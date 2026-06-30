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30 июня 2026, 11:27 Читати українською

НБУ выдвинул новые требования к ломбардам и финансовым компаниям

Национальный банк Украины обновил правила деятельности небанковских финансовых учреждений. Теперь ломбарды имеют возможность получить лицензию на ломбардную деятельность и разрешение на наличную торговлю валютой через единый пакет документов. Это существенно экономит время, но требует от учреждений выполнения дополнительных условий.

Национальный банк Украины обновил правила деятельности небанковских финансовых учреждений.

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Объем лицензии больше не является статической величиной: норма прямо предполагает продление срока ее действия с учетом изменения объема или типа лицензии. До конца 2026 года все ломбарды, уже имеющие разрешение на торговлю валютой, обязаны представить регулятору план развития на следующие три года. Невыполнение этого требования приведет к аннулированию лицензий.

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Для платежных учреждений и финансовых компаний ситуация более сложная. Новые правила ограничивают доступ к долговому финансированию из-за эмиссии ценных бумаг. Компании, отвечающие определенным критериям риска, теряют это право автоматически. Инвесторы, вкладывающие средства в капитал страховщиков или кредитных союзов, сталкиваются с повышенными требованиями к прозрачности. Главное требование: средства для таких инвестиций должны быть собственными, свободными от обременений и не предусмотреть условия обязательного возврата.

Новые требования к надзору и финансовой отчетности

Рабочие процессы финансовых компаний претерпевают дополнительные коррективы.

Финансовые компании должны адаптироваться к обновленным процедурам:

  • Компании самостоятельно устанавливают правила проверки средств для небольших взносов (до 1% уставного капитала), но должны хранить документы об этих проверках в течение пяти лет.

  • Изменились сроки одобрения новых собственников: для платежных учреждений это сейчас пять месяцев, а для страховых компаний — два месяца.

  • Главный бухгалтер теперь официально принадлежит к ключевым лицам компании, поэтому регулятор будет проверять эту кандидатуру более тщательно.

  • Круг людей, реально влияющих на управление финансовой компанией, подлежит более строгой проверке со стороны контролирующих органов.

Большинство правил действуют с момента публикации, но некоторые нормы заработают с 1 января 2027 года. Учреждениям следует провести внутреннюю проверку до 1 июля 2026 года, поскольку надзорные органы уже готовят соответствующие аудиты.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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