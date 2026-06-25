Ирак, второй по объему производитель нефти в ОПЕК, перешел в жесткую риторику в отношениях с картелем. Власти страны открыто рассматривают все доступные варианты, включая выход из организации, если ее квоты на добычу не будут существенно пересмотрены. Об этом сообщает агентство Reuters.
Ирак ультимативно требует пересмотра нефтяных квот: страна рассматривает выход из ОПЕК
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Для ОПЕК, уже потерявшей Объединенные Арабские Эмираты в этом году, возможный демарш Ирака, который является одним из пяти основателей организации, станет болезненным ударом.
Страна находится в тяжелом финансовом кризисе, вызванном последствиями войны с США, поэтому каждый баррель нефти имеет критическое значение для выживания государственного бюджета.
Источник в министерстве нефти Ирака в разговоре с Reuters был откровенен: «Саудовская Аравия и другие союзники по ОПЕК должны отнестись к этому требованию максимально серьезно. В противном случае Ирак будет вынужден рассмотреть альтернативные пути».
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Квоты против реальных мощностей: цена выживания
Занявший должность в мае новый премьер-министр Али аль-Заиди сделал ставку на агрессивное восстановление экономики и привлечение иностранных инвестиций. Его администрация откровенно заявляет, что страна требует повышения лимитов на добычу, которые отвечали бы реальным ее производственным мощностям и потребностям населения.
Багдад преследует амбициозную цель — выйти на уровень 7 миллионов баррелей в сутки в ближайшие годы.
Пока ОПЕК+ отчитывается об увеличении квот для семи ключевых членов на 600 тысяч баррелей, Ирак уже считает эти шаги недостаточными. Рынки отреагировали на этот конфликт мгновенно: после появления новостей о возможном выходе Багдада цены на нефть просели, опустившись ниже отметки 73 доллара за баррель.
Сейчас вопрос состоит в том, готовы ли лидеры ОПЕК идти на уступки, чтобы удержать учредителя организации, готовы ли рисковать единством ради сохранения контроля над рыночными объемами.
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