В конце 2025 года Киев подписал «План Утки-Кос», являющийся ключом к вступлению Украины в ЕС. Он позиционировался как подлинный тест на доверие Брюсселю. Однако через пол года реальность выглядит крайне тревожно: выполнение плана оценивается только в 15% из 100% возможных. Вместо реальных изменений мы наблюдаем системное сопротивление и откровенную затяжку времени. Об этом пишет Европейская правда .
15 баллов из 100 за полгода: украинская судебная система тормозит евроинтеграционные реформы
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Детализация прогресса: почему результаты очень низкие
Каждый из пунктов демонстрирует либо отсутствие политической воли, либо попытки «зацементировать» действующее положение:
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Изменения в УПК (2,5/20). Система активно саботирует поправку «правок Лозового». Это позволяет коррупционерам избегать наказания из-за искусственного затягивания сроков давности производств, что фактически делает правосудие бессильным.
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Независимая экспертиза для НАБУ (2/10). Вместо внедрения независимых инструментов для экспертов правительство ограничилось только политическими заявлениями. Наблюдаются попытки создать орган, который будет выглядеть независимым только на бумаге, чтобы сохранить контроль над процессом расследования.
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Назначение генпрокурора (0,5/10). Отсутствие каких-либо намерений вводить профессиональный отбор. Власти не хотят терять контроль над ведомством, что доказало свою лояльность, поэтому конкурс остается табу.
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Назначение прокуроров по открытому конкурсу (0,5/10). Полное игнорирование требований ЕС по возвращению к конкурсным процедурам, разрушенным июльским законом 2025 года. Прокуратура была и остается закрытой кастой.
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Реформа ДБР (1/10). Вместо реального аудита промедление, чтобы сохранить лояльное руководство до конца 2026 года. Конкурс на нового директора пытаются подстроить под действующую систему.
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КСУ и ВРП (1/5). Конституционный Суд (решающий законные решения власти) и Высший совет правосудия (назначающий и увольняющий судей) обновляются крайне медленно. Процессы заблокированы адвокатским самоуправлением и отсутствием желания пускать сторонних экспертов в отбор.
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ВККС: главный фильтр для отбора судей (1,5/10). Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) — это орган, который проводит экзамены и проверяет профессиональность и добродетель кандидатов. Соответствующие законодательные инициативы «зависли» в Раде. Это свидетельствует о нежелании властей пускать посторонних специалистов в отбор судей.
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Декларации добродетели (3,5/10). Верховная Рада приняла фейковую реформу. Она не только не исправляет проблемы, но и создает новые лазейки для недобродельных судей, защищая их от проверок.
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Антикоррупционная стратегия (1,5/10). Правительство сознательно выхолостило наработку НАПК, заменив их собственной версией. Она защищает существующую систему, а не борется с коррупцией.
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Внутренний контроль (1/10). Ограничивается формальными бюрократическими процедурами. Никакого реального влияния на коррупционные риски на государственных предприятиях не наблюдается.
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Вердикт: системное сопротивление
Медленные темпы — это не техническая задержка, а сознательный выбор.
Украинская государственная система сопротивляется очищению судебной власти и прокуратуры, пытаясь сохранить свое влияние. Подобная стратегия создает для Украины три уровня угроз, каждый из которых приближает государство к стагнации на евроинтеграционном пути.
Первая угроза: финансовая изоляция. Торможение судебной реформы уже превратилось из политической дискуссии в прямую угрозу для государственного бюджета. Задержка с выполнением ключевых этапов по программе «Ukraine Facility» поставила под риск получения финансовой помощи.
Вторая угроза: декаплинг (разъединение) путей с Молдовой. Евросоюз перешел к политике оценки кандидатов по индивидуальным заслугам. После открытия первого кластера переговоров каждая страна отвечает за свою скорость. Если Украина будет продолжать имитировать реформы, Брюссель без сомнений применит механизм разъединения. В таком сценарии Молдова получает статус «лидера», а Киев рискует остаться на периферии европейской повестки дня.
Третья угроза: «цементирование» политического влияния. Каждый месяц задержки с реформой ВККС и отбором судей КСУ укрепляет позиции действующей системы. Старые кадры, лояльные определенным финансово-политическим группам, получают дополнительное время для расстановки «своих» людей на уровне низших инстанций.
Ситуация требует от правительства перехода от деклараций о намерениях к конкретным шагам, которые делают невозможным любое политическое влияние на правосудие. Евроинтеграция — это тест на способность государства проводить болезненные трансформации, а не прописывать политические лозунги. Время для исправления ошибок истекает, и каждый следующий день бездействия приближает Украину к потере доверия европейских партнеров.
Комментарии - 1
В когось ще є якісь вологі фантазії щодо вступу україни в ЄС? :)