15 баллов из 100 за полгода: украинская судебная система тормозит евроинтеграционные реформы

В конце 2025 года Киев подписал «План Утки-Кос», являющийся ключом к вступлению Украины в ЕС. Он позиционировался как подлинный тест на доверие Брюсселю. Однако через пол года реальность выглядит крайне тревожно: выполнение плана оценивается только в 15% из 100% возможных. Вместо реальных изменений мы наблюдаем системное сопротивление и откровенную затяжку времени. Об этом пишет Европейская правда .

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Детализация прогресса: почему результаты очень низкие

Каждый из пунктов демонстрирует либо отсутствие политической воли, либо попытки «зацементировать» действующее положение:

Изменения в УПК (2,5/20). Система активно саботирует поправку «правок Лозового». Это позволяет коррупционерам избегать наказания из-за искусственного затягивания сроков давности производств, что фактически делает правосудие бессильным. Независимая экспертиза для НАБУ (2/10). Вместо внедрения независимых инструментов для экспертов правительство ограничилось только политическими заявлениями. Наблюдаются попытки создать орган, который будет выглядеть независимым только на бумаге, чтобы сохранить контроль над процессом расследования. Назначение генпрокурора (0,5/10). Отсутствие каких-либо намерений вводить профессиональный отбор. Власти не хотят терять контроль над ведомством, что доказало свою лояльность, поэтому конкурс остается табу. Назначение прокуроров по открытому конкурсу (0,5/10). Полное игнорирование требований ЕС по возвращению к конкурсным процедурам, разрушенным июльским законом 2025 года. Прокуратура была и остается закрытой кастой. Реформа ДБР (1/10). Вместо реального аудита промедление, чтобы сохранить лояльное руководство до конца 2026 года. Конкурс на нового директора пытаются подстроить под действующую систему. КСУ и ВРП (1/5). Конституционный Суд (решающий законные решения власти) и Высший совет правосудия (назначающий и увольняющий судей) обновляются крайне медленно. Процессы заблокированы адвокатским самоуправлением и отсутствием желания пускать сторонних экспертов в отбор. ВККС: главный фильтр для отбора судей (1,5/10). Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) — это орган, который проводит экзамены и проверяет профессиональность и добродетель кандидатов. Соответствующие законодательные инициативы «зависли» в Раде. Это свидетельствует о нежелании властей пускать посторонних специалистов в отбор судей. Декларации добродетели (3,5/10). Верховная Рада приняла фейковую реформу. Она не только не исправляет проблемы, но и создает новые лазейки для недобродельных судей, защищая их от проверок. Антикоррупционная стратегия (1,5/10). Правительство сознательно выхолостило наработку НАПК, заменив их собственной версией. Она защищает существующую систему, а не борется с коррупцией. Внутренний контроль (1/10). Ограничивается формальными бюрократическими процедурами. Никакого реального влияния на коррупционные риски на государственных предприятиях не наблюдается.

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Вердикт: системное сопротивление

Медленные темпы — это не техническая задержка, а сознательный выбор.

Украинская государственная система сопротивляется очищению судебной власти и прокуратуры, пытаясь сохранить свое влияние. Подобная стратегия создает для Украины три уровня угроз, каждый из которых приближает государство к стагнации на евроинтеграционном пути.

Первая угроза: финансовая изоляция. Торможение судебной реформы уже превратилось из политической дискуссии в прямую угрозу для государственного бюджета. Задержка с выполнением ключевых этапов по программе «Ukraine Facility» поставила под риск получения финансовой помощи.

Вторая угроза: декаплинг (разъединение) путей с Молдовой. Евросоюз перешел к политике оценки кандидатов по индивидуальным заслугам. После открытия первого кластера переговоров каждая страна отвечает за свою скорость. Если Украина будет продолжать имитировать реформы, Брюссель без сомнений применит механизм разъединения. В таком сценарии Молдова получает статус «лидера», а Киев рискует остаться на периферии европейской повестки дня.

Третья угроза: «цементирование» политического влияния. Каждый месяц задержки с реформой ВККС и отбором судей КСУ укрепляет позиции действующей системы. Старые кадры, лояльные определенным финансово-политическим группам, получают дополнительное время для расстановки «своих» людей на уровне низших инстанций.

Ситуация требует от правительства перехода от деклараций о намерениях к конкретным шагам, которые делают невозможным любое политическое влияние на правосудие. Евроинтеграция — это тест на способность государства проводить болезненные трансформации, а не прописывать политические лозунги. Время для исправления ошибок истекает, и каждый следующий день бездействия приближает Украину к потере доверия европейских партнеров.