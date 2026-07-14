Цены на топливо в Украине 14 июля: премиальный бензин и дизель дорожают

Во вторник, 14 июля, на украинских АЗС изменились цены на топливо. Больше всего за сутки прибавил в стоимости бензин А-95 премиум, также подорожал дизель. В то же время бензин А-95, А-92 и автогаз немного подешевели. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».