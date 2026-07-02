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2 июля 2026, 11:59 Читати українською

Украинцы открыли более 141 тысячи ФОП: кто лидирует по приросту

Более 141,4 тысяч новых фопов открылись и 102,2 тысяч предпринимателей закрылись в Украине с января по июнь 2026 года по данным Единого государственного реестра. Об этом говорится в данных Опендатабота.

Более 141,4 тысяч новых фопов открылись и 102,2 тысяч предпринимателей закрылись в Украине с января по июнь 2026 года по данным Единого государственного реестра.

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В каком состоянии фопономика

Открывать больше новых дел не стали, но существенно уменьшилось количество закрытий: на 36% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Наиболее активное предпринимательство росло в сфере образования, розничной торговли и почтовых услуг. А лидерами по приросту новых предпринимателей стали Киев, Днепропетровщина и Львовщина. Всего в 22 регионах Украины фопов открывается больше, чем закрывается.

На 39 214 фопы больше открылось, чем закрылось в Украине за 2 квартала 2026 года. Так, 141 472 предпринимателя начали свою деятельность, в то же время 102 258 фопов закрылись в этом году. Количество открытий почти не изменилось, а закрытий уменьшилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В каких областях наиболее активно росло

Активнее всего предпринимательство росло в сфере образования: чистый прирост (открытие за минусом закрытых дел) +3 902 дел. Почти такой же прирост зафиксирован в розничной торговле (+3596).

В пятерку сфер с наибольшим приростом МПБ (малый и средний бизнес) также вошли почтовая и курьерская деятельность (+2 558), операции с недвижимостью (+2 504) и оптовая торговля (+2 391).

Наибольшее падение зафиксировано среди предпринимателей, которые занимаются ремонтом компьютеров и оборудования: -365 фопов. Незначительное уменьшение также зафиксировано в сфере охранных услуг (-35), телекоммуникаций (-22), сбора отходов (-19) и обработки древесины (-17).

Регионы-лидеры

Лидерами по приросту фопов стали Киев (+5058), Днепропетровщина (+4284), Львовщина (+4254), Киевщина (+3756) и Одесщина (+2955).

Сокращение количества предпринимателей зафиксировали в 3 прифронтовых и оккупированных регионах: Донетчине (-569), Херсонщине (-293) и Луганщине (-93). В остальных регионах количество малых и средних бизнесов только растет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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