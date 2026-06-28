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28 июня 2026, 13:23 Читати українською

Июньский шторм: почему доллар пробил 45 грн и как НБУ сдерживает рынок за счет евро

В июне 2026 года украинский валютный рынок пересек новую психологическую и историческую границу — курс наличного доллара превысил 45 грн/$. То, что большинство экспертов прогнозировали только на вторую половину лета или начало осени, произошло гораздо раньше. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, что повлек за собой резкий рост курса на межбанке и какую тактику в этой ситуации выбрал Нацбанк.

Июньский шторм: почему доллар пробил 45 грн и как НБУ сдерживает рынок за счет евро
Фото: НБУ

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По словам эксперта, этот июнь стал шестым случаем в этом веке, когда гривна девальвировала в начале лета, и имеет все шансы стать самым слабым июнем в истории, поскольку падение превысило 1,4%.

Почему упала гривна: три главных драйвера

Нехватка внешнего финансирования и структурное давление. С января по май 2026 года международная помощь поступала крайне вяло — лишь 9,1 млрд долларов (против 18 млрд долларов за аналогичный период 2025 года). На фоне рекордно высокого импорта это оказало колоссальное давление на гривну. Валютные интервенции НБУ только за первые 5 месяцев года составили $18,2 млрд.

Исторический дефицит на межбанке. Предложение валюты обрушилось. Экспортеры начали придерживать выручку в ожидании высшего курса и даже после относительной стабилизации не возобновили продажи. Аналитик называет это «очень тревожным звоночком», поскольку импорт при этом стабильно растет.

Глобальное укрепление доллара к евро из — за изменения ожиданий политики ФРС США. Новый глава Федеральной резервной системы США Кевин Уорш занял жесткую позицию. Доходность 30-летних облигаций США превысила 5%, а рынок закладывает очередное повышение ставки в декабре (с высокой вероятностью шага уже в сентябре). Поэтому капитал массово убегает в американскую валюту по всему миру. Пара евро/доллар за июнь упала на 2,1%.

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Тактика НБУ: евро как амортизатор

Перед Нацбанком встала классическая дилемма: либо отпускать доллар дальше, либо «давить» евро. Когда доллар достиг отметки 45 грн, регулятор включил сдерживание американской валюты, позволив евро просесть.

«В условиях глобального укрепления доллара регулятор держал доллар и корректировал евро вниз. Почему 45 грн психологический барьер — понятно. Но цена этого содержания становится все выше», — отмечает Шевчишин.

Промежуточные цифры июня (данные на 26 июня)

  • Доллар: Наличный доллар за месяц вырос на 1,8% — с 44,30 до 45,09 грн (в отдельные дни на наличном рынке фиксировали 45,40 грн, а межбанк взлетал до 45,13 грн). С начала года наличный доллар подорожал на 6,3%. Официальный курс НБУ вырос на 1,4% — до 44,86 грн.
  • Евро: Из-за мировых тенденций официальный и наличный курс евро в Украине наоборот снизился на 0,6% — до 51,13 грн (официальный) и 51,58 грн (наличный).
  • Бивалютная корзина: Наличная корзина за месяц выросла всего на 0,6%, а с начала года — на 4,6% (официальная — на 4,2%).

Риски на июль

На мировом рынке пара евро/доллар за июнь упала на 2,1% с 1,1625 до 1,138 из-за более жесткой позиции ФРС США и настроений рынков. Когда пара евро/доллар пробила поддержку 1,147, последующие уровни поддержки — 1,126 и дальше 1,100. То есть, технический потенциал падения евро еще не исчерпан — и это главный риск для НБУ в июле.

Пока динамика девальвации оставляет «пространство для маневра» по доходности гривневых депозитов (до предела в 10% годовых еще есть запас), но если сравнивать темпы с июнем прошлого года — лимит почти исчерпан, что заставило НБУ выйти на рынок с рекордными интервенциями.

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Межбанк

Среднесуточный дефицит валюты на межбанковском рынке в июне 2026 года достиг рекордных $174,6 млн (+65,4% по сравнению с маем). Более того, в двадцатых числах месяца этот показатель вообще пересек отметку в $207 млн в сутки.

Если в предыдущие месяцы давление формировалось преимущественно из-за высокой активности покупателей, то в июне возникла новая серьезная проблема — резкое падение предложения от продавцов. Экспортеры начали сознательно удерживать валюту в ожидании еще более высокого курса.

Среднесуточное предложение валюты на межбанке обвалилось сразу на 17% — до $223 млн. При этом среднесуточный спрос, напротив, вырос на 6,4% — до $397,3 млн.

По словам Шевчишина, если предположить, что НБУ в начале месяца прогнозировал такой разворот событий и действовал на упреждение, то в первоначальном ослаблении грини была своя логика. Однако сейчас удерживать рынок регулятору приходится рекордными интервенциями.

Напомним

«Минфин» писал, что Национальный банк третью неделю подряд продает на межбанке более $1 млрд. В течение недели, с 22 по 26 июня, НБУ не покупал на межбанковском рынке валюту и продал $1 319,42 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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