Золото переживает свои худшие времена за десять лет

Цены на золото опустились ниже отметки в $4000 за тройскую унцию, чего не наблюдалось с ноября прошлого года. По данным Financial Times , в течение последнего квартала металл потерял около 14% стоимости. Это самый плохой результат за более чем десять лет.

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Еще в начале 2026 года золото обновляло рекорды, приближаясь к $5600, но сейчас рыночные настроения изменились кардинально.

Почему инвесторы отворачиваются от металла

Основная причина падения — угасание спекулятивного ажиотажа, ранее поддерживаемого розничными инвесторами. В январе рынок охватила волна оптимизма, однако сейчас она сменилась унынием.

Дополнительное давление создает пересмотр ожиданий монетарной политики США. Новый глава Федеральной резервной системы Кевин Уорш сигнализирует о готовности к более жесткому курсу, что прямо влияет на стоимость драгоценных металлов.

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Воздействие высоких ставок и новых трендов

Золото не приносит процентный доход, поэтому в среде с высокими ставками оно становится менее привлекательным по сравнению с облигациями или депозитами. Параллельно наблюдается переток капитала в другие сектора.

Трейдеры активно финансируют ставки на высокотехнологичные компании и производителей чипов, что оттягивает ликвидность с рынка золота. Дополнительно на динамику негативно повлияли оттоки из биржевых фондов (ETF) и новые ограничения на торговлю слитками, введенные рядом китайских банков для частных лиц.

Инвесторы, ранее использовавшие золото в качестве инструмента хеджирования, сейчас переключаются на инструменты с более высокой фиксированной доходностью.

Как подробнее анализирует «Минфин» в статье «Рынки в смятении: 4 стратегии заработка для „длинных“ инвестиций», для долгосрочного удержания портфеля критически важно понимать, как именно текущие монетарные циклы меняют спрос на традиционные «безопасные гавани». Наши аналитики советуют учитывать, что возврат к росту цен на золото будет зависеть от смягчения риторики регуляторов и изменения геополитического фона.