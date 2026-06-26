Переехать в село и начать зарабатывать на фермерстве: о чем не пишут и не расскажут заранее

Ранее «Минфин» уже писал, что по результатам нашего опроса 55% украинских горожан задумываются о переезде в село. Но пока одни мечтают, другие действуют. Мы поговорили с теми, кто уже осуществил свою мечту, и выяснили, что стало для них самой большой неожиданностью после переезда, что впечатлило и как они учились зарабатывать фермерством.

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Как городские специалисты становятся фермерами

Для кого-то переезд в село становится продолжением предыдущего опыта, для кого-то — полной перезагрузкой. Ольга до переезда работала научной сотрудницей в институте животноводства: мониторила молочные фермы, исследовала качество продуктов животноводства и кормов. К тому же по специальности она ветеринар. Поэтому аграрная сфера для нее не была совсем новой.

Однако собственное хозяйство началось почти случайно. Ольга давно мечтала о селе и козе, но представляла это гораздо скромнее — «одна козочка на цепочке и колышке». После переезда знакомые подарили ей козу с козленком. Со временем семье настолько понравились молоко, сыр, брынза и сам уход за животными, что к зиме в хозяйстве уже было четыре козы и трое козлят.

Фотографии Ольги

За несколько лет стадо выросло почти до пяти десятков голов. Сейчас его основу составляют козы англо-нубийской породы разного процента чистопородности. В хозяйстве есть и потомки той первой козы.

«Маленькая козочка, который очаровал нас в самом начале, вырос в прекрасную молочную козу по имени Ягодка. От нее в стаде три дочери, четыре внучки и одна правнучка», — рассказывает Ольга.

Другой путь прошел Вячеслав. До переезда в село он работал копирайтером и контент-менеджером, а пять лет провел в армии. Его аграрный опыт, как он сам говорит, сводился к отдыху у бабушки в селе, кормлению кур и сбору колорадских жуков.

В село Вячеслав с женой переехали после военной службы. Они искали тишины и более безопасного места для воспитания сына. Сейчас он работает дистанционно, а параллельно развивает хозяйство: семья держит коров, овец, птицу, кроликов, имеет небольшую пасеку и выращивает овощи для собственного потребления.

Обе истории показывают, что старт в сельском хозяйстве не всегда начинается с большого бизнес-плана. Иногда это одна подаренная коза, несколько грядок или желание обеспечить семью качественными продуктами. Но если процесс затягивает, хозяйство постепенно превращается из бытового дела в микробизнес.

Нехватка специалистов и занятость 24/7: неочевидные вызовы для новых фермеров

Ольга признается, что самым большим вызовом для нее оказался даже не уход за животными, а изменение образа жизни.

«Было очень сложно привыкнуть к подъему на рассвете. Животноводство требует занятости 24/7. Даже если часть обязанностей удастся делегировать, все равно придется постоянно держать руку на пульсе», — говорит Ольга.

Вячеслав столкнулся с другой проблемой — нехваткой доступной информации и специалистов рядом. Когда семья начинала развивать хозяйство, качественного украиноязычного контента о запуске аграрного бизнеса с нуля было немного. Материалы в основном были либо о крупных фермах, либо о сельском быте, но не о реальном старте небольшого хозяйства.

Именно поэтому Вячеслав создал YouTube-канал «Село як є», где рассказывает о собственном опыте запуска микробизнеса. Еще одна сложность — отсутствие специалистов на месте. По его словам, в селе часто приходится самостоятельно разбираться не только с уходом за животными, но и с бытовыми вещами — от электрики до ремонта техники.

«Когда у нас заболела коза, оказалось, что в районе ветеринары занимаются исключительно коровами или свиньями. Нашли специалиста только под Киевом, но уже было поздно», — вспоминает Вячеслав.

Отдельный вызов — рынок сбыта. Собственное хозяйство может обеспечивать семью продуктами, но для превращения его в бизнес нужно найти постоянных покупателей. Для малых производителей, таких как Ольга и Вячеслав, эту роль часто выполняют соцсети: через них они рассказывают о хозяйстве, показывают процесс производства и продают продукцию напрямую клиентам.

Поэтому старт в селе — это не только о земле или животных, но и о постоянном кризисном менеджменте, обучении и коммуникации с покупателями. Даже опыт местных жителей не всегда можно безоговорочно применять на практике. Часть советов базируется на методах, которые работали десятки лет назад, но уже не соответствуют современным условиям. Поэтому владельцам хозяйств приходится сочетать традиционный опыт с современными подходами и самостоятельно проверять многие решения на практике.

На чем держится доход: проверено опытом

Несмотря на популярность фермерской продукции, собеседники «Минфина» не скрывают: стабильным и предсказуемым аграрный бизнес назвать сложно. На результат влияют сезонность, погода, болезни животных, цены на корма и даже перебои с электроснабжением.

По словам Ольги, ключ к большему заработку — не продажа сырья, а производство продукции с добавленной стоимостью.

«Самым правильным является производство товаров с добавленной стоимостью, а не продажа непосредственно сырья», — объясняет она.

В то же время стабильность дохода во многом зависит от наличия постоянных клиентов. Именно сформированная база покупателей позволяет планировать ассортимент и прогнозировать выручку.

Фотографии Ольги

Вячеслав считает, что для небольшого хозяйства важно не полагаться на одно направление. Поэтому его семья одновременно занимается молочным животноводством, овцеводством, пчеловодством и выращиванием овощей. Если одно направление окажется менее прибыльным из-за сезонных или рыночных факторов, другое поможет компенсировать потери.

«Для того чтобы доход был стабильным, необходима диверсификация», — говорит Вячеслав.

По его словам, хозяйство уже обеспечивает около 70% потребностей семьи как продуктами, так и доходом. Впрочем, чтобы полностью жить за счет собственного дела, нужны либо значительные стартовые инвестиции, либо несколько лет постепенного развития, постоянное обучение и налаженный рынок сбыта.

Одно из неочевидных преимуществ сельского бизнеса

Один из самых интересных нюансов для тех, кто только начинает дело в селе, — возможность продавать собственную продукцию без регистрации ФЛП. Фактически это дает человеку пространство, чтобы протестировать идею, найти покупателей и понять, может ли хозяйство стать источником дохода.

По словам адвоката Адвокатского бюро «Ивана Хомича» Елены Воронковой, физическое лицо имеет право продавать собственную продукцию без создания ФЛП, если ведет личное крестьянское хозяйство.

Ключевое условие — наличие земельного участка с соответствующим целевым назначением в пределах нормы, определенной статьей 121 Земельного кодекса Украины. Речь идет о площади до 2 га. Если участок или несколько участков превышают этот предел, есть основания считать, что человек уже осуществляет хозяйственную деятельность.

«Важным критерием является то, чтобы лицо реализовывало именно продукцию собственного производства, а не купленную у соседей, поскольку такие действия уже будут содержать признаки хозяйственной деятельности», — объясняет Воронкова.

Для продажи собственной продукции нужно иметь справку формы 3-ДФ. Ее выдает сельский, поселковый или городской совет на территории, где расположен земельный участок.

Впрочем, объем дохода без оформления ФЛП также ограничен. Для растительной продукции он не может превышать 12 размеров минимальной заработной платы, то есть 103 764 грн. Для продуктов животноводства — 50 минимальных зарплат, или 432 359 грн.

С переработанной продукцией ситуация сложнее. Если человек продает консервацию, сыры или другие продукты переработки, по запросу он должен подтвердить, что все, из чего изготовлена продукция, было выращено или получено в пределах личного крестьянского хозяйства.

Для отдельных товаров нужны дополнительные документы. Например, для продажи яиц, молока, мяса или растительной продукции необходима справка государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Обычно ее выдают прямо на рынке после исследования продукции. Продавец продукции животного происхождения также должен иметь медицинскую книжку.

Если же человек продает чужую продукцию без ФЛП или юридического лица, это уже риск. По словам юриста, в таком случае может грозить штраф от 17 000 до 34 000 грн.

Село как пространство для нового старта?

Оба собеседника советуют не романтизировать сельскую жизнь. Перед переездом Вячеслав рекомендует пожить в селе в разные времена года, пообщаться с теми, кто уже прошел этот путь, и меньше верить как позитивным, так и негативным мифам о жизни за городом. Ольга же подчеркивает: успех зависит не только от готовности много работать, но и от желания постоянно учиться, экспериментировать и перенимать чужой опыт.

Несмотря на все трудности, переезд в село и запуск небольшого хозяйства все чаще воспринимают не как шаг назад, а как один из вариантов нового старта. Для одних это способ обеспечить семью качественными продуктами, для других — возможность создать микробизнес с относительно небольшими стартовыми вложениями.

Похожий интерес к фермерству и небольшим хозяйствам заметен и в мире. Об этом свидетельствует, в частности, популярность сериала «Ферма Кларксона», который показал миллионам людей, что современное сельское хозяйство — это не только тяжелый физический труд, но и предпринимательство, постоянное обучение и поиск новых возможностей для заработка.

Истории Ольги и Вячеслава показывают, что этот путь редко бывает легким. В то же время сегодня он значительно доступнее, чем еще несколько десятилетий назад: благодаря открытому доступу к знаниям, возможности легально продавать собственную продукцию на старте и растущему спросу на локальные продукты.