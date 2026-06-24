НБУ предлагает отделить финансовый бизнес Укрпочты в новую компанию для получения лицензии

Для успешного развития финансовых услуг Укрпочты целесообразно создать отдельное юридическое лицо. Такая компания могла официально обратиться в Национальный банк Украины для получения соответствующей лицензии. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник во время брифинга, сообщает Интерфакс-Украина.

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Регулятор подчеркнул, что готов предоставить необходимые консультации Министерству развития общин и территорий Украины относительно оптимальной структуры такого бизнеса. По оценкам Олейника, при соблюдении всех требований законодательства, новая компания способна получить лицензию по финансовой инклюзии ориентировочно за 9 месяцев.

Почему Укрпочта не имеет банковской лицензии

В Нацбанке отдельно прояснили ситуацию по слухам вокруг лицензирования почтового оператора. Регулятор подчеркнул, что никогда не принимал решений об отказе в выдаче банковской лицензии Укрпочте по одной простой причине: компания ни разу так и не предоставила полный официальный пакет документов, необходимый для рассмотрения этого вопроса.

Кроме этого, в НБУ категорически отрицали заявления о якобы «личном характере» решений относительно генерального директора Укрпочты Игоря Смилянского. В Нацбанке объяснили, что текущие решения являются результатом многолетнего системного надзора, плановых проверок, собеседований с наблюдательным советом и консультаций с профильным министерством.

Нарушения и проблемы с финмониторингом

Олейник заявил, что претензии к финансовой деятельности Укрпочты со стороны регулятора накапливались несколько лет:

В 2023 году первая выездная проверка в сфере финансового мониторинга выявила недостатки. Компания получила план мер по их устранению, однако НБУ в дальнейшем фиксировал срыв сроков и ненадлежащее исполнение требований.

Последующие плановые проверки зафиксировали невыполнение обязанностей по надлежащей организации первичного финансового мониторинга. Материалы этих проверок НБУ официально передал правоохранительным органам.

В конце 2025 — начале 2026 года к проблемам с финмониторингом добавились существенные нарушения в сфере корпоративного управления, внутреннего контроля и менеджмента рисков.

Именно этот комплекс системных нарушений лег в основу квалификационной оценки руководителя Укрпочты Игоря Смилянского.

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Вопросы обжалования решений

Олейник также подчеркнул, что возможные попытки обжаловать решение регулятора в судебном порядке не должны останавливать его исполнение.

«По нашему мнению, решение не может быть остановлено. Очевидно, он [Игорь Смелянский] имеет право защитить себя, и мы тоже будем это решение защищать», — резюмировал замглавы НБУ.

Предыстория

Ситуация вокруг Игоря Смилянского и Укрпочты разворачивается на фоне подготовки компании к запуску банковских услуг в рамках модели финансовой инклюзии.

23 июня Национальный банк Украины принял решение о несоответствии генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смелянского требованиям по профессиональной пригодности, установленным к руководителю предоставления финансовых платежных услуг.

По словам Смилянского, НБУ требует, чтобы акционер компании в течение пяти дней отстранил его от должности и назначил другого руководителя. Сам он увязывает это решение с процессом создания почтового банка на базе Укрпочты.

Смелянский заявил, что компания была готова к запуску банковских услуг, имеет более 2 млрд. грн. собственного капитала и работает с прибылью. Он также отметил, что юридическая команда Укрпочты анализирует решение регулятора и рассматривает возможность его обжалования в суде.

Отдельно руководитель компании сообщил о намерении проинформировать международных партнеров, в частности, ЕБРР и МВФ, с которыми Укрпочта имеет соглашения и сотрудничество.

Нацбанк ранее уже обращал внимание на риски в управлении Укрпочтой и требовал создания наблюдательного совета компании. Регулятор отмечал, что для предоставления финансовых услуг компания должна отвечать требованиям корпоративного управления, прозрачности и профессиональной пригодности руководства.

Несмотря на решение НБУ, Смилянский заявил, что Укрпочта продолжает работать в штатном режиме, а для клиентов компании пока ничего не меняется.

«Я никогда не проигрывал. Я или побеждал или учился», — заявил Смелянский, комментируя ситуацию.