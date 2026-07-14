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14 июля 2026, 15:36 Читати українською

Токенизация активов может приносить экономике Британии $44 миллиарда ежегодно до 2035 года — отчет

Лидерство в секторе токенизации реальных активов (RWA) способно обеспечить экономике Великобритании дополнительные 33 млрд фунтов стерлингов ($44 млрд) ежегодно до 2035 года. Об этом говорится в плане развития отрасли, который подготовил Крис Вуллард, уполномоченный представитель королевства по цифровым рынкам.

Токенизация активов может приносить экономике Британии $44 миллиарда ежегодно до 2035 года — отчет
Фото: pixabay

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Представленная дорожная карта рассчитана на один год. Ее стратегическая задача — трансформировать единичные блокчейн-эксперименты в полноценную, системную интеграцию распределенного реестра в традиционный финансовый сектор страны.

Четыре шага к цифровому доминированию

Для достижения амбициозных целей авторы стратегии выделили несколько ключевых этапов, которые страна должна реализовать в ближайшее время:

  • Цифровое РЕПО: Проведение масштабного тестирования операций РЕПО (покупка/продажа ценных бумаг с обязательством обратного выкупа) с использованием токенизированных активов.
  • Государственные криптооблигации: Выпуск первой в истории Великобритании токенизированной государственной облигации, который запланирован до конца первого квартала 2027 года.
  • Правила для вторичного рынка: создание прозрачной нормативной базы для вторичной торговли цифровыми финансовыми инструментами.
  • Новые стандарты Центробанка: Официальное признание токенов как легитимного залога Банка Англии.

К разработке и реализации этого плана присоединился консорциум из более чем 50 ведущих мировых компаний, среди которых финансовые гиганты JPMorgan, Goldman Sachs, BlackRock, а также блокчейн-корпорация Ripple.

Читайте также: RWA: как токенизация реальных активов изменяет мир финансов в 2025 году

Блокчейн-фонды вместо экспериментов: позиция индустрии

В компании Ripple поддержали инициативу британских властей. Представители проекта подчеркнули, что ончейн-фонды и цифровые облигации давно переросли статус кабинетных тестов — сегодня это реальные финансовые инструменты, которые работают «дешевле, лучше и быстрее» любых традиционных устаревших аналогов.

Согласно прогнозам аналитиков, которые готовили документ, к 2035 году токенизация реальных активов может охватить до 16% от всего объема мировых инвестиций. Эксперты предупреждают: если Лондон стремится сохранить свой статус ведущего финансового хаба мира, правительство обязано полностью адаптировать правовое и налоговое поле страны под цифровые активы в ближайшие два года.

По словам Криса Вуларда, Британия должна «двигаться со скоростью наиболее гибких конкурентов», чтобы не отстать в глобальной технологической гонке.

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Напомним

Этот шаг является продолжением монетарной политики страны. Ранее Министерство финансов Великобритании объявило о намерениях консолидировать регулирование классических финтех-сервисов, стейблкоинов и токенизированных банковских депозитов в рамках единого правового поля.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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