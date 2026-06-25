Ирак ультимативно требует пересмотра нефтяных квот: страна рассматривает выход из ОПЕК

Ирак, второй по объему производитель нефти в ОПЕК, перешел в жесткую риторику в отношениях с картелем. Власти страны открыто рассматривают все доступные варианты, включая выход из организации, если ее квоты на добычу не будут существенно пересмотрены. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Для ОПЕК, уже потерявшей Объединенные Арабские Эмираты в этом году, возможный демарш Ирака, который является одним из пяти основателей организации, станет болезненным ударом.

Страна находится в тяжелом финансовом кризисе, вызванном последствиями войны с США, поэтому каждый баррель нефти имеет критическое значение для выживания государственного бюджета.

Источник в министерстве нефти Ирака в разговоре с Reuters был откровенен: «Саудовская Аравия и другие союзники по ОПЕК должны отнестись к этому требованию максимально серьезно. В противном случае Ирак будет вынужден рассмотреть альтернативные пути».

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Квоты против реальных мощностей: цена выживания

Занявший должность в мае новый премьер-министр Али аль-Заиди сделал ставку на агрессивное восстановление экономики и привлечение иностранных инвестиций. Его администрация откровенно заявляет, что страна требует повышения лимитов на добычу, которые отвечали бы реальным ее производственным мощностям и потребностям населения.

Багдад преследует амбициозную цель — выйти на уровень 7 миллионов баррелей в сутки в ближайшие годы.

Пока ОПЕК+ отчитывается об увеличении квот для семи ключевых членов на 600 тысяч баррелей, Ирак уже считает эти шаги недостаточными. Рынки отреагировали на этот конфликт мгновенно: после появления новостей о возможном выходе Багдада цены на нефть просели, опустившись ниже отметки 73 доллара за баррель.

Сейчас вопрос состоит в том, готовы ли лидеры ОПЕК идти на уступки, чтобы удержать учредителя организации, готовы ли рисковать единством ради сохранения контроля над рыночными объемами.

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