Во вторник, 14 июля, на украинских АЗС изменились цены на топливо. Больше всего за сутки прибавил в стоимости бензин А-95 премиум, также подорожал дизель. В то же время бензин А-95, А-92 и автогаз немного подешевели. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо в Украине 14 июля: премиальный бензин и дизель дорожают
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Средние цены на горючее
Динамика изменения стоимости топлива за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум показал самый ощутимый прирост за сутки — его средняя стоимость выросла на 32 копейки и теперь составляет 78,72 грн/л.
- Бензин А-95 напротив, продемонстрировал символическое снижение на 1 копейку до 74,62 грн/л.
- Бензин А-92 подешевел на 3 копейки до 69,50 грн/л.
- Дизельное топливо прибавило в цене 9 копеек, достигнув уровня 76,11 грн/л.
- Автомобильный газ подешевел на 2 копейки, закрепившись на психологической отметке в 40,00 грн/л.
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Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
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