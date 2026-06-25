Верховный Суд подтвердил, что шестимесячный срок для принятия наследства действует даже во время полномасштабной войны. Правительственное постановление № 164, якобы останавливающее этот срок на время военного положения, противоречит Гражданскому кодексу и применению не подлежит. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.
Военное положение не влияет на срок получения наследства, даже если вы не знали о смерти родственника
Для тысяч украинцев это означает одно: опоздать с наследием теперь гораздо легче, а доказать уважительность причин гораздо сложнее.
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Что произошло и почему это важно
По делу № 692/852/24, которое рассматривал Верховный Суд, женщина пыталась восстановить срок принятия наследства после сына, ссылаясь на постановление Кабмина № 164, предусматривавшее остановку сроков во время военного положения .
Верховный Суд отказал, объяснив, что подзаконный акт не может изменять нормы закона, а Гражданский кодекс такой конструкции, как «приостановка срока наследства», вообще не предусматривает.
Это решение вызывает серьезные вопросы.
Реальность военного времени такова, что люди могут узнать о смерти родственника с опозданием на месяцы или годы. Человек может погибнуть в оккупации и родные на подконтрольной территории узнают об этом не сразу. Пленник может погибнуть в неволе, а семья узнает об этом только от вернувшихся из плена или после возвращения тел и завершения ДНК-экспертизы.
Во многих случаях шестимесячный срок может истекнуть еще до того, как наследник вообще узнал, что является наследником.
Какие причины суд сочтет уважительными
Военное положение само по себе — нет. Пребывание за границей — нет.
Но есть некоторые обстоятельства, которые суд может учесть:
- продолжительная тяжелая болезнь или стационарное лечение;
- прохождение военной службы;
- пребывание на ТОТ, если есть доказательства невозможности обратиться к нотариусу;
- другие неустранимые препятствия с официально подтвержденными доказательствами
Ключевое слово — «официальные доказательства». Ссылок на общую ситуацию в стране недостаточно.
Что делать, если сроки истекли
В этом случае есть два пути: получить письменное согласие всех наследников, уже принявших наследство, или обратиться в суд с иском об определении дополнительного срока.
Если вы за границей, нужно подать заявление через консульство Украины или местного нотариуса с апостилем и переводом.
Суд принял юридически корректное решение. Но его человеческая цена в условиях войны может оказаться слишком высокой.
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