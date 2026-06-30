Адвокат требует арестовать Виктора Орбана по делу о похищении инкассаторского авто

Венгерский адвокат Лорант Горват, представляющий интересы инкассаторов Сбербанка , подал ходатайство в правоохранительные органы. Он настаивает на задержании бывшего премьер-министра Виктора Орбана и ряда высокопоставленных должностных лиц, причастных к скандальному рейду на украинскую инкассацию в марте этого года. Об этом сообщает сайт 24.hu

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Ходатайство содержит обвинения по нескольким эпизодам, среди которых незаконное лишение свободы и применение пыток ради получения показаний. Кроме Орбана, в списке фигурируют бывший руководитель Центра по борьбе с терроризмом Янош Гайду и другие представители правительственных структур. Горват утверждает, что действия против украинских работников не имели юридических оснований, но были инструментом для достижения политических целей.

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Адвокат отмечает, что задержание инкассаторов могло стать следствием личного решения Орбана. Целью операции стала месть Украины за перебои в поставках нефти из-за трубопровода «Дружба». Он убежден, что существует реальный риск вмешательства упомянутых в ход уголовного производства, поэтому единственным выходом считает их задержание. Совокупное наказание в этом случае предусматривает лишение свободы сроком от двух до двенадцати лет.

Ранее нынешний премьер-министр Венгрии Петер Мадяр инициировал внутреннее расследование после публикации журналистского расследования по обстоятельствам того дня. Материалы говорят о том, что спецоперация проходила под прямым руководством Виктора Орбана.

Напомним, что 5 марта при перевозке иностранной валюты и банковских металлов представители венгерских спецслужб остановили автомобили Сбербанка. Тогда семеро украинцев оказались за решеткой, а значительная сумма наличных и золотые слитки были изъяты. На следующий день украинскую команду удалось вернуть домой, а затем получить назад поврежденную технику.

В настоящее время банк подсчитывает ущерб от действий венгерской стороны.

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Это дело превратилось в международный скандал, где правовые вопросы тесно переплелись с политическим давлением. Расследование должно поставить точку в вопросе, были ли эти действия проявлением законной полицейской работы или политически мотивированным нападением на собственность иностранного банка.