Удар по Temu и AliExpress: ЕС ввел пошлину в размере 3 евро на дешевые посылки

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 июля 2026, 8:31 Читати українською

Удар по Temu и AliExpress: ЕС ввел пошлину в размере 3 евро на дешевые посылки

В среду, 1 июля, Европа сделала первый шаг к сдерживанию того, что она называет недобросовестной конкуренцией со стороны таких интернет-магазинов, как Shein, Temu и AliExpress, введя пошлину в размере 3 евро на импорт недорогих товаров электронной коммерции из Китая, которые ранее поступали в блок без уплаты пошлины, пишет Reuters.

В среду, 1 июля, Европа сделала первый шаг к сдерживанию того, что она называет недобросовестной конкуренцией со стороны таких интернет-магазинов, как Shein, Temu и AliExpress, введя пошлину в размере 3 евро на импорт недорогих товаров электронной коммерции из Китая, которые ранее поступали в блок без уплаты пошлины, пишет Reuters.► Читайте телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новостиЧто это означаетЭтот шаг стал ещё одним ударом для платформ, которые использовали таможенные льготы для продажи товаров по сверхнизким ценам, что способствовало их быстрому росту и вызывало жалобы со стороны розничных торговцев и политиков.

► Читайте телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Что это означает

Этот шаг стал ещё одним ударом для платформ, которые использовали таможенные льготы для продажи товаров по сверхнизким ценам, что способствовало их быстрому росту и вызывало жалобы со стороны розничных торговцев и политиков.

США, их крупнейший рынок, отменили действие льготы «de minimis» для импорта из Китая в мае и для всего импорта в конце августа.

Пошлина будет взиматься за каждую таможенную классификацию в отправлении. За посылку, содержащую три разных типа товаров, будет взиматься общая плата в размере 9 евро, тогда как за посылку, содержащую несколько платьев или несколько игрушек, будет взиматься 3 евро.

Читайте также: B Temu и AliExpress могут начать автоматически взимать 20% налога при заказах из Украины

Льготы по уплате пошлины на импорт товаров низкой стоимости действовали на протяжении десятилетий, а текущий порог в 150 евро был введен в 2008 году. ​Но количество посылок электронной коммерции, поступающих в Европейский Союз в рамках этого освобождения, резко возросло, достигнув 5,8 миллиарда в 2025 году по сравнению с 1,4 миллиарда в ​2022 году.

«В другом мире торговли это имело бы смысл, но такого мира уже не существует. Электронная коммерция, особенно с Китаем, перевернула его с ног на голову», — сказал в интервью законодатель Е С Дирк Готинк, курирующий вопросы таможенной реформы в Европейском парламенте.

Как это повлияет на рынок

Дерек Лоссинг, консультант по электронной коммерции и авиаперевозкам, возглавляющий Cirrus Global Advisors, заявил, что ожидает, что авиаперевозки товаров электронной коммерции в ЕС упадут на 10−35 % в течение нескольких недель после вступления сборов в силу, что, вероятно, повлияет на мировые объемы авиаперевозок.

«Вопрос заключается в том, насколько эффективно платформы переходят на другие рынки», — сказал Лоссинг.

«Когда США отменили de minimis, Европа была действительно хорошей альтернативой, на которую платформы могли бы перейти, но сейчас нет действительно ясной альтернативы Европе».

Уход упомянутых платформ может вынудить поставщиков взять на себя часть дополнительных расходов, чтобы ограничить рост цен для потребителей и защитить рентабельность.

Временное введение

Сбор в размере 3 евро — это временная мера, которая должна быть заменена пошлиной для отдельных категорий товаров с 1 июля 2028 года, когда планируется начать работу новой Таможенной службы ЕС.

Эти сборы, вероятно, приведут к росту потребительских цен, поскольку платформы перекладывают по крайней мере часть дополнительных расходов.

AliExpress, принадлежащий китайскому гиганту электронной коммерции Alibaba, заявил, что перечень товаров будет иметь пометку «Цена включает пошлины и НДС», где это возможно. Для других товаров клиентам будет показана разбивка импортных сборов перед завершением покупки.

Компания Amazon, запустившая свой сверхдешёвый сервис Amazon Haul после быстрого роста Temu и Shein, заявила, что 97% её поставок в ЕС в прошлом году были выполнены со складов в пределах блока.

За продукцию, поставляемую из-за пределов ЕС, клиентам также будут показаны импортные сборы перед оформлением заказа, говорится в сообщении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Klimo
Klimo
1 июля 2026, 9:01
#
А в Украйне сколько хотим? 20%. ЕС ****!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 июля 2026, 9:18
#
3 евро за любую безделушку по цене в несколько евро — намного больше 20%
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами