В Украине вводят реформу денежного довольствия военных: как изменятся тыловые и боевые выплаты

Кабинет Министров Украины принял постановление № 768 , которым ввел обновленную систему военных контрактов и денежного довольствия. Нововведения касаются как действующих военнослужащих, так и граждан, только планирующих вступить в Сил обороны. В Министерстве обороны Украины объяснили ключевые изменения реформы и принципы их практической реализации.

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Сроки контрактов

До реформы в Вооруженных силах существовали две основные формы контракта:

срочные контракты (длительность зависела от категории: рядовой состав подписывал на 3 года, сержантский и старшинский — на 3−5 лет, офицерский — на 5 лет);

контракты военного времени (их срок не определялся конкретной датой, а привязывался к истечению особого периода или объявления указа о демобилизации).

Это означало, что военнослужащий фактически не знал, когда его служба завершится.

Новая система устанавливает четкие сроки в зависимости от того, кто ты и куда уходишь. Полная сравнительная таблица — в инфографике выше. Ключевой принцип — по истечении срока контракта военнослужащий имеет гарантированное право на увольнение без привязки к военному положению.

Для тех, кто уже проходит службу в боевых частях, предусмотрен кратчайший срок — 10 месяцев. Гражданские и резервисты, впервые уходящие на боевые должности, подписывают контракт на 14 месяцев, из которых не менее 12 должны пройти непосредственно на боевых должностях. Ветераны, которые возвращаются в службу после увольнения в особый период, могут заключить контракт от 6 месяцев. Для небоевых должностей и частей независимо от категории срок составляет 24 месяца.

Важно: перечень боевых должностей и боевых частей, на которые распространяются сроки 10, 14 и от 6 месяцев (для ветеранов), утвержден отдельным приказом Министерства обороны Украины.

Что получают военнослужащие после увольнения

Военнослужащие, заключившие мотивационный контракт, после увольнения получают гарантированную отсрочку от призыва. Базовый срок — 6 месяцев, к которому прибавляется время отсрочки в зависимости от участия в боевых действиях и общего стажа службы. Расчет отсрочки установлен постановлением № 768.

Те, кто не заключал мотивационный контракт и увольняется по указу президента Украины, не подлежат призыву в течение трех лет со дня увольнения.

Денежное довольствие: новая логика выплат

Денежное обеспечение военнослужащих состоит из нескольких постоянных составляющих — должностного оклада, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет, надбавки за особенности службы и ежемесячной премии. К ним прилагаются боевые выплаты по постановлению Кабинета Министров № 168: 100 000 грн/мес за участие в боевых действиях, 70 000 грн за 30 дней на линии столкновения в ротный опорный пункт, 50 000 грн/мес. за управление в командном пункте, 30 000 грн/мес за выполнение боевых задач. Для стрелка максимум на линии столкновения по этой системе составлял около 190 000 грн/месяц.

Постановление № 768 не изменяет размер базового денежного довольствия и порядок его начисления. Документ вводит новую систему боевых вознаграждений поверх существующей: дополнительные выплаты привязываются к конкретной зоне пребывания и характеру выполняемых задач. Право на эти выплаты не зависит от вида службы или наличия нового контракта — их получают и мобилизованные, и уже проходящие службу контрактники.

Тыловое дополнительное вознаграждение

Военнослужащим, независимо от вида службы и наличия нового контракта, прилагается новая выплата (тыловое дополнительное вознаграждение) 10 000 грн/мес. Вместе с базовым ГО минимальная выплата в тылу составит от 30 000 грн/месяц.

Выплаты на линии столкновения

Постановлением вводится дифференцированная шкала боевых выплат по зонам:

за участие в боевых действиях на линии столкновения — 100 000 грн/месяц пропорционально времени;

пребывание и выполнение заданий взводного опорного пункта включительно — 170 000 грн/месяц пропорционально времени;

пребывания и выполнения задач в ротный опорный пункт включительно — 70 000 грн/месяц пропорционально времени.

Выплаты начисляются пропорционально количеству дней выполнения заданий в соответствующей зоне.

Суточные штурмовые действия

За активные боевые операции предусмотрены отдельные суточные:

восстановление позиций в глубине собственной обороны — 20 000 грн/сутки;

штурм на линии столкновения или в глубине обороны противника — 40 000 грн/сутки.

Бонусы за результат

Вне общего лимита боевых выплат (460 тыс. грн, подробнее ниже) выплачиваются персональные бонусы:

захват противника в плен — 100 000 грн за каждого;

уничтожение в контактном бою (при наличии видеофиксации) — 15 000 грн за каждого.

Общий предел и максимум

Совокупный размер ежемесячных боевых выплат (выполнение задач на линии боевого столкновения, в определенной зоне и дополнительных выплат за штурмовые действия) ограничен 460 000 грн/месяц.

Базовое денежное довольствие, единовременная помощь за заключение контракта и бонусы за результат боевых действий добавляются в эту сумму отдельно.

Таким образом, максимальные боевые выплаты на линии столкновения выросли более чем вдвое — с около 190 000 до 460 000 грн/месяц, не считая бонусов за результат.

Как это выглядит на практике

Рассмотрим конкретный пример расчета за июнь 2026 года.

Военнослужащий: стрелок штурмового взвода, старший солдат, призванный по мобилизации с апреля 2026 (выслуга меньше года). 17 июня 2026 заключил мотивационный контракт сроком на 10 месяцев.

Произошедшее за месяц: 25 дней выполнения задач на взводном опорном пункте, 5 дней — на ротном опорном пункте, 6 суток штурмовых действий по захвату позиций противника, уничтожение одного военнослужащего противника в стрелковом бою с подтверждением видеофиксации.

Будет начислено:

ежемесячное денежное довольствие — 23 997 грн;

единовременная денежная помощь за подписание первого контракта — 26 624 грн;

выплата за выполнение заданий на взводном ОП (Постановление КМУ № 768 от 12.06.2026.) — 170 000 ÷ 30×25 дней = 141 667 грн;

выплата за выполнение заданий на ротном ОП 70 000 ÷ 30×5 дней = 11 667 грн;

выплата за непосредственное участие в боевых действиях — 100 000 грн;

выплата за штурмовые действия — 40 000 грн x 6 суток = 240 000 грн;

бонус за уничтожение противника в контактном бою (выплачивается независимо от лимита 460 000 грн.) 15 000 грн. x 1 = 15 000 грн.

Сумма ограничиваемых лимитом выплат к его применению: 493 334 грн. Постановление № 768 ограничивает их совокупный размер на уровне 460 000 грн — именно эта сумма и засчитывается.

Итак, за месяц военнослужащий получит 525 621 грн (23 997 + 26 624 + 460 000 + 15 000 грн)

Для кого и с какого времени действуют новые выплаты

Выплаты по постановлению № 768 распространяются на всех военнослужащих — независимо от вида службы, подразделения и от того, заключили ли они новый мотивационный контракт. Порядок и детали их начисления будут установлены отдельным приказом Министерства обороны Украины.

Отмечается, что первые выплаты за июнь 2026 должны поступить до 20 июля.

Напомним

«Минфин» писал, что Министерство обороны Украины объявило о запуске реформы военной службы. Первый этап изменений предполагает новые условия контрактов, определение четких сроков службы, а также повышенные выплаты военнослужащим боевых подразделений.