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30 июня 2026, 14:42 Читати українською

Укрпочта выпустила новую марку к 30-летию Конституции Украины (фото)

К 30-летию принятия Конституции Украины Укрпочта в рамках проекта «Собственная марка» осуществила почтовый выпуск «30 лет Конституции Украины». Об этом сообщает пресс-служба компании.

К 30-летию принятия Конституции Украины Укрпочта в рамках проекта «Собственная марка» осуществила почтовый выпуск «30 лет Конституции Украины».
Фото:Фото: Игорь Смилянский, Руслан Стефанчук и Александр Мороз

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Торжественная церемония специального погашения прошла в парламенте с участием спикеров Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука и Александра Мороза, а также генерального директора Укрпочты Игоря Смилянского.

В центре эскиза — число «30» в цветах государственного флага. Позади — здание Верховной Рады, где приняли Конституцию независимой Украины. Дизайн, предложенный Верховной Радой Украины, объединяет две истории: юбилей основного закона и тридцать лет украинской государственности.

Почтовый выпуск «30 лет Конституции Украины» представлен марковым.
листом из 16-ти марок и художественным конвертом с маркой и оттиском
специального штемпеля.

Где купить

Приобрести новый почтовый выпуск можно в онлайн-маркете Укрпочты.

Напомним

«Минфин» писал, что Укрпочта ввела в обращение почтовый блок «Национальный природный парк «Подольские Товтры», посвященный одному из крупнейших природоохранных объектов Украины. Спецпогашение выпуска состоялось одновременно в Киеве и Каменце-Подольском по случаю 30-летия парка.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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lider2000
lider2000
30 июня 2026, 15:55
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