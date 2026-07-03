Даниил Гетманцев утверждает, что запуск еАкциза сорван

Председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев требует от премьер-министра немедленно уволить в.и.о. о. министра цифровой трансформации Александра Борнякова из-за срыва запуска системы еАкциз. По его оценкам, государство рискует не получить 50 млрд грн от детенизации рынка, а после 1 ноября терять по 500 млн грн ежедневно.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В чем состоит проблема

Система еАкциз, электронное отслеживание обращения алкоголя, табака и жидкостей для электронных сигарет должна была запуститься еще с 1 января 2026 года. Верховная рада перенесла старт на 1 ноября. Но и к этому сроку система не готова: программное обеспечение, которое должно было быть передано бизнесу для тестирования 1 января текущего года, никто не видел.

После встречи с командой Минцифры на этой неделе бизнес-ассоциации пришли к однозначному выводу: ПО не готово. При этом, по словам Гетманцева, Минцифры приняло у подрядчика фактически неработающее программное обеспечение как рабочее, закрыло соответствующий договор актами и открыло финансирование нового контракта на усовершенствование системы.

Кто поддержал обращение

К Гетманцеву обратились шесть крупных бизнес-ассоциаций:

Американская торговая палата;

Международная торговая палата;

Федерация работодателей Украины;

Союз украинских предпринимателей;

ассоциация «Укрводка»;

Украинский фуд-ритейл альянс.

Они поддерживают введение еакциза как инструмента детенизации, но настаивают на обеспечении полного десятимесячного тестирования, предусмотренного законом.

Напомним, что более 50 тысяч лицензиатов в сфере торговли алкоголем и табаком лишь незначительная часть начала подготовку к внедрению системы.

С точки зрения этих событий, Председатель финансового комитета ВРУ требует от Кабмина предпринять решительные шаги.

«Вина за до сих пор неработающее ПО, срыв реформы и убытки бюджета лежит на бывшем министре цифровой трансформации Н. Федорову и т. у. о. министра А. Борняков», — написал депутат.

Он требует от премьер-министра немедленно уволить Александра Борнякова в связи с профессиональной непригодностью, назначить на должность профессиональное лицо и создать межведомственную группу для предотвращения дальнейших убытков государству.

Читайте также: Даниил Гетманцев рассказал о пенсиях, игорном бизнесе, криповалютах и инвестиционных счетах: все будет, но не скоро