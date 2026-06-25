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25 июня 2026, 13:52 Читати українською

Ирак ультимативно требует пересмотра нефтяных квот: страна рассматривает выход из ОПЕК

Ирак, второй по объему производитель нефти в ОПЕК, перешел в жесткую риторику в отношениях с картелем. Власти страны открыто рассматривают все доступные варианты, включая выход из организации, если ее квоты на добычу не будут существенно пересмотрены. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ирак, второй по объему производитель нефти в ОПЕК, перешел в жесткую риторику в отношениях с картелем.

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Для ОПЕК, уже потерявшей Объединенные Арабские Эмираты в этом году, возможный демарш Ирака, который является одним из пяти основателей организации, станет болезненным ударом.

Страна находится в тяжелом финансовом кризисе, вызванном последствиями войны с США, поэтому каждый баррель нефти имеет критическое значение для выживания государственного бюджета.

Источник в министерстве нефти Ирака в разговоре с Reuters был откровенен: «Саудовская Аравия и другие союзники по ОПЕК должны отнестись к этому требованию максимально серьезно. В противном случае Ирак будет вынужден рассмотреть альтернативные пути».

Читайте также: Нефть приближается к четырехмесячному минимуму на фоне ослабления рисков поставки

Квоты против реальных мощностей: цена выживания

Занявший должность в мае новый премьер-министр Али аль-Заиди сделал ставку на агрессивное восстановление экономики и привлечение иностранных инвестиций. Его администрация откровенно заявляет, что страна требует повышения лимитов на добычу, которые отвечали бы реальным ее производственным мощностям и потребностям населения.

Багдад преследует амбициозную цель — выйти на уровень 7 миллионов баррелей в сутки в ближайшие годы.

Пока ОПЕК+ отчитывается об увеличении квот для семи ключевых членов на 600 тысяч баррелей, Ирак уже считает эти шаги недостаточными. Рынки отреагировали на этот конфликт мгновенно: после появления новостей о возможном выходе Багдада цены на нефть просели, опустившись ниже отметки 73 доллара за баррель.

Сейчас вопрос состоит в том, готовы ли лидеры ОПЕК идти на уступки, чтобы удержать учредителя организации, готовы ли рисковать единством ради сохранения контроля над рыночными объемами.

Читайте также: Почему выход ОАЭ из ОПЕК не «зальет рынок» нефтью

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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nitrous2000
nitrous2000
25 июня 2026, 14:40
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Правильно, знижуй ще ціну на нафту
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