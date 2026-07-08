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8 июля 2026, 9:00 Читати українською

НБУ наказал банки за финмониторинг: кто получил самые большие штрафы

Национальный банк Украины в июне 2026 года применил меры влияния к четырем банкам и одному небанковскому финансовому учреждению. Причина — нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины в июне 2026 года применил меры влияния к четырем банкам и одному небанковскому финансовому учреждению.

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Меры воздействия применены к АО «ПУМБ», АО «УкрСиббанк», АО «Таскомбанк», АО «Универсал Банк» и ООО «Ай Ломбард».

Наибольший штраф получил ПУМБ — 10 млн грн. Банк также получил письменное предупреждение по внутренним документам по вопросам финансового мониторинга.

Кто получил штрафы

ПУМБ оштрафован на 10 млн грн за ряд нарушений в сфере НДП/ФТ. В частности, НБУ отметил ненадлежащую проверку новых и существующих клиентов, невыполнение усиленных мер надлежащей проверки в отношении клиентов с высоким уровнем риска, а также недостатки в применении риск-ориентированного подхода.

Отдельно регулятор отметил нарушения, связанные с клиентами, конечными бенефициарными собственниками которых являются граждане государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины. Также среди замечаний — несвоевременное уведомление специально уполномоченного органа о пороговых финансовых операциях и ненадлежащее исполнение обязанности отказать клиентам в поддержании деловых отношений в определенных законом случаях.

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Укрсиббанк получил штраф в 400 тыс. грн. По данным НБУ, речь идет о нарушении требований по разработке и внедрению внутренних документов по финмониторингу, а также непринятие отдельных мер, предусмотренных положением регулятора.

Таскомбанк оштрафован на 200 тыс. грн за ненадлежащее исполнение долга применять риск-ориентированный подход.

Универсал Банк получил письменное предупреждение. Нарушение касалось ненадлежащего исполнения обязанности по надлежащей проверке существующего клиента.

Самый большой штраф для небанковского учреждения

ООО «Ай Ломбард» получило несколько мер воздействия. Самый большой из них — штраф 4,096 млн грн за невыполнение обязанности обеспечивать надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

По данным НБУ, это привело к ряду других нарушений: ненадлежащей разработке и внедрению внутренних документов по НДП/ФТ, проблемам с проверкой клиентов, недостаткам в риск-ориентированном подходе, а также невыполнению отдельных требований к клиентам, которые являются политически значимыми лицами.

Кроме того, Ай Ломбард получил штраф 100 тыс. грн за нарушение валютного законодательства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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