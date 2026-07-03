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3 июля 2026, 13:45 Читати українською

Бюджет получит около 43 млрд грн в год от детенизации рынка труда — Соболев

Вывод рынка труда из тени может дополнительно обеспечить государственному бюджету Украины примерно 43 миллиарда гривен ежегодных поступлений. Такую оценку озвучил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, выступая в Верховной Раде на «Часе вопросов к правительству» в пятницу, 3 июля.

Бюджет получит около 43 млрд грн в год от детенизации рынка труда - Соболев
Фото: НБУ

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В этой связи глава ведомства обратился к народным депутатам с призывом проголосовать за принятие нового Трудового кодекса Украины, поскольку действующее законодательство, утвержденное еще в 1971 году, уже полностью устарело как морально, так и функционально.

По словам министра, реформа призвана установить единые, прозрачные правила игры для всех участников процесса — как наемных работников и работодателей, так и профсоюзных организаций, инспекции труда и судебной системы.

Соболев выразил надежду на положительное голосование парламента в первом чтении, что позволит в дальнейшем комплексно доработать все поправки ко второму чтению вместе с заинтересованными сторонами.

Комментируя текущую ситуацию, чиновник подчеркнул, что вопрос сохранения и развития человеческого капитала является ключевым приоритетом. Новый документ должен сделать отечественный рынок труда более гибким и четко урегулированным.

Это поможет трудоустроиться гражданам, имеющим статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), благодаря внедрению гибких контрактов. Таким образом, работники получат достойные условия и оплату труда, а компании необходимую рабочую силу.

Отдельно министр упомянул о шагах Минэкономики в направлении цифровизации этой сферы. В частности, речь идет о запуске специализированной платформы «Горизонт», которая, по расчетам министерства, поможет интегрировать в рынок труда около 100 тысяч человек.

Среди других экономических задач правительства Соболев выделил ожидания поддержки законопроектов по дерегуляции, а также старт большой приватизации через систему прозрачных онлайн-аукционов. Параллельно с этими процессами исполнительная власть активно готовится к предстоящему отопительному сезону.

Напомним

«Минфин» писал, что количество официально трудоустроенных украинцев сокращается каждый год войны. Если в довоенном 2021 году работа официально имела 12,8 млн человек, то по итогам 2025-го — лишь 10,9 млн. В первом квартале 2026 года официальная работа имела уже 9,4 млн человек.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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