Почему НБУ признал Смилянского непрофпригодным: объяснение регулятора

Нацбанк считает необходимым дать публичное разъяснение относительно решения о признании генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смилянского несоответствующим по профессиональной пригодности, учитывая общественный резонанс и ряд публичных заявлений, содержащих неточную интерпретацию оснований и процедуры его принятия. Об этом говорится в сообщении регулятора в Facebook.

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Основания и сроки принятия решения

Административное производство в отношении г-на Смилянского было возбуждено еще в ноябре 2025 года, а его основанием стали результаты надзорных мероприятий в отношении АО «Укрпочта» в течение 2023−2026 годов и зафиксированные системные нарушения в деятельности компании. Хронология производства — от возбуждения в ноябре 2025 года до принятия решения — известна всем его участникам и подтверждается материалами дела.

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Надзорные действия — это длительный, последовательный и регламентированный процесс, в ходе которого на каждом этапе формируется подробная аргументация и доказательная база, необходимые для принятия взвешенного и обоснованного решения. Решение является результатом оценки того, обладает ли руководитель необходимыми знаниями действующего законодательства и способен ли он выполнять управленческие обязанности в условиях выявленных нарушений.

Оценка соответствия руководителей — стандартная составляющая надзорной практики НБУ. Регулятор постоянно согласовывает кандидатов на руководящие должности и при наличии нормативных оснований осуществляет мониторинг пригодности уже назначенных должностных лиц.

Решение принято двумя коллегиальными органами Национального банка: Квалификационной комиссией НБУ и Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры.

Эти решения были единогласными.

О банковской лицензии

«Укрпочта» не подавала документы на рассмотрение регулятора для получения банковской лицензии. Именно в таких документах заявитель обязан подтвердить достаточность финансового положения, стратегическое видение деятельности и соответствие другим регуляторным требованиям, то есть доказать на практике то, о чем публично заявляется.

О связи с банком финансовой инклюзии

Идея создания совершенно новой структуры на банковском рынке — банка финансовой инклюзии — принадлежит народным депутатам при поддержке многих сторон, включая Национальный банк. Ее цель — создать инструмент для расширения финансовой инклюзии и привлечения к этому процессу как можно большего числа предприятий за пределами финансового сектора, в том числе почтовых операторов.

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С самого начала Национальный банк поддерживал эту инициативу и прилагал усилия, чтобы эта идея стала возможной: от убеждения международных партнеров, в результате чего соответствующие обязательства были закреплены в Меморандуме с МВФ, до разработки законодательной базы, подробной методологии, регуляторных требований и их обсуждения с рынком.

Обсуждение модели работы учреждений нового типа с рынком — это сложная работа с большим количеством участников, в ходе которой НБУ получил десятки предложений. Одно из них поступило от «Укрпочты».

Сегодня уже есть компании, которые движутся к созданию банка финансовой инклюзии, и именно такие конкретные действия свидетельствуют о желании стать полноценным игроком на этом рынке.

О финансовых показателях

Фактические данные свидетельствуют о том, что «Укрпочта» остается убыточной: в 2025 году компания получила операционный убыток более 400 млн грн, а улучшение финансового результата было достигнуто преимущественно за счет продажи активов, а не основной деятельности, что не является свидетельством устойчивости бизнеса. Уже в первом квартале 2026 года компания вновь зафиксировала убыток.

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Кроме того, «Укрпочта» остается единственным государственным оператором критической инфраструктуры без функционирующего наблюдательного совета, что само по себе является серьезной проблемой корпоративного управления.

Предыстория

23 июня Национальный банк Украины принял решение о несоответствии генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смилянского требованиям профессиональной пригодности, установленным для руководителя поставщика финансовых платежных услуг.

Нацбанк ранее уже обращал внимание на риски в управлении «Укрпочтой» и требовал создания наблюдательного совета компании. Регулятор подчеркивал, что для предоставления финансовых услуг компания должна соответствовать требованиям к корпоративному управлению, прозрачности и профессиональной пригодности руководства.