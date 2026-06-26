Популярные университеты обновили ценники на обучение перед началом вступительной кампании

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 июня 2026, 10:50 Читати українською

Популярные университеты обновили ценники на обучение перед началом вступительной кампании

Первого июля в Украине стартует вступительная кампания. В этом году абитуриенты сталкиваются не только с вызовами выбора профессии, но и ощутимым ростом цен на образовательные услуги. В ведущих университетах стоимость четырех лет бакалаврата на популярных специальностях приближается к 300−400 тыс. грн, что на 25% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает сайт Экономическая Правда .

Первого июля в Украине стартует вступительная кампания.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Самые популярные университеты и специальности

Несмотря на изменение ситуации на рынке труда, предпочтения абитуриентов остаются стабильными. Больше заявлений традиционно получают университеты Киева и Львова, что объясняется факторами безопасности. В 2025 году в лидеры по популярности вошли:

  1. Львовский национальный университет им. Ивана Франко.

  2. Национальный университет «Львовская политехника».

  3. Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко.

  4. КПИ им. Игоря Сикорского.

  5. Государственный торгово-экономический институт.

Специализации также пользуются постоянным спросом: «Компьютерные науки», ранее возглавлявшие рейтинг, уступили место гуманитарным и управленческим направлениям. Сегодня топ-5 специальностей выглядит следующим образом: менеджмент, психология, филология, право и маркетинг.

Сколько стоит обучение в 2026 году

Цены на обучение выросли во всех университетах-лидерах. Обычно университеты пересматривают стоимость ежегодно, учитывая уровень инфляции.

Примерная стоимость четырех лет обучения на дневной форме по самым востребованным направлениям:

  • КНУ им. Тараса Шевченко: самые дорогие специальности («Менеджмент», «Право», «Маркетинг») — 388,4 тыс. грн.

  • Львовский национальный университет им. Франко: специальность «Право» — 346,8 тыс. грн.

  • КПИ им. Игоря Сикорского: «Менеджмент» и «Право» — 335 тыс. грн.

  • «Львовская политехника»: топовые специальности — 300 тыс. грн.

  • Государственный торгово-экономический университет: «Менеджмент» — 220 тыс. грн.

Для не попавших на бюджет действует программа образовательных грантов.

Грант первого уровня — от 17 тыс. грн в год по результату НМТ от 150 баллов, второго — от 25 тыс. грн в год по результату от 170 баллов.

В 2025 году гранты получили 15,6 тыс. абитуриентов, в 2026-м на программу запланировано более 1,2 млрд грн.

С сентября также вырастут академические стипендии, в отдельных категориях вдвое. В то же время старая программа льготных долгосрочных кредитов под 3% годовых фактически свернута, поскольку в условиях военного положения бюджетные ресурсы переориентированы на сектор обороны.

Читайте также: Украинское обучение за рубежом: как выбрать школу с государственными документами об образовании

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает MiraKyivska и 33 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами