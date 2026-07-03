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3 июля 2026, 10:52 Читати українською

Даниил Гетманцев утверждает, что запуск еАкциза сорван

Председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев требует от премьер-министра немедленно уволить в.и.о. о. министра цифровой трансформации Александра Борнякова из-за срыва запуска системы еАкциз. По его оценкам, государство рискует не получить 50 млрд грн от детенизации рынка, а после 1 ноября терять по 500 млн грн ежедневно.

Председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев требует от премьер-министра немедленно уволить в.

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В чем состоит проблема

Система еАкциз, электронное отслеживание обращения алкоголя, табака и жидкостей для электронных сигарет должна была запуститься еще с 1 января 2026 года. Верховная рада перенесла старт на 1 ноября. Но и к этому сроку система не готова: программное обеспечение, которое должно было быть передано бизнесу для тестирования 1 января текущего года, никто не видел.

После встречи с командой Минцифры на этой неделе бизнес-ассоциации пришли к однозначному выводу: ПО не готово. При этом, по словам Гетманцева, Минцифры приняло у подрядчика фактически неработающее программное обеспечение как рабочее, закрыло соответствующий договор актами и открыло финансирование нового контракта на усовершенствование системы.

Кто поддержал обращение

К Гетманцеву обратились шесть крупных бизнес-ассоциаций:

  • Американская торговая палата;
  • Международная торговая палата;
  • Федерация работодателей Украины;
  • Союз украинских предпринимателей;
  • ассоциация «Укрводка»;
  • Украинский фуд-ритейл альянс.

Они поддерживают введение еакциза как инструмента детенизации, но настаивают на обеспечении полного десятимесячного тестирования, предусмотренного законом.

Напомним, что более 50 тысяч лицензиатов в сфере торговли алкоголем и табаком лишь незначительная часть начала подготовку к внедрению системы.

С точки зрения этих событий, Председатель финансового комитета ВРУ требует от Кабмина предпринять решительные шаги.

«Вина за до сих пор неработающее ПО, срыв реформы и убытки бюджета лежит на бывшем министре цифровой трансформации Н. Федорову и т. у. о. министра А. Борняков», — написал депутат.

Он требует от премьер-министра немедленно уволить Александра Борнякова в связи с профессиональной непригодностью, назначить на должность профессиональное лицо и создать межведомственную группу для предотвращения дальнейших убытков государству.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
3 июля 2026, 11:31
#
«При цьому, за словами Гетманцева, Мінцифри прийняло у підрядника фактично непрацююче програмне забезпечення як робоче, закрило відповідний договір актами і відкрило фінансування нового контракту на «вдосконалення» системи.

Найважливіше оце, щоб депутати і так звані правоохоронні органи, сказали людям наступне: кого заарештували? Кого буде притягнуто до відповідальності? Гроші витрачені на неробоче ПЗ в кого конфіскують назад в казну? Чи це буде як завжди, вкрасти вкрали, когось для галочки покараємо, а гроші пішли в закат вже.
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0
Ivn
Ivn
3 июля 2026, 11:46
#
Зірван?)
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