Популярные университеты обновили ценники на обучение перед началом вступительной кампании

Первого июля в Украине стартует вступительная кампания. В этом году абитуриенты сталкиваются не только с вызовами выбора профессии, но и ощутимым ростом цен на образовательные услуги. В ведущих университетах стоимость четырех лет бакалаврата на популярных специальностях приближается к 300−400 тыс. грн, что на 25% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает сайт Экономическая Правда .

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Самые популярные университеты и специальности

Несмотря на изменение ситуации на рынке труда, предпочтения абитуриентов остаются стабильными. Больше заявлений традиционно получают университеты Киева и Львова, что объясняется факторами безопасности. В 2025 году в лидеры по популярности вошли:

Львовский национальный университет им. Ивана Франко. Национальный университет «Львовская политехника». Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко. КПИ им. Игоря Сикорского. Государственный торгово-экономический институт.

Специализации также пользуются постоянным спросом: «Компьютерные науки», ранее возглавлявшие рейтинг, уступили место гуманитарным и управленческим направлениям. Сегодня топ-5 специальностей выглядит следующим образом: менеджмент, психология, филология, право и маркетинг.

Сколько стоит обучение в 2026 году

Цены на обучение выросли во всех университетах-лидерах. Обычно университеты пересматривают стоимость ежегодно, учитывая уровень инфляции.

Примерная стоимость четырех лет обучения на дневной форме по самым востребованным направлениям:

КНУ им. Тараса Шевченко: самые дорогие специальности («Менеджмент», «Право», «Маркетинг») — 388,4 тыс. грн.

Львовский национальный университет им. Франко: специальность «Право» — 346,8 тыс. грн.

КПИ им. Игоря Сикорского: «Менеджмент» и «Право» — 335 тыс. грн.

«Львовская политехника»: топовые специальности — 300 тыс. грн.

Государственный торгово-экономический университет: «Менеджмент» — 220 тыс. грн.

Для не попавших на бюджет действует программа образовательных грантов.

Грант первого уровня — от 17 тыс. грн в год по результату НМТ от 150 баллов, второго — от 25 тыс. грн в год по результату от 170 баллов.

В 2025 году гранты получили 15,6 тыс. абитуриентов, в 2026-м на программу запланировано более 1,2 млрд грн.

С сентября также вырастут академические стипендии, в отдельных категориях вдвое. В то же время старая программа льготных долгосрочных кредитов под 3% годовых фактически свернута, поскольку в условиях военного положения бюджетные ресурсы переориентированы на сектор обороны.

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