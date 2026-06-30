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30 июня 2026, 14:51 Читати українською

В Верховной Раде Украины зарегистрирован альтернативный проект Закона об инвестиционных счетах

Верховная Рада рассматривает альтернативные пути привлечения капитала на рынок ценных бумаг. Проект закона № 15314−1 предлагает существенно уменьшить налоговую нагрузку на доходы розничных инвесторов. Ставка НДФЛ для них может сократиться с 18% до 5%. Эти изменения касаются тех, кто вкладывает свои средства в публичные корпоративные облигации и бумаги инвестиционных фондов.

Верховная Рада рассматривает альтернативные пути привлечения капитала на рынок ценных бумаг.

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Условия для льготного налогообложения

Законодатели предлагают дифференцированный подход, где пониженная ставка действует только для массовых, публичных размещений. Для получения льготы эмитенты и бумаги должны отвечать жестким критериям:

  • Наличие не менее 1000 владельцев конкретных бумаг.

  • Доля отдельного инвестора в эмиссии не превышает 10%.

  • Публичный статус размещения ценных бумаг.

Такие требования предотвращают использование льгот для оптимизации налогов крупными игроками. Дополнительно предлагается упрощение административных процедур: налоговые агенты, в частности брокеры и банки, будут самостоятельно начислять и уплачивать налог, освобождая рядовых граждан от обязанности подавать ежегодную декларацию о таких доходах.

Также авторы инициативы стремятся освободить от налогообложения дивиденды, начисленные посредством инвестиционных сертификатов.

Введение этих изменений планируется с 1 января 2027 года, однако судьба законопроекта остается неопределенной из-за позиции Министерства финансов. Ведомство в целом скептически относится к уменьшению налоговых поступлений, невзирая на аргументы авторов о потенциальном росте рынка.

Парламентский комитет выбирает между двумя подходами. Первый, основной законопроект (№ 15314), предусматривает внедрение индивидуальных инвестиционных счетов.

Второй — описанный выше альтернативный вариант с прямой налоговой льготой. Минфин выступает против обоих механизмов, опасаясь потерь бюджета, однако разработчики продолжают настаивать на важности стимулирования внутреннего инвестирования. Поиск компромисса между финансовой стабильностью государства и потребностями рынка капитала продолжается, а инвесторы ожидают окончательного решения, которое определит правила игры на следующие годы.

Читайте также: Минфин против внедрения инвестиционных счетов — Гетманцев

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
30 июня 2026, 15:14
#
@розробники продовжують наполягати на важливості стимулювання внутрішнього інвестування

Ну ясно, значить бабла все менше і менше, бо велику частку наданих грошей від партнерів, ми скеровуємо на погашення попередніх боргів і під це також беремо нові борги, значить рано чи пізно казино таке закінчиться, а от що буде після цього…
+
0
kadaad1988
kadaad1988
30 июня 2026, 15:23
#
Думаю все наоборот. Нарубили бабла и теперь хотят вложить в инвестиции с минимальными налогами на прибыль.
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