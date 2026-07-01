Удар по Temu и AliExpress: ЕС ввел пошлину в размере 3 евро на дешевые посылки

В среду, 1 июля, Европа сделала первый шаг к сдерживанию того, что она называет недобросовестной конкуренцией со стороны таких интернет-магазинов, как Shein, Temu и AliExpress, введя пошлину в размере 3 евро на импорт недорогих товаров электронной коммерции из Китая, которые ранее поступали в блок без уплаты пошлины, пишет Reuters.

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Что это означает

Этот шаг стал ещё одним ударом для платформ, которые использовали таможенные льготы для продажи товаров по сверхнизким ценам, что способствовало их быстрому росту и вызывало жалобы со стороны розничных торговцев и политиков.

США, их крупнейший рынок, отменили действие льготы «de minimis» для импорта из Китая в мае и для всего импорта в конце августа.

Пошлина будет взиматься за каждую таможенную классификацию в отправлении. За посылку, содержащую три разных типа товаров, будет взиматься общая плата в размере 9 евро, тогда как за посылку, содержащую несколько платьев или несколько игрушек, будет взиматься 3 евро.

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Льготы по уплате пошлины на импорт товаров низкой стоимости действовали на протяжении десятилетий, а текущий порог в 150 евро был введен в 2008 году. ​Но количество посылок электронной коммерции, поступающих в Европейский Союз в рамках этого освобождения, резко возросло, достигнув 5,8 миллиарда в 2025 году по сравнению с 1,4 миллиарда в ​2022 году.

«В другом мире торговли это имело бы смысл, но такого мира уже не существует. Электронная коммерция, особенно с Китаем, перевернула его с ног на голову», — сказал в интервью законодатель Е С Дирк Готинк, курирующий вопросы таможенной реформы в Европейском парламенте.

Как это повлияет на рынок

Дерек Лоссинг, консультант по электронной коммерции и авиаперевозкам, возглавляющий Cirrus Global Advisors, заявил, что ожидает, что авиаперевозки товаров электронной коммерции в ЕС упадут на 10−35 % в течение нескольких недель после вступления сборов в силу, что, вероятно, повлияет на мировые объемы авиаперевозок.

«Вопрос заключается в том, насколько эффективно платформы переходят на другие рынки», — сказал Лоссинг.

«Когда США отменили de minimis, Европа была действительно хорошей альтернативой, на которую платформы могли бы перейти, но сейчас нет действительно ясной альтернативы Европе».

Уход упомянутых платформ может вынудить поставщиков взять на себя часть дополнительных расходов, чтобы ограничить рост цен для потребителей и защитить рентабельность.

Временное введение

Сбор в размере 3 евро — это временная мера, которая должна быть заменена пошлиной для отдельных категорий товаров с 1 июля 2028 года, когда планируется начать работу новой Таможенной службы ЕС.

Эти сборы, вероятно, приведут к росту потребительских цен, поскольку платформы перекладывают по крайней мере часть дополнительных расходов.

AliExpress, принадлежащий китайскому гиганту электронной коммерции Alibaba, заявил, что перечень товаров будет иметь пометку «Цена включает пошлины и НДС», где это возможно. Для других товаров клиентам будет показана разбивка импортных сборов перед завершением покупки.

Компания Amazon, запустившая свой сверхдешёвый сервис Amazon Haul после быстрого роста Temu и Shein, заявила, что 97% её поставок в ЕС в прошлом году были выполнены со складов в пределах блока.

За продукцию, поставляемую из-за пределов ЕС, клиентам также будут показаны импортные сборы перед оформлением заказа, говорится в сообщении.