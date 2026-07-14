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14 июля 2026, 19:46 Читати українською

Роберт Киосаки признался, что у него долгов на сумму 1,2 млрд долларов

Автор известной книги Богатый папа, бедный папа Роберт Киосаки удивил слушателей подкаста Get Rich Education очередной порцией финансового экстрима. Он заявил, что имеет долг в размере более миллиарда долларов. Для обычного человека такая сумма выглядит как финансовое самоубийство, однако Киосаки с невозмутимым видом называет это изощренным инструментом для накопления состояния.

Автор известной книги Богатый папа, бедный папа Роберт Киосаки удивил слушателей подкаста Get Rich Education очередной порцией финансового экстрима.

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Искусство занимать миллиарды

Киосаки настаивает на фундаментальном отличии между его долгами и долгами трейдеров-неудачников.

По его мнению, обычные люди накапливают долги из-за кредитных карт или неразумных покупок. Он использует заемные средства исключительно для приобретения активов, которые приносят прибыль в перспективе. Инвестор объясняет, что такой подход нуждается в глубоких знаниях и многолетнем изучении финансовых рынков. Он не советует копировать его стратегию без должной подготовки. Она подойдет только тем, кто привык играть по своим правилам.

Похоже, миллиард долларов долга требует не только образования, но и очень крепких нервов, доступных далеко не каждому.

Разрушительная стратегия пенсионных накоплений

Киосаки также жестко критикует традиционные пенсионные счета. Он убежден, что инфляция и государственная политика со временем обесценят подобные сбережения. По его мнению, пенсионные программы типа 401(k) являются самой большой ошибкой для целого поколения американцев. Инвестор считает, что такие активы не обеспечат надежное будущее, а пенсионеры могут потерять свои накопления из-за экономических факторов.

Предупреждаем, что большинство финансовых консультантов не согласны с этим мнением, напоминая о преимуществах диверсифицированных портфелей и налоговых льготах, предоставляемых пенсионными счетами.

Несмотря на противоречивые взгляды автора, его главная идея остается неизменной. Он советует инвесторам не следовать слепо чужим советам, а досконально изучать объекты вложений. Киосаки подчеркивает, что обучение является главной инвестицией, предшествующей любым другим действиям.

Он уверен, что конечный успех зависит не от количества долгов, а от знаний, которыми владеет человек. Для Киосаки именно финансовая грамотность является фундаментом, на котором он зарабатывает свои капиталы.

Даже если сейчас они имеют вид огромных долгов.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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