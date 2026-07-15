Трамп: Иран могут внести в законопроект о санкциях против рф

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 июля 2026, 9:26 Читати українською

Трамп: Иран могут внести в законопроект о санкциях против рф

Иран и поддерживаемая им ливанская радикальная исламистская группировка «Хезболлах» могут быть включены в законопроект о новых санкциях в отношении россии, подготовленный покойным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и в настоящее время рассматриваемый Конгрессом США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник, 14 июля, в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в Белом доме.

Иран и поддерживаемая им ливанская радикальная исламистская группировка «Хезболлах» могут быть включены в законопроект о новых санкциях в отношении россии, подготовленный покойным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и в настоящее время рассматриваемый Конгрессом США.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

При этом вопрос о вторичных санкциях в отношении Китая и Индии в этом контексте не обсуждается, добавил он.

Отмена платы за проход через Ормузский пролив

В тот же день Трамп объявил в соцсети Truth Social, что США не будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, несмотря на его более ранние заявления, а блокада будет сохраняться только для судов, следующих в иранские порты или из них, а также перевозящих иранские грузы.

Он, по его же словам, провел «продуктивные переговоры с лидерами стран Ближнего Востока» и решил заменить сбор на «торговые и инвестиционные соглашения» со странами Персидского залива. «Эти инвестиции будут огромными, но в то же время чрезвычайно выгодными для них и их будущего», — подчеркнул Трамп.

Напомним

Накануне глава Белого дома объявил о взятии Ормузского пролива под контроль США и введении тарифов в размере 20% от всех перевозимых грузов для судов, которые будут проходить через него.

Он добавил, что американские военные возобновляют блокаду в отношении любых иранских судов и «клиентов» Тегерана. По его словам, США теперь будут называться «хранителем Ормузского пролива». Такая мера вступает в силу «незамедлительно», добавил Трамп. Кроме того, он уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
15 июля 2026, 11:37
#
на її ранні заяви

Трам звісно скотина, але все ж за законами мови — він, а не вона
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами