Военное положение не влияет на срок получения наследства, даже если вы не знали о смерти родственника

Для тысяч украинцев это означает одно: опоздать с наследием теперь гораздо легче, а доказать уважительность причин гораздо сложнее.

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Что произошло и почему это важно

По делу № 692/852/24, которое рассматривал Верховный Суд, женщина пыталась восстановить срок принятия наследства после сына, ссылаясь на постановление Кабмина № 164, предусматривавшее остановку сроков во время военного положения .

Верховный Суд отказал, объяснив, что подзаконный акт не может изменять нормы закона, а Гражданский кодекс такой конструкции, как «приостановка срока наследства», вообще не предусматривает.

Это решение вызывает серьезные вопросы.

Реальность военного времени такова, что люди могут узнать о смерти родственника с опозданием на месяцы или годы. Человек может погибнуть в оккупации и родные на подконтрольной территории узнают об этом не сразу. Пленник может погибнуть в неволе, а семья узнает об этом только от вернувшихся из плена или после возвращения тел и завершения ДНК-экспертизы.

Во многих случаях шестимесячный срок может истекнуть еще до того, как наследник вообще узнал, что является наследником.

Какие причины суд сочтет уважительными

Военное положение само по себе — нет. Пребывание за границей — нет.

Но есть некоторые обстоятельства, которые суд может учесть:

продолжительная тяжелая болезнь или стационарное лечение;

прохождение военной службы;

пребывание на ТОТ, если есть доказательства невозможности обратиться к нотариусу;

другие неустранимые препятствия с официально подтвержденными доказательствами

Ключевое слово — «официальные доказательства». Ссылок на общую ситуацию в стране недостаточно.

Что делать, если сроки истекли

В этом случае есть два пути: получить письменное согласие всех наследников, уже принявших наследство, или обратиться в суд с иском об определении дополнительного срока.

Если вы за границей, нужно подать заявление через консульство Украины или местного нотариуса с апостилем и переводом.

Суд принял юридически корректное решение. Но его человеческая цена в условиях войны может оказаться слишком высокой.

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