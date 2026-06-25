Посылки из Украины в ЕС: с 1 июля начинают действовать новые правила

С 1 июля 2026 года все 27 стран Европейского Союза начинают поэтапное внедрение новых правил оформления коммерческих посылок, отправляемых из-за пределов блока. Об этом сообщил генеральный директор компании Укрпочта Игорь Смилянский.

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Нововведения будут касаться украинских экспортеров, продающих товары в ЕС, а также лиц, присылающих образцы продукции или подарки, стоимость которых превышает 45 евро. Из-за сжатых сроков внедрения новые правила таможенного контроля в странах ЕС будут запускаться постепенно.

Основные изменения

Если НДС уже уплачен на маркетплейсе, будет взиматься сервисный сбор 3 евро за каждый товарный код;

Если НДС не уплачен, а страна уже технически готова — Укрпочта будет сразу оформлять и НДС (сначала это будет 5 стран, остальные присоединятся впоследствии);

Также могут взиматься национальные логистические сборы и сервисный сбор почтового оператора.

По словам главы Укрпочты, компания интегрировала свои IТ-системы через International Post Corporation (IPC) в Брюсселе для автоматического начисления платежей и их последующего перечисления таможенным органам европейских стран. Это должно позволить получателям в ЕС избегать самостоятельного поиска каналов для уплаты таможенных пошлин.

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Почтовый оператор совместно с Министерством экономики и Национальным банком Украины завершает согласование технических деталей механизма финансовых взаиморасчетов.