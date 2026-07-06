Украинцам хотят изменить тарифы на электроэнергию: когда свет будет дешевле

В Украине могут быть пересмотрены подход к оплате электроэнергии для населения. Речь идет об изменении коэффициентов в трехзонном тарифе. Об этом написал председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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По его словам, обычные призывы переносить потребление электроэнергии на другие часы почти не приносят результата. Именно поэтому, по его мнению, нужны финансовые стимулы.

Что предлагает Герус

Он предлагает сделать электроэнергию дешевле в дневное время и более дорогой в вечерние часы. Такой подход должен мотивировать людей переносить часть потребления на первую половину дня.

Как пояснил Герус, из-за активного роста солнечного поколения днем в энергосистеме часто возникает профицит. Поэтому он предлагает применять в этот период понижающий коэффициент 0,4, что означает скидку в 60% от действующего тарифа.

В то же время в вечерние часы, когда нагрузка на сеть максимальна, предлагается вводить повышающие коэффициенты. Это должно помочь снизить вечерние пики потребления.

Парламентарий отметил, что достичь идеального баланса в тарифах сложно, но пересмотр системы необходим из-за изменений в энергетике и увеличения доли солнечной генерации.