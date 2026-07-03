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3 июля 2026, 9:04 Читати українською

ФРС меняет правила игры: Кевин Уорш отказывается от подсказок для рынка

Выступление Кевина Уорша на форуме Европейского центрального банка в Синтре стало сигналом радикальных изменений в коммуникационной стратегии Федеральной резервной системы. Уорш четко дал понять, что эра предсказуемости для инвесторов подходит к концу, а фокус регулятора смещается исключительно на полученные результаты, а не на обещания и предупреждения.

Выступление Кевина Орша на форуме Европейского центрального банка в Синтре стало сигналом радикальных изменений в коммуникационной стратегии Федеральной резервной системы.

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Новые правила игры для рынка

Позиция Кевина Уорша базируется на четырех столбах, определяющих политику ФРС в ближайшем будущем.

  1. Во-первых, инфляционная цель в 2% остается непоколебимой. Надежды на то, что центробанк закроет глаза на превышение показателей, бесполезны, ведь ФРС настроена идти до конца, чтобы вернуть цены в норму.
  2. Во-вторых, Уорш подтвердил полную независимость института. Никто не сможет заставить комитет искусственно снижать ставки, и решения по нему будут приниматься исключительно на основе реальных экономических данных.
  3. В-третьих, полностью упраздняется практика «гайденса». Раньше ФРС предупреждала рынок о предстоящих шагах на следующих заседаниях. Теперь этого не будет. Уорш объяснил: члены комитета будут закрываться, анализировать ситуацию и выдавать финальный результат, без попыток намекнуть инвесторам о своих последующих действиях.
  4. Положительным моментом стал взгляд на ИИ: Уорш считает, что его развитие сделает бизнес более эффективным, что может естественным путем сбить инфляционное давление.

Следовательно, рынки должны готовиться к работе в условиях неопределенности. ФРС переходит в реактивную модель, где каждый шаг будет зависеть не от предыдущих планов, а от текущих цифр.

Читайте также: ФРС еще трижды поднимет ставки в этом году и не снизит их до 2028-го

Что это значит для глобальных финансов

Как сообщает CNBC, выступление главы ФРС демонстрирует усталость центробанков от «финансовой терапии» рынков.

Многие годы регулятор пытался минимизировать волатильность за счет прозрачной коммуникации, однако это лишь разбаловало инвесторов, привыкших к дешевым деньгам. Возвращение к закрытому режиму принятия решений должно восстановить влияние реальных рыночных ставок, а не ожиданий игроков.

Для инвесторов это сигнал, что стратегии, построенные на чтении между строками протоколов ФРС, больше не будут работать.

Читайте также: Новый глава ФРС предлагает изменить подход к измерению инфляции

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
malfar
malfar
3 июля 2026, 9:51
#
Ну зрозуміло, попередження тепер будуть тільки для спонсорів… шахраї…
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