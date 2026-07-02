Укрпочта запустила экспорт посылок в ЕС по новым таможенным правилам

«Укрпочта» запустила экспорт посылок в страны Европейского Союза в соответствии с новыми таможенными правилами, вступившими в силу с 1 июля 2026 года. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

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По его словам, накануне компания подписала последние необходимые соглашения, что позволило продолжить отправку посылок в ЕС без перерыва для украинских клиентов и экспортеров.

«Укрпочта запустила экспорт посылок в страны ЕС по новым таможенным правилам. Поэтому ждем наших клиентов и очень надеюсь, что таможенные службы стран ЕС не подведут, справятся с новыми правилами и пошлинами», — отметил Смилянский.

Украина среди первых

По словам руководителя «Укрпочты», среди стран вне ЕС лишь четыре государства успели подготовиться к 1 июля, введению новых пошлин и подписать соглашения со всеми 27 странами Евросоюза. Это Украина, Великобритания, Китай и Швейцария.

Смилянский отметил, что другие страны пока не готовы к работе по новым правилам. Это может дать украинским экспортерам временное преимущество над конкурентами, которые еще проходят адаптацию.

По данным «Укрпочты», новые таможенные правила ЕС касаются международных почтовых отправлений из стран, не входящих в блок. Для украинских экспортеров это означает необходимость корректного оформления коммерческих посылок и учета новых сборов и таможенных процедур. «Укрпочта» ранее сообщала, что адаптировала сервисы для экспортеров к этим изменениям.

Как ранее писал «Минфин», с 1 июля все 27 стран ЕС начинают поэтапное внедрение новых правил оформления коммерческих посылок, отправляемых из-за пределов блока. Речь идет об изменениях для e-commerce, малого бизнеса и частных продавцов, работающих с европейскими покупателями.

Новые отделения у линии фронта

Отдельно Смилянский сообщил, что «Укрпочта» завершила проект по установке еще 20 модульных контейнерных отделений в прифронтовых общинах. Проект реализован при поддержке правительства Японии.

Новые отделения появились в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Херсонской и Черниговской областях. Они должны заменить почтовую инфраструктуру, поврежденную или разрушенную в результате российских обстрелов.

Почему это важно

Для украинского малого бизнеса и экспортеров запуск отправлений по новым таможенным правилам имеет практическое значение. Перерыв в доставке в ЕС мог бы означать потерю заказов, особенно для продавцов на маркетплейсах, производителей хендмейда, одежды, аксессуаров и товаров с небольшим средним чеком.

Теперь украинские продавцы могут продолжать работать с европейскими покупателями, пока часть конкурентов из других стран еще настраивает технические и таможенные процедуры. Но преимущество будет кратковременным: после адаптации других операторов конкуренция быстро вернется к цене, качеству товара, скорости доставки и корректности таможенного оформления.

Модульные отделения в прифронтовых общинах — другая часть той же логики. Почтовая инфраструктура в условиях войны остается не только каналом доставки посылок, но и доступом к финансовым, социальным и базовым государственным услугам. Для общин у фронта это часто вопрос не удобства, а связи с остальной частью страны.