Экспертной службы МВД.

Перед продажей автомобиля владелец может заранее узнать его рыночную стоимость.

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Оценка автомобиля важна, в частности, из-за требований Налогового кодекса. Сумма, указанная в договоре купли-продажи транспортного средства, не может быть ниже его официальной рыночной стоимости. Поэтому предварительное определение цены помогает подтвердить стоимость авто и правильно рассчитать необходимые платежи.

Как определяют стоимость авто

Рыночную стоимость транспортного средства можно определить в учреждениях Экспертной службы МВД. Специалисты проводят оценочное исследование в соответствии с требованиями действующего законодательства.

При оценке учитывают несколько факторов:

  1. год выпуска автомобиля и срок его эксплуатации;
  2. технические свойства и комплектацию;
  3. фактический пробег;
  4. общее техническое состояние;
  5. наличие повреждений, следов коррозии или предварительных ремонтов.

По результатам исследования автовладелец получает официальный вывод об определении рыночной стоимости. Этот документ можно использовать при оформлении договора купли-продажи.

Как проходит перерегистрация

После получения документа об оценочной стоимости следующим этапом является перерегистрация транспортного средства нового владельца.

Заключить договор купли-продажи можно в любом территориальном сервисном центре МВД. Место регистрации продавца или покупателя при этом не имеет значения.

Администраторы сервисных центров помогают оформить договор и произвести перерегистрацию автомобиля. Это позволяет завершить продажу официально и избежать рисков, связанных с некорректным оформлением документов.

Почему лучше подготовиться заранее

Продажа автомобиля — это не только договоренность между продавцом и покупателем о цене. Для корректного оформления следует учесть требования законодательства, налоговые последствия, правильность документов и процедуру перерегистрации.

Предварительное определение рыночной стоимости уменьшает риск, что при оформлении договора возникнут вопросы цены авто. Это особенно актуально для машин с большим пробегом, повреждениями, ремонтом после ДТП или нестандартной комплектацией.

Для покупателя официальная оценка также может быть полезна. Она дает дополнительное подтверждение, что стоимость автомобиля не взята с потолка, а рассчитана с учетом технического состояния и рыночных параметров.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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BigBend
BigBend
15 июля 2026, 12:33
#
«Для покупця офіційна оцінка також може бути корисною. Вона дає додаткове підтвердження, що вартість автомобіля не взята „зі стелі“, а розрахована з урахуванням технічного стану та ринкових параметрів.»

Не «вартість зі стелі», а претензії взяті зі стелі, доки ви не довели зворотнє. Вам потрібно — самі і робіть оцінку, а ціна — це лише домовленість між продавцем і покупцем.
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