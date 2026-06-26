Дания закроет двери для украинских мужчин призывного возраста: без справки об освобождении от службы не пустят

Дания планирует завершить срок временной защиты украинских мужчин от 23 до 60 лет. Министр по вопросам иммиграции и интеграции страны 25 июня представил соответствующий законопроект. Если парламент его одобрит, все мужчины без документов об освобождении от военной службы больше не смогут получить вид на жительство в Дании. Об этом сообщил сайт New to Denmark

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По новым правилам вид на жительство будет предоставляться только:

мужчинам до 23 лет

мужчинам всех возрастов, которые предоставят официальный документ об освобождении от военной службы

тем, кто достиг 23 лет уже имея разрешение — но только при подтверждении освобождения от службы при его продлении

Кого изменения не коснутся

Мужчины, которые уже имеют вид на жительство и подали заявку до 25 июня 2026 года, под новые правила не подпадают. Их статус остается неизменным.

Впрочем, есть нюанс.

Иммиграционная служба Дании отдельно рассмотрит вопрос об аннулировании разрешений, выданных тем, кто подал заявку 25 июня или позже (то есть уже после объявления изменений), даже если разрешение было выдано до вступления в силу нового закона.

Когда закон вступит в силу

Новые правила будут применяться ко всем заявлениям, поданным начиная с 25 июня, то есть фактически уже со дня объявления законопроекта. Официальное вступление в силу состоится после одобрения парламентом.

Дания становится одной из первых стран ЕС, законодательно ограничивающей временную защиту для украинских мужчин призывного возраста.

Читайте также: Нидерланды изменяют правила приема беженцев с июля 2026 года