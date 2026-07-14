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14 июля 2026, 11:36 Читати українською

Госдолг США растет на $155 млрд в месяц, дефицит идет к $2 трлн

Министерство финансов США занимает $155 млрд каждый месяц в 2026 финансовом году, что эквивалентно $39 млрд в неделю. При этом федеральный дефицит стремительно приближается к отметке, которую Комитет по ответственному федеральному бюджету (CRFB) прогнозирует на уровне $2 трлн и выше к сентябрю, пишет Investing.

Министерство финансов США занимает $155 млрд каждый месяц в 2026 финансовом году, что эквивалентно $39 млрд в неделю.

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Что происходит с госдолгом

Стремительные темпы заимствований меняют дискуссию о бюджетной дисциплине. Все больше аналитиков и экспертов по бюджетной политике утверждают, что традиционные процессы принятия бюджета в Конгрессе слишком медленны и политизированы, чтобы справиться со структурным дисбалансом такого масштаба. В качестве более быстрого инструмента для выявления избыточных расходов и моделирования бюджетных сценариев называются системы на основе искусственного интеллекта.

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По данным CRFB со ссылкой на последний ежемесячный бюджетный обзор Бюджетного управления Конгресса (CBO), за первые девять месяцев 2026 финансового года США заняли $1,4 трлн, включая $126 млрд только в июне. Этот показатель уже превышает сопоставимый девятимесячный итог 2025 финансового года на $35 млрд, что наглядно демонстрирует, насколько быстро ухудшается ситуация — даже на фоне продолжающегося роста экономики.

Обслуживание госдолга

Пожалуй, наиболее тревожным симптомом дисбаланса являются расходы на обслуживание долга. По данным Fortune со ссылкой на CBO, чистые процентные выплаты по государственному долгу за первые девять месяцев финансового года достигли $857 млрд, или около $23,8 млрд в неделю.

Для сравнения: расходы на выплату процентов теперь превышают совокупные расходы министерств обороны, торговли, внутренней безопасности, образования, Агентства по охране окружающей среды, Администрации малого бизнеса и Почтовой службы США вместе взятых.

«В этом финансовом году мы, вероятно, займем $2 трлн и более — поразительная цифра с учётом того, что экономика продолжает расти, а безработица остаётся низкой», — заявила Майя МакГинес, президент CRFB. «Это, вероятно, лишь верхушка айсберга: заимствования резко возрастут, если политики не возьмут под контроль расходы на социальные программы».

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Сам государственный долг по состоянию на 10.07 составлял около $39,4 трлн, и, по предупреждениям аналитиков, при сохранении нынешних темпов он может удвоиться в течение трёх десятилетий.

Отношение долга к ВВП достигло уровней, не наблюдавшихся со времен Второй мировой войны, по данным Yahoo Finance, — и это несмотря на то, что экономика растёт примерно на 2,1% в год. Сторонники бюджетной дисциплины опасаются, что страна исчерпывает свои резервные возможности ещё до наступления рецессии, оставляя политикам меньше традиционных инструментов на случай замедления роста.

Финансовые рынки уже закладывают в цены стоимость обслуживания такого долга. Десятилетние казначейские облигации, размещённые на аукционе 08.07, были проданы с доходностью 4,58% против 4,538% на предыдущем аукционе, а тридцатилетние облигации на аукционе 09.07 разошлись с доходностью 5,058% — инвесторы требуют более высокой компенсации за поглощение растущего предложения государственных бумаг.

МакГинес жестко обозначила политическую проблему: «Вместо этого политики должны ориентироваться на гораздо более устойчивый дефицит на уровне 3% ВВП, создать двухпартийную комиссию для решения бюджетных проблем и вопросов социальных программ, а самое главное — честно говорить с обществом о серьёзных рисках, которые несёт сохранение нынешнего неустойчивого курса».

Сторонники применения ИИ в бюджетном планировании утверждают, что модели на основе больших языковых систем и оптимизационные алгоритмы способны выявлять мошенничество, обнаруживать дублирующие расходы и моделировать бюджетные сценарии значительно быстрее, чем позволяют традиционные бюджетные циклы.

На международном уровне Южная Корея использовала доходы от бума в сфере ИИ-чипов для финансирования рекордного национального бюджета на 2027 год, превысившего $530 млрд, — наглядный пример того, как технологический рост доходов становится частью суверенного бюджетного уравнения.

Ближайшим катализатором давления на процентные ставки и настроения на рынках станет вторник, 15.07, когда Бюро трудовой статистики опубликует данные об индексе потребительских цен (CPI) за июнь. Консенсус-прогнозы указывают на месячный показатель в -0,1% — резкий разворот после +0,5% в мае, при этом базовый CPI ожидается на уровне +0,2%. Б

олее мягкие данные по инфляции снизят часть давления на траекторию ставок ФРС, потенциально уменьшив будущие расходы на обслуживание долга. На следующий день выйдут данные по индексу цен производителей (PPI) за июнь, которые позволят оценить ценовое давление на уровне производства — оно напрямую влияет на индексируемые расходы по социальным программам, которые МакГинес называет долгосрочным двигателем бюджетной спирали.

С учетом того, что трастовые фонды социального обеспечения и программы Medicare, по прогнозам, могут быть исчерпаны в течение семи лет, арифметика не оставляет иллюзий. Ежемесячные заимствования в среднем $155 млрд в условиях растущей экономики оставляют США крайне мало бюджетного пространства в случае ухудшения ситуации — и пока никакого чёткого политического консенсуса относительно того, как закрыть этот разрыв, не существует.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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