Цены на нефть подскочили до месячного максимума на фоне эскалации конфликта между США и Ираном

Во вторник, 14 июля, цены на нефть подскочили до самого высокого уровня за последние четыре недели. Толчком для роста рынка стало решение США возобновить морскую блокаду Ирана. Новая волна взаимных ударов между Вашингтоном и Тегераном вновь поставила под угрозу стабильность поставок через стратегически важный Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters.

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Цены на нефть

По состоянию на 10:51 фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $2,74 (3,29%), достигнув отметки в $86,04 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) прибавила в цене $2,21 (2,83%) и торгуется на уровне $80,35 за баррель.

Для Brent это самый высокий показатель с 12 июня, а для WTI — с 16 июня. Напомним, что как раз 17 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который должен положить конец конфликту.

Почему соглашение США и Ирана провалилось

«Несмотря на подписание меморандума и наличие договоренностей, перемирие не продержалось даже несколько недель. Именно этот риск рынок сейчас пытается заложить в стоимость барреля», — объясняет аналитик инвестиционного банка ANZ Сони Кумари.

По ее оценкам, хотя пик эскалации, похоже, позади, затяжные сбои в поставках будут подталкивать цены вверх — в диапазон $85−90.

Градус противостояния взлетел после того, как президент США Дональд Трамп снова заблокировал иранское судоходство и предложил ввести 20%-й сбор за охрану судов в Ормузском проливе. До начала конфликта по этому водному пути транспортировали около пятой части ежедневного мирового объема нефти и сжиженного газа.

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Обстрелы танкеров

Ситуация в регионе остается напряженной. Министерство обороны ОАЭ сообщило, что иранские крылатые ракеты атаковали два эмиратских танкера в территориальных водах Омана, в результате чего погиб один индийский моряк, а еще восемь получили ранения. На этом фоне судоходная статистика зафиксировала падение количества танкеров в Ормузском проливе до двухмесячного минимума.

Аналитики Citi отмечают, что риск того, что Тегеран полностью выйдет из меморандума и заморозит переговоры вплоть до завершения промежуточных выборов в США, существенно вырос. При таком сценарии мир ждет период «высоких цен на нефть надолго».

В то же время министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад в своем Telegram-канале заверил, что экспорт иранской нефти продолжается в обычном режиме, несмотря на отмену американских санкционных льгот на прошлой неделе.

Йеменский фронт и рекордное падение спроса в Китае

Масло в огонь подливает и йеменское движение хуситов, выпустившее ракеты по Саудовской Аравии, обвинив королевство в бомбардировке подконтрольного им аэропорта. По мнению Саймона Вонга, портфельного менеджера Gabelli Funds, если хуститы начнут атаковать саудовские нефтяные объекты в Красном море, это создаст новую волну хаоса для глобальных потоков нефти.

Между тем с другой стороны баррикад оказался Китай. В июне импорт нефти в КНР рухнул сразу на 41,3%, обновив десятилетний минимум. Из-за слабого внутреннего спроса и введенных Пекином ограничений на экспорт нефтепродуктов, загруженность китайских НПЗ упала до самого низкого уровня за последние 10 лет.