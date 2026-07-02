Укрпочта запустила экспорт посылок в ЕС по новым таможенным правилам

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 июля 2026, 17:04 Читати українською

Укрпочта запустила экспорт посылок в ЕС по новым таможенным правилам

«Укрпочта» запустила экспорт посылок в страны Европейского Союза в соответствии с новыми таможенными правилами, вступившими в силу с 1 июля 2026 года. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

«Укрпочта» запустила экспорт посылок в страны Европейского Союза в соответствии с новыми таможенными правилами, вступившими в силу с 1 июля 2026 года.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

По его словам, накануне компания подписала последние необходимые соглашения, что позволило продолжить отправку посылок в ЕС без перерыва для украинских клиентов и экспортеров.

«Укрпочта запустила экспорт посылок в страны ЕС по новым таможенным правилам. Поэтому ждем наших клиентов и очень надеюсь, что таможенные службы стран ЕС не подведут, справятся с новыми правилами и пошлинами», — отметил Смилянский.

Украина среди первых

По словам руководителя «Укрпочты», среди стран вне ЕС лишь четыре государства успели подготовиться к 1 июля, введению новых пошлин и подписать соглашения со всеми 27 странами Евросоюза. Это Украина, Великобритания, Китай и Швейцария.

Смилянский отметил, что другие страны пока не готовы к работе по новым правилам. Это может дать украинским экспортерам временное преимущество над конкурентами, которые еще проходят адаптацию.

По данным «Укрпочты», новые таможенные правила ЕС касаются международных почтовых отправлений из стран, не входящих в блок. Для украинских экспортеров это означает необходимость корректного оформления коммерческих посылок и учета новых сборов и таможенных процедур. «Укрпочта» ранее сообщала, что адаптировала сервисы для экспортеров к этим изменениям.

Как ранее писал «Минфин», с 1 июля все 27 стран ЕС начинают поэтапное внедрение новых правил оформления коммерческих посылок, отправляемых из-за пределов блока. Речь идет об изменениях для e-commerce, малого бизнеса и частных продавцов, работающих с европейскими покупателями.

Новые отделения у линии фронта

Отдельно Смилянский сообщил, что «Укрпочта» завершила проект по установке еще 20 модульных контейнерных отделений в прифронтовых общинах. Проект реализован при поддержке правительства Японии.

Новые отделения появились в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Херсонской и Черниговской областях. Они должны заменить почтовую инфраструктуру, поврежденную или разрушенную в результате российских обстрелов.

Почему это важно

Для украинского малого бизнеса и экспортеров запуск отправлений по новым таможенным правилам имеет практическое значение. Перерыв в доставке в ЕС мог бы означать потерю заказов, особенно для продавцов на маркетплейсах, производителей хендмейда, одежды, аксессуаров и товаров с небольшим средним чеком.

Теперь украинские продавцы могут продолжать работать с европейскими покупателями, пока часть конкурентов из других стран еще настраивает технические и таможенные процедуры. Но преимущество будет кратковременным: после адаптации других операторов конкуренция быстро вернется к цене, качеству товара, скорости доставки и корректности таможенного оформления.

Модульные отделения в прифронтовых общинах — другая часть той же логики. Почтовая инфраструктура в условиях войны остается не только каналом доставки посылок, но и доступом к финансовым, социальным и базовым государственным услугам. Для общин у фронта это часто вопрос не удобства, а связи с остальной частью страны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами