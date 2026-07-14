Рада ратифицировала свободную торговлю с Турцией

Во вторник, 14 июля, Верховная Рада приняла закон о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

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Цель закона «О ратификации Соглашения о свободной торговле между правительством Украины и правительством Турецкой Республики» — завершение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией, которое было подписано 3 февраля 2022 года в Киеве.

Соглашение будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами, позволит украинским товаропроизводителям получить преимущества от либерализации рынков товаров и услуг в Турецкой Республике, откроет возможности для бизнеса как для расширения рынков сбыта, так и для развития и модернизации собственного производства.

Вицепремьер Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заявил, что теперь украинский бизнес получает время и возможности освоить один из крупнейших рынков региона, а Украина сможет подойти к членству в ЕС уже с экспортным опытом, налаженными партнерскими отношениями и логистикой.

По его словам, главное в Соглашении — тарифный сигнал для развития перерабатывающей промышленности.

«Сейчас 77% нашего экспорта в Турцию составляют зерновые и подсолнечное масло. Это преимущественно сырье, которое Турция перерабатывает на своей территории. Соглашение снимает барьеры именно для продукции переработки: пищевых продуктов, кормовых концентратов, масличной продукции более глубокого передела. переработку именно в Украине», — отметил Качка.

Он подчеркнул, что второе важное измерение — европейское. Она предусматривает применение положения обновленной Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.

Украинские производители могут использовать турецкие материалы и комплектующие и сохранять преференциальное происхождение продукции для экспорта в ЕС.

«Мы интегрируемся в европейские цепи добавленной стоимости еще до членства Украины в ЕС», — подытожил Качка.

Напомним

«Минфин» писал, что в мае 2024 года Кабинет министров одобрил ратификацию соглашения о свободной торговле с Турцией.

3 февраля 2022 года соглашение о свободной торговле подписали премьер-министр Украины Денис Шмигаль и министр торговли Турции Мехмет Муш.