Украинские автовладельцы имеют возможность сэкономить на обязательном страховании гражданско-правовой ответственности (ОСГПО). До конца июня на финансовом портале «Минфин» действует специальное предложение, позволяющее получить скидку 20% на покупку полиса автогражданки.
Скидка 20% на автогражданку: «Минфин» запустил акцию для водителей
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Воспользоваться акционными условиями можно с помощью специального промокода МИНФИН26. Предложение ограничено по времени и действует до 30 июня 2026 года включительно.
Как воспользоваться предложением и активировать скидку
Чтобы оформить электронный полис по сниженной цене, водителям необходимо выполнить несколько простых шагов на сайте:
- Перейти на страницу заказа автогражданки на портале;
- Ввести акционный промокод МИНФИН26 в соответствующее поле;
- Указать государственный номерной знак автомобиля для расчета стоимости;
- Выбрать наиболее выгодный вариант от предложенных страховых компаний;
- Оплатить услугу картой.
После завершения процедуры готовый электронный полис автоматически поступает на указанный пользователем e-mail. Его не нужно распечатывать — документ имеет полную юридическую силу в цифровом виде.
Важно: предложение не действует на страховые компании с примечанием «финальная цена».
Экономьте средства и оформляйте заранее страхование, указав при оформлении нужную дату начала действия полиса.
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