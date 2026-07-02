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2 июля 2026, 11:28 Читати українською

Золото переживает свои худшие времена за десять лет

Цены на золото опустились ниже отметки в $4000 за тройскую унцию, чего не наблюдалось с ноября прошлого года. По данным Financial Times, в течение последнего квартала металл потерял около 14% стоимости. Это самый плохой результат за более чем десять лет.

Цены на золото опустились ниже отметки в $4000 за тройскую унцию, чего не наблюдалось с ноября прошлого года.

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Еще в начале 2026 года золото обновляло рекорды, приближаясь к $5600, но сейчас рыночные настроения изменились кардинально.

Почему инвесторы отворачиваются от металла

Основная причина падения — угасание спекулятивного ажиотажа, ранее поддерживаемого розничными инвесторами. В январе рынок охватила волна оптимизма, однако сейчас она сменилась унынием.

Дополнительное давление создает пересмотр ожиданий монетарной политики США. Новый глава Федеральной резервной системы Кевин Уорш сигнализирует о готовности к более жесткому курсу, что прямо влияет на стоимость драгоценных металлов.

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Воздействие высоких ставок и новых трендов

Золото не приносит процентный доход, поэтому в среде с высокими ставками оно становится менее привлекательным по сравнению с облигациями или депозитами. Параллельно наблюдается переток капитала в другие сектора.

Трейдеры активно финансируют ставки на высокотехнологичные компании и производителей чипов, что оттягивает ликвидность с рынка золота. Дополнительно на динамику негативно повлияли оттоки из биржевых фондов (ETF) и новые ограничения на торговлю слитками, введенные рядом китайских банков для частных лиц.

Инвесторы, ранее использовавшие золото в качестве инструмента хеджирования, сейчас переключаются на инструменты с более высокой фиксированной доходностью.

Как подробнее анализирует «Минфин» в статье «Рынки в смятении: 4 стратегии заработка для „длинных“ инвестиций», для долгосрочного удержания портфеля критически важно понимать, как именно текущие монетарные циклы меняют спрос на традиционные «безопасные гавани». Наши аналитики советуют учитывать, что возврат к росту цен на золото будет зависеть от смягчения риторики регуляторов и изменения геополитического фона.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+30
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
2 июля 2026, 11:34
#
Не претензія до Ярослави, так як приводиться матеріал з статті Таймс, то більше думка щодо позиції Таймс, просто, якщо брати за основу зниження ціни — то так ,але загалом, десять років тому назад унція золота коштувала в три рази менше за ціну на 02.07.2026 року, тому вони якось дуже умовно зобразили це все
+
+5
Iaroslava Kramarenko
Iaroslava Kramarenko
2 июля 2026, 11:44
#
Дякую за коментар. Я вважаю, що аналітики Financial Times, оцінюючи ситуацію, мали на увазі не ціну за тройську унцію золота, а саме швидкість та масштаб падіння за квартал. Погодьтеся, мінус 14% за три місяці — це дуже суттєвий показник.
Окремо додам, що я не маю права трактувати матеріал першоджерела на свій розум. Але я оцінила їх розрахунки саме так.
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0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
2 июля 2026, 12:46
#
Як я і сказав, до вас претензій жодних, ви праві, якщо брати суто оцінку темпів падіння ціни — то вони мають рацію, я лише мав на увазі, що з іншого боку, в цей же час, не дивлячись на падіння вартості, золото все ж коштує сьогодні більше, ніж десять років назад, виключно це хотів сказати
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