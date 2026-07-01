Биткоин и Ethereum закрыли июнь с падением более 20%, в ЕС выдали 244 криптолицензии: что нового

Июньский обвал: биткоин и Ethereum закрыли месяц с падением более 20%

Первый месяц лета принес серьезное охлаждение на рынок цифровых активов. По данным аналитической платформы CoinGlass, июнь 2026 года стал худшим месяцем для ведущих криптовалют с начала года: биткоин (BTC) потерял 20,48% своей стоимости, а Ethereum (ETH) просел на 21,7%. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass.

Для первой криптовалюты это уже седьмой «красный» июнь за всю историю наблюдений, тогда как главный альтоин зафиксировал убытки в этом месяце уже в восьмой раз. Несмотря на ощутимые потери, текущее падение не поразило исторический антирекорд июня 2022 года, когда биткоин обвалился на 37,28%, а Ethereum — на 44,79%.

Несмотря на резкое июньское пике, по итогам всего второго квартала 2026 года оба актива сумели удержаться в символическом плюсе. Этому поспособствовали высокие показатели предыдущих месяцев:

Квартальный рост биткоина составил 1,04%;

Ethereum по итогам трех месяцев вырос на 1,61%.

Главным драйвером медвежьего тренда в июне стала масштабная распродажа в секторе традиционных финансов. Практически в течение всего месяца на рынке наблюдался непрерывный и значительный отток капитала из спотовых биржевых фондов (ETF) как на базе биткоина, так и на базе Ethereum.

На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $58 711, Ethereum — $1 574.

Исторический антирекорд: июнь стал наихудшим месяцем для биткоин-ETF

Июнь 2026 принес беспрецедентный отток инвестиций с американского рынка крипто-ETF. По данным аналитической платформы SoSoValue, чистый суточный отток капитала из спотовых биткоин-ETF достиг $4,51 млрд, что стало новым историческим минимумом для этих продуктов.

Негативный тренд в секторе первой криптовалюты фиксируется уже два месяца подряд. Совокупно за этот период фонды потеряли около $7 млрд.

Сектор спотовых инструментов на базе второй криптовалюты тоже оказался под сильным давлением. В июне отток капитала из Ethereum-ETF составил $528,99 млн.

Для этого сегмента такой показатель стал третьим худшим результатом с момента запуска торгов. Как и в случае с биткоином, падение здесь длится второй месяц подряд, а совокупные потери фондов за это время уже превысили отметку в $1 млрд.

В противоположность падению главных криптовалют, биржевые фонды на базе других альтокинов продемонстрировали неожиданную устойчивость и по большей части закрыли месяц в плюсе. Настоящим фаворитом инвесторов стал HYPE-ETF, привлекавший солидные $161,05 млн.

В целом статистика привлечения средств в фонды альтокинов в июне выглядит следующим образом:

Единственным аутсайдером среди альтокинов оказался сектор Solana-ETF, где по итогам месяца зафиксировали чистый отток капитала на сумму $786,580.

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Регулирование по правилам MiCA: в ЕС выдали 244 криптолицензии

В Европейском Союзе подвели первые масштабные итоги авторизации криптокомпаний (CASP) по новому регламенту MiCA. По данным Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA), всего в регионе было выдано 244 лицензии. При этом почти четверть всех разрешений пришлась на одну страну — Германию.

Следует отметить, что 1 июля является критической датой для европейского крипторынка: компании, не успевшие получить лицензию MiCA к этому дедлайну, обязаны полностью прекратить предоставление своих услуг на территории ЕС.

В целом, разрешения на работу по новым правилам выдали регуляторы 25 стран. Однако распределение сил на криптомапе Европы оказалось очень неравномерным:

Тройка лидеров: Больше всего лицензий утвердила Германия — 57 компаний (около 23% от общего количества в ЕС). Второе и третье места разделили Нидерланды и Франция по 26 разрешений в каждой стране. Совокупно эти три государства обеспечили почти 50% всего легального крипторынка ЕС.

Другие страны: Чехия выдала 7 лицензий; Латвия, Литва и Словакия — по 6; Хорватия и Финляндия — по 5; Дания, Норвегия и Италия — по 4; Эстония и Словения — по 3; Болгария — 2; Бельгия, Исландия и Швеция — по 1.

Пять стран ЕС вообще не выдали никакую лицензию MiCA. В этот список вошли Греция, Венгрия, Польша, Португалия и Румыния.

При регистрации компании чаще всего выбирали несколько направлений деятельности. Самыми популярными типами лицензированных услуг в рамках MiCA оказались:

Хранение и администрирование криптоактивов (кастодиальные услуги) — 165 лицензий;

Трансферы и переводы — 149 лицензий;

Обмен криптовалют на фиатные деньги или другие цифровые активы — 133 лицензии.

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SEC добилась штрафов на $5,5 млн по делу фейковой криптоплатформы NanoBit

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) успешно завершила судебный процесс против создателей фиктивной криптовалютной платформы NanoBit. Суд Восточного округа Нью-Йорка принял окончательное заочное решение, признав фигурантов виновными в масштабном инвестиционном мошенничестве.

Поскольку ответчики ни разу не явились на судебные заседания и не предоставили никаких возражений, судья вынес решение в пользу регулятора заочно.

В рамках этого дела виновными признаны компании NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., а также два связанных с ними предпринимателя — Цзяцзе Лю и Хуа Чжао.

Общая сумма финансовых взысканий с мошенников превысила $5,5 млн. Суд распределил штрафные санкции следующим образом:

NanoBit Limited (главный организатор схемы) — обязана оплатить около $1,8 млн;

Radiant Horizons Limited — оштрафована на $1,2 млн;

Sweet Karma Fashion Inc. — оштрафована на $1,2 млн;

Zhao Tropical Deli Inc. — оштрафована на $1,2 млн.

Кроме денежных взысканий суд наложил на всех фигурантов пожизненный запрет на любую профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. Им строго запрещено участвовать в выпуске, покупке, предложении или продаже финансовых инструментов, а также привлекать третьих лиц к подобным операциям. Для организаторов схемы Лю и Чжао суд сделал единственное исключение: они могут осуществлять транзакции исключительно через свои личные инвестиционные счета.

Согласно материалам официальной жалобы SEC, поданной еще 17 сентября 2024 года, преступная схема активно действовала, по меньшей мере, с сентября 2023 года по июнь 2024 года.

Злоумышленники использовали классическую тактику «охоты» на жертв:

Знакомство: Фигуранты искали потенциальных инвесторов в тематических группах мессенджера WhatsApp.

Построение доверия: Они выдавали себя за опытных и успешных экспертов финансовой индустрии, после чего привлекали людей инвестировать в новую криптоплатформу NanoBit.

Имитация заработка: Для манипуляций NanoBit ложно утверждала, что аффилированная структура NanobitUS Securities имеет официальную брокерскую регистрацию. Платформа также активно рекламировала фейковые первоначальные предложения монет (ICO), обещая сверхвысокую доходность, и демонстрировала пользователям искусственные графики успешной торговли.

На самом деле, никаких реальных операций на площадке не проводилось. Как только обманутые инвесторы пытались вывести свои средства или зафиксировать прибыль, платформа блокировала операции, а организаторы схемы исчезали с деньгами.

Жертвами мошенников стали 18 инвесторов, потерявших минимум $967 835. Около $725 335 поступило в криптоактивах на три некостодиальных адреса, еще $242 500 — в фиате. Эти средства, по версии регулятора, переводились из США на счета в Гонконге.