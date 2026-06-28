В Службе занятости назвали самые востребованные профессии с зарплатой выше средней

По данным Госстата, средняя зарплата в Украине в 2026 году составляет 30 500 грн. В то же время, на рынке труда есть востребованные профессии, где работодатели предлагают более высокие зарплаты за этот показатель. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

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ТОП-3 востребованные профессии с зарплатой выше средней

Журналист — 38 200 грн. Специалисты по поиску, обработке и распространению информации в медиа пользуются высоким спросом. Отмечается, что особый уровень оплаты труда работодатели предлагают журналистам в англоязычных изданиях, а также воинских частях.

Инженер по программному обеспечению — 34 833 грн. Несмотря на общие тенденции в ИТ-секторе, специалисты по разработке, проектированию и тестированию систем стабильно удерживают высокие позиции. Высокие оклады на рынке сегодня предлагают специалистам уровня Senior/Lead в сферах искусственного интеллекта (AI), Machine Learning и Cloud Architecture.

Начальник смены в промышленной отрасли экономики — 31 000 грн. Руководители, обеспечивающие бесперебойный производственный процесс, отвечают за безопасность труда и выполнение плана, замыкают тройку лидеров. Высокие зарплаты предлагают профессионалам, имеющим значительный опыт работы и навыки управления большим коллективом.

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Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет Министров прогнозирует постепенный рост средней зарплаты, которая в 2029 году составит более 44 тысяч гривен. Об этом свидетельствует постановление № 695 «Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2027−2029 годы».