Строительство в Украине резко дорожает: какие работы выросли в цене больше всего

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в мае 2026 г. выросли на 21,8% по сравнению с маем прошлого года. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Удорожание зафиксировано во всех основных сегментах строительства. Больше всего выросли цены в нежилом строительстве — на 22,8% в годовом исчислении. В инженерном строительстве рост составил 22,4%, в жилищном — 18,7%.

По сравнению с апрелем цены во всех трех сегментах повысились одинаково — на 1,9%.

Где рост самый высокий

В мае быстрее всего дорожали работы в нежилом строительстве. К этому сегменту относятся, в частности, офисные, торговые, промышленные, складские и другие коммерческие объекты.

Инженерное строительство также показало высокий рост. Речь идет о дорогах, мостах, сетях, энергетических и других инфраструктурных объектах.

Жилищное строительство подорожало несколько медленнее, но также существенно — почти на 19% в год. Для застройщиков это означает дальнейший рост себестоимости проектов, а для покупателей жилья риск постепенного переноса этих расходов в цену квадратного метра.

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Динамика за пять месяцев

В январе-мае 2026 г. цены на строительно-монтажные работы выросли на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В жилищном строительстве рост составил 12,6%, в нежилом — 15%, в инженерном — 14,4%.

Для сравнения, за весь 2025 г. цены на строительно-монтажные работы выросли на 5,8%. В 2024 году подорожание составило 7,9%, в 2023 году — 15,8%. Следовательно, темпы роста в 2026 году уже превышают годовые показатели двух предыдущих лет и приближаются к уровням, характерным для 2023 года.

Почему строительство дорожает

Рост цен на строительно-монтажные работы отражает удорожание материалов, энергоносителей, логистики, оплаты труда и услуг подрядчиков. На рынок также влияют военные риски, дефицит рабочей силы, более сложная логистика и потребность в восстановлении поврежденной инфраструктуры.

Для жилищного рынка это создает дополнительное давление на застройщиков. Если себестоимость работ продолжит расти, компаниям будет сложнее удерживать цены на новостройки без просмотра смет или сокращения маржи.

Как ранее писал «Минфин», рынок недвижимости в Украине остается неравномерным: в одних регионах спрос поддерживают внутренняя миграция и дефицит качественного жилья, в других активность сдерживают риски безопасности и осторожность покупателей.

Для государства рост стоимости строительно-монтажных работ означает более дорогое восстановление. Чем быстрее повышаются цены на работы и материалы, тем больше необходимо для ремонта дорог, мостов, жилья, энергетики, школ, больниц и другой инфраструктуры.