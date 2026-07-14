В КГГА объяснили, что будет с неиспользованными поездками после смены тарифов в Киеве

После смены тарифов на проезд в Киеве неиспользованные поездки на транспортной карте не сгорят. Однако киевлянам и гостям столицы советуют до 15 сентября использовать все оставшиеся поездки на транспортной карте. С 15 сентября их стоимость автоматически переведут в денежный эквивалент и зачислят на Кошелек транспортной карты, сообщили в КГГА.

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В дальнейшем эти средства можно использовать для оплаты проезда по новым тарифам. К примеру, если 15 сентября на карте останется 10 поездок, приобретенных по 6,50 грн, то на Кошелек перечислят 65 грн.

Чтобы приобрести новые поездки за средства из Кошелька, нужно:

открыть приложение Киев Цифровой;

перейти к разделу «Транспортная карта»;

выбрать «Моя карта»;

открыть «Мой Кошелек»;

нажмите «Купить поездки».

Средства спишутся с баланса Кошелька. Чтобы использовать его на цифровой транспортной карте, необходимо обновить приложение Киев Цифровой до последней версии.

Если нужно приобрести проездной, ученический или другой продукт за средства из Кошелек, обратитесь в службу техподдержки:

по электронной почте: transport@kyiv.digital;

по телефонам: 0443665555, 0443668136;

лично по адресу: ул. Космическая, 12-А, кабинет 108 (отдел обработки обращений КП ГИОЦ).

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Напомним

«Минфин» писал, что стоимость разовой поездки в метро, трамваях, троллейбусах и автобусах Киева с 15 июля вырастет до 30 гривен. Это решение, принятое городскими властями, является вынужденным шагом для поддержки функционирования транспортной системы в условиях экономических вызовов.