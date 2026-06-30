В Верховной Раде Украины зарегистрирован альтернативный проект Закона об инвестиционных счетах

Верховная Рада рассматривает альтернативные пути привлечения капитала на рынок ценных бумаг. Проект закона № 15314−1 предлагает существенно уменьшить налоговую нагрузку на доходы розничных инвесторов. Ставка НДФЛ для них может сократиться с 18% до 5%. Эти изменения касаются тех, кто вкладывает свои средства в публичные корпоративные облигации и бумаги инвестиционных фондов.

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Условия для льготного налогообложения

Законодатели предлагают дифференцированный подход, где пониженная ставка действует только для массовых, публичных размещений. Для получения льготы эмитенты и бумаги должны отвечать жестким критериям:

Наличие не менее 1000 владельцев конкретных бумаг.

Доля отдельного инвестора в эмиссии не превышает 10%.

Публичный статус размещения ценных бумаг.

Такие требования предотвращают использование льгот для оптимизации налогов крупными игроками. Дополнительно предлагается упрощение административных процедур: налоговые агенты, в частности брокеры и банки, будут самостоятельно начислять и уплачивать налог, освобождая рядовых граждан от обязанности подавать ежегодную декларацию о таких доходах.

Также авторы инициативы стремятся освободить от налогообложения дивиденды, начисленные посредством инвестиционных сертификатов.

Введение этих изменений планируется с 1 января 2027 года, однако судьба законопроекта остается неопределенной из-за позиции Министерства финансов. Ведомство в целом скептически относится к уменьшению налоговых поступлений, невзирая на аргументы авторов о потенциальном росте рынка.

Парламентский комитет выбирает между двумя подходами. Первый, основной законопроект (№ 15314), предусматривает внедрение индивидуальных инвестиционных счетов.

Второй — описанный выше альтернативный вариант с прямой налоговой льготой. Минфин выступает против обоих механизмов, опасаясь потерь бюджета, однако разработчики продолжают настаивать на важности стимулирования внутреннего инвестирования. Поиск компромисса между финансовой стабильностью государства и потребностями рынка капитала продолжается, а инвесторы ожидают окончательного решения, которое определит правила игры на следующие годы.

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