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6 июля 2026, 11:52 Читати українською

Украинцам хотят изменить тарифы на электроэнергию: когда свет будет дешевле

В Украине могут быть пересмотрены подход к оплате электроэнергии для населения. Речь идет об изменении коэффициентов в трехзонном тарифе. Об этом написал председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

В Украине могут быть пересмотрены подход к оплате электроэнергии для населения.

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По его словам, обычные призывы переносить потребление электроэнергии на другие часы почти не приносят результата. Именно поэтому, по его мнению, нужны финансовые стимулы.

Что предлагает Герус

Он предлагает сделать электроэнергию дешевле в дневное время и более дорогой в вечерние часы. Такой подход должен мотивировать людей переносить часть потребления на первую половину дня.

Как пояснил Герус, из-за активного роста солнечного поколения днем в энергосистеме часто возникает профицит. Поэтому он предлагает применять в этот период понижающий коэффициент 0,4, что означает скидку в 60% от действующего тарифа.

В то же время в вечерние часы, когда нагрузка на сеть максимальна, предлагается вводить повышающие коэффициенты. Это должно помочь снизить вечерние пики потребления.

Парламентарий отметил, что достичь идеального баланса в тарифах сложно, но пересмотр системы необходим из-за изменений в энергетике и увеличения доли солнечной генерации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+55
TAN72
TAN72
6 июля 2026, 11:59
#
Очередной гений😂
+
+70
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
6 июля 2026, 13:13
#
Тобто типу «знизити» вартість коли нікого немає вдома, але підняти вартість тоді, коли всі вдома вранці і увечері, ЦЕ Ж ГЄНІАЛЬНА,записуй поки не забув!!!
+
0
bosyak
bosyak
6 июля 2026, 15:30
#
Герус відкрив для себе дво і три зонні лічильники? Залишилося терміново їх ВСІМ встановити… :) ****. Хоча, сама ідея гарна, але має інший бік — в час коли енергію немає куди витрачати — ціна має бути від'ємною. Тоді буде справедливо…
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