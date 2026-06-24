НБУ предлагает отделить финансовый бизнес Укрпочты в новую компанию для получения лицензии

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 июня 2026, 18:43 Читати українською

НБУ предлагает отделить финансовый бизнес Укрпочты в новую компанию для получения лицензии

Для успешного развития финансовых услуг Укрпочты целесообразно создать отдельное юридическое лицо. Такая компания могла официально обратиться в Национальный банк Украины для получения соответствующей лицензии. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник во время брифинга, сообщает Интерфакс-Украина.

НБУ предлагает отделить финансовый бизнес Укрпочты в новую компанию для получения лицензии
Фото: Укрпочта

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Регулятор подчеркнул, что готов предоставить необходимые консультации Министерству развития общин и территорий Украины относительно оптимальной структуры такого бизнеса. По оценкам Олейника, при соблюдении всех требований законодательства, новая компания способна получить лицензию по финансовой инклюзии ориентировочно за 9 месяцев.

Почему Укрпочта не имеет банковской лицензии

В Нацбанке отдельно прояснили ситуацию по слухам вокруг лицензирования почтового оператора. Регулятор подчеркнул, что никогда не принимал решений об отказе в выдаче банковской лицензии Укрпочте по одной простой причине: компания ни разу так и не предоставила полный официальный пакет документов, необходимый для рассмотрения этого вопроса.

Кроме этого, в НБУ категорически отрицали заявления о якобы «личном характере» решений относительно генерального директора Укрпочты Игоря Смилянского. В Нацбанке объяснили, что текущие решения являются результатом многолетнего системного надзора, плановых проверок, собеседований с наблюдательным советом и консультаций с профильным министерством.

Нарушения и проблемы с финмониторингом

Олейник заявил, что претензии к финансовой деятельности Укрпочты со стороны регулятора накапливались несколько лет:

  • В 2023 году первая выездная проверка в сфере финансового мониторинга выявила недостатки. Компания получила план мер по их устранению, однако НБУ в дальнейшем фиксировал срыв сроков и ненадлежащее исполнение требований.
  • Последующие плановые проверки зафиксировали невыполнение обязанностей по надлежащей организации первичного финансового мониторинга. Материалы этих проверок НБУ официально передал правоохранительным органам.
  • В конце 2025 — начале 2026 года к проблемам с финмониторингом добавились существенные нарушения в сфере корпоративного управления, внутреннего контроля и менеджмента рисков.

Именно этот комплекс системных нарушений лег в основу квалификационной оценки руководителя Укрпочты Игоря Смилянского.

Читайте также: НБУ оштрафовал Укрпочту: компания должна оплатить 2,5 млн грн

Вопросы обжалования решений

Олейник также подчеркнул, что возможные попытки обжаловать решение регулятора в судебном порядке не должны останавливать его исполнение.

«По нашему мнению, решение не может быть остановлено. Очевидно, он [Игорь Смелянский] имеет право защитить себя, и мы тоже будем это решение защищать», — резюмировал замглавы НБУ.

Предыстория

Ситуация вокруг Игоря Смилянского и Укрпочты разворачивается на фоне подготовки компании к запуску банковских услуг в рамках модели финансовой инклюзии.

23 июня Национальный банк Украины принял решение о несоответствии генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смелянского требованиям по профессиональной пригодности, установленным к руководителю предоставления финансовых платежных услуг.

По словам Смилянского, НБУ требует, чтобы акционер компании в течение пяти дней отстранил его от должности и назначил другого руководителя. Сам он увязывает это решение с процессом создания почтового банка на базе Укрпочты.

Смелянский заявил, что компания была готова к запуску банковских услуг, имеет более 2 млрд. грн. собственного капитала и работает с прибылью. Он также отметил, что юридическая команда Укрпочты анализирует решение регулятора и рассматривает возможность его обжалования в суде.

Отдельно руководитель компании сообщил о намерении проинформировать международных партнеров, в частности, ЕБРР и МВФ, с которыми Укрпочта имеет соглашения и сотрудничество.

Нацбанк ранее уже обращал внимание на риски в управлении Укрпочтой и требовал создания наблюдательного совета компании. Регулятор отмечал, что для предоставления финансовых услуг компания должна отвечать требованиям корпоративного управления, прозрачности и профессиональной пригодности руководства.

Несмотря на решение НБУ, Смилянский заявил, что Укрпочта продолжает работать в штатном режиме, а для клиентов компании пока ничего не меняется.

«Я никогда не проигрывал. Я или побеждал или учился», — заявил Смелянский, комментируя ситуацию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
24 июня 2026, 19:35
#
Давно пора її вже збанкрутувати і приватизувати, як і залізницю. Де це в європі бачено щоб держава отримувала прибутки)). Останні совєцькі динозаври залишились
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами