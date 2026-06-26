Скидка 20% на автогражданку: «Минфин» запустил акцию для водителей

Украинские автовладельцы имеют возможность сэкономить на обязательном страховании гражданско-правовой ответственности (ОСГПО). До конца июня на финансовом портале «Минфин» действует специальное предложение, позволяющее получить скидку 20% на покупку полиса автогражданки .

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Воспользоваться акционными условиями можно с помощью специального промокода МИНФИН26. Предложение ограничено по времени и действует до 30 июня 2026 года включительно.

Как воспользоваться предложением и активировать скидку

Чтобы оформить электронный полис по сниженной цене, водителям необходимо выполнить несколько простых шагов на сайте:

Перейти на страницу заказа автогражданки на портале;

Ввести акционный промокод МИНФИН26 в соответствующее поле;

в соответствующее поле; Указать государственный номерной знак автомобиля для расчета стоимости;

Выбрать наиболее выгодный вариант от предложенных страховых компаний;

Оплатить услугу картой.

После завершения процедуры готовый электронный полис автоматически поступает на указанный пользователем e-mail. Его не нужно распечатывать — документ имеет полную юридическую силу в цифровом виде.

Важно: предложение не действует на страховые компании с примечанием «финальная цена».

Экономьте средства и оформляйте заранее страхование, указав при оформлении нужную дату начала действия полиса.