Национальный банк с 15 июля 2026 разрешит операторам почтовой связи, экспресс-перевозчикам и другим международным транспортным перевозчикам Украины переводить иностранную валюту за границу для оплаты таможенных платежей, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с ввозом посылок на территорию ЕС. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ меняет правила валютных переводов для почтовых операторов и перевозчиков
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Кого будет касаться
Смягчение будет касаться международных почтовых и экспресс-отправлений из Украины и других стран, услуги по доставке которых предоставляют украинские операторы-перевозчики.
Соответствующие изменения стали необходимыми, поскольку с 1 июля 2026 г. Совет Европейского Союза отменил освобождение от пошлины на посылки стоимостью до 150 евро, внедрив фиксированную пошлину за каждую товарную категорию.
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Аналогичный режим для платежей по Украине, связанных с ввозом посылок на территорию США, действует с сентября 2025 года.
Изменения вступают в силу с 15 июля 2026 года.
Источник: Минфин
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