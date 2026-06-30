К 30-летию принятия Конституции Украины Укрпочта в рамках проекта «Собственная марка» осуществила почтовый выпуск «30 лет Конституции Украины». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укрпочта выпустила новую марку к 30-летию Конституции Украины (фото)
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Торжественная церемония специального погашения прошла в парламенте с участием спикеров Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука и Александра Мороза, а также генерального директора Укрпочты Игоря Смилянского.
В центре эскиза — число «30» в цветах государственного флага. Позади — здание Верховной Рады, где приняли Конституцию независимой Украины. Дизайн, предложенный Верховной Радой Украины, объединяет две истории: юбилей основного закона и тридцать лет украинской государственности.
Почтовый выпуск «30 лет Конституции Украины» представлен марковым.
листом из 16-ти марок и художественным конвертом с маркой и оттиском
специального штемпеля.
Где купить
Приобрести новый почтовый выпуск можно в онлайн-маркете Укрпочты.
Напомним
«Минфин» писал, что Укрпочта ввела в обращение почтовый блок «Национальный природный парк «Подольские Товтры», посвященный одному из крупнейших природоохранных объектов Украины. Спецпогашение выпуска состоялось одновременно в Киеве и Каменце-Подольском по случаю 30-летия парка.
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