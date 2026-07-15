Трамп: Иран могут внести в законопроект о санкциях против рф

Иран и поддерживаемая им ливанская радикальная исламистская группировка «Хезболлах» могут быть включены в законопроект о новых санкциях в отношении россии, подготовленный покойным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и в настоящее время рассматриваемый Конгрессом США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник, 14 июля, в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в Белом доме.

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При этом вопрос о вторичных санкциях в отношении Китая и Индии в этом контексте не обсуждается, добавил он.

Отмена платы за проход через Ормузский пролив

В тот же день Трамп объявил в соцсети Truth Social, что США не будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, несмотря на его более ранние заявления, а блокада будет сохраняться только для судов, следующих в иранские порты или из них, а также перевозящих иранские грузы.

Он, по его же словам, провел «продуктивные переговоры с лидерами стран Ближнего Востока» и решил заменить сбор на «торговые и инвестиционные соглашения» со странами Персидского залива. «Эти инвестиции будут огромными, но в то же время чрезвычайно выгодными для них и их будущего», — подчеркнул Трамп.

Напомним

Накануне глава Белого дома объявил о взятии Ормузского пролива под контроль США и введении тарифов в размере 20% от всех перевозимых грузов для судов, которые будут проходить через него.

Он добавил, что американские военные возобновляют блокаду в отношении любых иранских судов и «клиентов» Тегерана. По его словам, США теперь будут называться «хранителем Ормузского пролива». Такая мера вступает в силу «незамедлительно», добавил Трамп. Кроме того, он уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана.