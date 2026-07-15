Кредиторы поддержали реструктуризацию долга Нафтогаза: что изменится

Группа Нафтогаз во вторник, 14 июля, реструктуризировала два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 1,2 млр евро . Решение поддержали более 90% обладателей облигаций каждой серии, говорится на сайте компании.

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Реструктуризация касалась непогашенных евро- и долларовых облигаций, выпущенных Нафтогазом через Kondor Finance plc.

Договоренности были достигнуты в два этапа: сначала — со специально созданной группой международных держателей облигаций (ad hoc group), а затем — в рамках процедуры получения согласия (consent solicitation), охватившей всех держателей облигаций без исключения.

В результате срок погашения облигаций в евро продлен до 2032 года, а долларовых облигаций — до 2033 года.

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«Реструктуризация еврооблигаций дает нам больше возможностей направлять дополнительные ресурсы на восстановление инфраструктуры после российских атак, которых только в этом году было около 250, и подготовку к отопительному сезону», — отметил председатель правления Группы Нафтогаз Сергей Корецкий.

Реструктуризация, пояснили в компании, является одним из ключевых шагов по обеспечению финансовой стабильности Группы Нафтогаз на фоне полномасштабной войны и системных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

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«Компания продолжает выполнять свои обязательства перед государством и потребителями и готовится к прохождению очередного отопительного сезона», — заверили в «Нафтогазе».