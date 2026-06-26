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26 июня 2026, 17:06 Читати українською

Маск запускает X Money: покупать криптовалюту и акции можно будет прямо в ленте

Первый триллионер в истории Илон Маск начал масштабное расширение доступа к своему новому платежному сервису X Money. Об этом сообщил руководитель проекта Друв Батура, возглавивший X Money после более чем десяти лет работы в компании Tesla.

Маск запускает X Money: покупать криптовалюту и акции можно будет прямо в ленте

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В настоящее время банковский инструмент, интегрированный непосредственно в социальную сеть X (бывший Twitter), стал доступен ограниченному количеству премиум-пользователей в США.

Платежный сервис был разработан совместно с Cross River Bank и Visa. Внутри соцсети можно заказать металлическую дебетовую карту Visa с никнеймом X и полным именем пользователя.

Компания собирается собрать первые отзывы и устранить возможные технические ошибки перед полноценным масштабным релизом. Запуск финтех-платформы произошел через несколько недель после успешного выхода на биржу материнской компании X — SpaceX, акции которой недавно начали торговаться на фондовом рынке (IPO).

Как будет работать X Money

X Money является ключевым элементом в стратегии Маска по превращению соцсети X в глобальное «применение для всего». Сам Маск, в свое время начинавший карьеру в Кремниевой долине как соучредитель PayPal, планирует объединить на одной платформе коммуникацию и управление капиталом.

Главные особенности и функции нового сервиса:

  • Торговля в один клик (Smart Cashtags): Пользователи смогут не только просматривать графики рыночных активов в своей ленте, но и осуществлять сделки по покупке и продаже акций или криптовалют непосредственно под публикациями о них.
  • Полноценный необанк: Пользователи смогут хранить средства на счетах, переводить деньги другим людям или бизнесу. Во время первых закрытых тестов в начале года пользователям обещали выгодные условия: 3% кэшбека на покупки и 6% годовых на остаток средств.
  • Криптовалютная интеграция: Хотя на начальном этапе фокус будет на традиционных фиатных платежах, активно обсуждается интеграция Dogecoin и других цифровых активов. Маск уже получил лицензии на перевод денег более чем в 40 штатах США.

X Money объединит все финансовые потоки компаний Маска, оценка которых в составе совместного холдинга по xAI и SpaceX достигает $1,25 трлн. Через платежный сервис будет проходить все: от оплаты спутникового интернета Starlink до донатов авторам контента в X.

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Амбиции и задержка релиза

Запуск платежной системы ожидался еще в апреле, но состоялся с задержкой. Цель Маска — привлечь к сервису 1 миллиард пользователей, что сделает X самой масштабной финансовой платформой в мире.

«Мы хотим сделать так, чтобы при желании вы могли полностью прожить свою жизнь внутри приложения X», — заявлял миллиардер во время встречи с сотрудниками.

Напомним

«Минфин» писал, что платформа X готовится запустить свою платежную систему X Money в ограниченный публичный доступ в течение апреля.

Илон Маск приобрел соцсеть Twitter в октябре 2022 года за $44 млрд. Концепция создания X окончательно сформировалась в октябре 2022 года, когда Маск написал в Twitter, что приобретение этой платформы является ускорителем для создания X — приложения для всего, и что Twitter ускорит создание X на 3−5 лет.

Маск проявлял заинтересованность в создании приложения, подобного китайскому WeChat — приложению для обмена сообщениями, соцсети и мобильных платежей — в мае 2022 года в подкасте, а в июне Маск сказал работникам Twitter, что платформа должна быть всеобъемлющей, как WeChat.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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