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26 июня 2026, 14:31 Читати українською

В Украине вводят реформу денежного довольствия военных: как изменятся тыловые и боевые выплаты

Кабинет Министров Украины принял постановление № 768, которым ввел обновленную систему военных контрактов и денежного довольствия. Нововведения касаются как действующих военнослужащих, так и граждан, только планирующих вступить в Сил обороны. В Министерстве обороны Украины объяснили ключевые изменения реформы и принципы их практической реализации.

В Украине вводят реформу денежного довольствия военных: как изменятся тыловые и боевые выплаты
Фото: 93-я ОМБр Холодний Яр

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сроки контрактов

До реформы в Вооруженных силах существовали две основные формы контракта:

  • срочные контракты (длительность зависела от категории: рядовой состав подписывал на 3 года, сержантский и старшинский — на 3−5 лет, офицерский — на 5 лет);
  • контракты военного времени (их срок не определялся конкретной датой, а привязывался к истечению особого периода или объявления указа о демобилизации).

Это означало, что военнослужащий фактически не знал, когда его служба завершится.

Новая система устанавливает четкие сроки в зависимости от того, кто ты и куда уходишь. Полная сравнительная таблица — в инфографике выше. Ключевой принцип — по истечении срока контракта военнослужащий имеет гарантированное право на увольнение без привязки к военному положению.

Для тех, кто уже проходит службу в боевых частях, предусмотрен кратчайший срок — 10 месяцев. Гражданские и резервисты, впервые уходящие на боевые должности, подписывают контракт на 14 месяцев, из которых не менее 12 должны пройти непосредственно на боевых должностях. Ветераны, которые возвращаются в службу после увольнения в особый период, могут заключить контракт от 6 месяцев. Для небоевых должностей и частей независимо от категории срок составляет 24 месяца.

Важно: перечень боевых должностей и боевых частей, на которые распространяются сроки 10, 14 и от 6 месяцев (для ветеранов), утвержден отдельным приказом Министерства обороны Украины.

Что получают военнослужащие после увольнения

Военнослужащие, заключившие мотивационный контракт, после увольнения получают гарантированную отсрочку от призыва. Базовый срок — 6 месяцев, к которому прибавляется время отсрочки в зависимости от участия в боевых действиях и общего стажа службы. Расчет отсрочки установлен постановлением № 768.

Те, кто не заключал мотивационный контракт и увольняется по указу президента Украины, не подлежат призыву в течение трех лет со дня увольнения.

Денежное довольствие: новая логика выплат

Денежное обеспечение военнослужащих состоит из нескольких постоянных составляющих — должностного оклада, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет, надбавки за особенности службы и ежемесячной премии. К ним прилагаются боевые выплаты по постановлению Кабинета Министров № 168: 100 000 грн/мес за участие в боевых действиях, 70 000 грн за 30 дней на линии столкновения в ротный опорный пункт, 50 000 грн/мес. за управление в командном пункте, 30 000 грн/мес за выполнение боевых задач. Для стрелка максимум на линии столкновения по этой системе составлял около 190 000 грн/месяц.

Постановление № 768 не изменяет размер базового денежного довольствия и порядок его начисления. Документ вводит новую систему боевых вознаграждений поверх существующей: дополнительные выплаты привязываются к конкретной зоне пребывания и характеру выполняемых задач. Право на эти выплаты не зависит от вида службы или наличия нового контракта — их получают и мобилизованные, и уже проходящие службу контрактники.

Тыловое дополнительное вознаграждение

Военнослужащим, независимо от вида службы и наличия нового контракта, прилагается новая выплата (тыловое дополнительное вознаграждение) 10 000 грн/мес. Вместе с базовым ГО минимальная выплата в тылу составит от 30 000 грн/месяц.

Выплаты на линии столкновения

Постановлением вводится дифференцированная шкала боевых выплат по зонам:

  • за участие в боевых действиях на линии столкновения — 100 000 грн/месяц пропорционально времени;
  • пребывание и выполнение заданий взводного опорного пункта включительно — 170 000 грн/месяц пропорционально времени;
  • пребывания и выполнения задач в ротный опорный пункт включительно — 70 000 грн/месяц пропорционально времени.

Выплаты начисляются пропорционально количеству дней выполнения заданий в соответствующей зоне.

Суточные штурмовые действия

За активные боевые операции предусмотрены отдельные суточные:

  • восстановление позиций в глубине собственной обороны — 20 000 грн/сутки;
  • штурм на линии столкновения или в глубине обороны противника — 40 000 грн/сутки.

Бонусы за результат

Вне общего лимита боевых выплат (460 тыс. грн, подробнее ниже) выплачиваются персональные бонусы:

  • захват противника в плен — 100 000 грн за каждого;
  • уничтожение в контактном бою (при наличии видеофиксации) — 15 000 грн за каждого.

Общий предел и максимум

Совокупный размер ежемесячных боевых выплат (выполнение задач на линии боевого столкновения, в определенной зоне и дополнительных выплат за штурмовые действия) ограничен 460 000 грн/месяц.

Базовое денежное довольствие, единовременная помощь за заключение контракта и бонусы за результат боевых действий добавляются в эту сумму отдельно.

Таким образом, максимальные боевые выплаты на линии столкновения выросли более чем вдвое — с около 190 000 до 460 000 грн/месяц, не считая бонусов за результат.

Как это выглядит на практике

Рассмотрим конкретный пример расчета за июнь 2026 года.

Военнослужащий: стрелок штурмового взвода, старший солдат, призванный по мобилизации с апреля 2026 (выслуга меньше года). 17 июня 2026 заключил мотивационный контракт сроком на 10 месяцев.

Произошедшее за месяц: 25 дней выполнения задач на взводном опорном пункте, 5 дней — на ротном опорном пункте, 6 суток штурмовых действий по захвату позиций противника, уничтожение одного военнослужащего противника в стрелковом бою с подтверждением видеофиксации.

Будет начислено:

  • ежемесячное денежное довольствие — 23 997 грн;
  • единовременная денежная помощь за подписание первого контракта — 26 624 грн;
  • выплата за выполнение заданий на взводном ОП (Постановление КМУ № 768 от 12.06.2026.) — 170 000 ÷ 30×25 дней = 141 667 грн;
  • выплата за выполнение заданий на ротном ОП 70 000 ÷ 30×5 дней = 11 667 грн;
  • выплата за непосредственное участие в боевых действиях — 100 000 грн;
  • выплата за штурмовые действия — 40 000 грн x 6 суток = 240 000 грн;
  • бонус за уничтожение противника в контактном бою (выплачивается независимо от лимита 460 000 грн.) 15 000 грн. x 1 = 15 000 грн.

Сумма ограничиваемых лимитом выплат к его применению: 493 334 грн. Постановление № 768 ограничивает их совокупный размер на уровне 460 000 грн — именно эта сумма и засчитывается.

Итак, за месяц военнослужащий получит 525 621 грн (23 997 + 26 624 + 460 000 + 15 000 грн)

Для кого и с какого времени действуют новые выплаты

Выплаты по постановлению № 768 распространяются на всех военнослужащих — независимо от вида службы, подразделения и от того, заключили ли они новый мотивационный контракт. Порядок и детали их начисления будут установлены отдельным приказом Министерства обороны Украины.

Отмечается, что первые выплаты за июнь 2026 должны поступить до 20 июля.

Напомним

«Минфин» писал, что Министерство обороны Украины объявило о запуске реформы военной службы. Первый этап изменений предполагает новые условия контрактов, определение четких сроков службы, а также повышенные выплаты военнослужащим боевых подразделений.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
0
BigBend
BigBend
26 июня 2026, 14:46
#
Тепер в тилу зарплата 30 тис., а на бойових гз — 20 тис. Того, хто це придумав, треба перевірити на слабоуміє.
+
0
odessitmws
odessitmws
26 июня 2026, 14:55
#
Ну так на бойових до 20к ще додаткові виплати будуть ні?
+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
26 июня 2026, 15:02
#
Все правильно зробили, хто розумніший не полізе туди, а нерозумних не шкода
+
+15
odessitmws
odessitmws
26 июня 2026, 15:15
#
Чекаєш кацапів?
+
0
bosyak
bosyak
26 июня 2026, 15:49
#
Просто ненавидить Україну.
+
+21
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
26 июня 2026, 14:59
#
«crowl
26 червня 2026, 13:08
#
Через 2 місяці буде тотальна перемога»

— а тому ніяких надбавок не буде, а всіх посадять в намети за 20 штук.
+
0
Kanarej
Kanarej
26 июня 2026, 15:46
#
Никаких гарантий, и тем более гарантированного права на увольнение эта «реформа» не дает. Так как вводится даже не законом, а постановлением Кабмина. А они могут в течении дня это постановление отменить, и принять другое, с теми условиями, какие им заблагорассудятся. Тем более что и кабмин к тому времени наверняка будет уже другой. Уже не говорю, что постановление кабмина имеют более низкую юридическую силу, чем существующие законы, в которых подобное увольнение вообще не предусмотрено.
Но об этом мы узнаем, когда придет время. А купившиеся «****», с точки зрения нашей власти, будут в очередной раз смотреть как их кинули, бухтеть, и дальше воевать.
+
0
bosyak
bosyak
26 июня 2026, 15:50
#
Погана прикмета обманювати людину зі зброєю. Так що думаю не будуть…
+
0
Pasha1233
Pasha1233
26 июня 2026, 16:00
#
А зРада так і не проголосувала ты контракти, тільки наобіцяли? Казали десь, що будуть тягнути ще до вересня. До того ж, обмежено придатним, яких зараз переважно хапають, ці контракти не світять, тільки Скеля. Реформу ТЦК, взагалі, вже 4-й раз переносять, нікуди вони не дінуть те ТЦК, хіба що перейменують, бо кіднепінг і рекет — це найвигідніший «бізнес» на Землі, самі добровільно вони від нього не відмовляться, це система, вибиті в людей гроші стікаються нагору. Може і в Харкові не просто так той інцидент, де ж відео, чи був, взагалі, як був, що відбулося насправді, чи це все не кампанія для виправдання нових терористичних законів проти людей, що не хочуть бути закатованими у ТЦК чи у Скелі? Бо хочуть щось виродити ще більш драконівське проти обмежено придатних хворих людей, яких зробили крайніми (не проти тих, про кого в 17-й статті Конституції, яка виконується навпаки) і бояться народу, який вже почав стихійно виходити на протести проти свавілля, повно відео в інтернеті.
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