Binance обещает остаться в ЕС, несмотря на проблемы с получением лицензии

Криптовалютная биржа Binance намерена остаться в Европейском Союзе и готовит новую попытку получить разрешение на работу в регионе. Об этом заявила глава европейского и британского подразделений компании Джиллиан Линч в интервью Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Это заявление она сделала после того, как попытка биржи получить лицензию в Греции для предоставления услуг, в частности торговли криптовалютой, в ЕС завершилась неудачей.

«Binance не уходит из Европы. У нас может быть просто другой путь к получению разрешения. Если это не Греция, я рассматриваю другие альтернативы», — сказала Линч.

Компания имеет только одну неделю, чтобы получить лицензию до истечения срока ее разрешения на работу в Европе, что заставит ее свернуть операции в ЕС.

Два источника, знакомых с процессом, рассказали Reuters, что Binance вела переговоры с регуляторами в Ирландии, Латвии и Греции, но натолкнулась на сопротивление во всех трех странах. По их словам, чиновники обеспокоены прошлыми штрафами компании за отмывание денег, запутанной международной структурой и корпоративной культурой, которую они считают слишком рискованной.

Обращение к нескольким регуляторам подчеркивает, насколько трудно одной из крупнейших криптокомпаний мира преодолевать сопротивление контролирующих органов для получения европейской лицензии.

Линч отметила, что в Binance не знают причины отказа, ведь ранее компания считала, что греческий регулятор планирует выдать лицензию. По ее словам, Binance контактировала с четырьмя или пятью регуляторами, но официальную заявку подавала только в Греции.

Отвечая на вопрос о прошлых проблемах компании, Линч подчеркнула, что Binance инвестировала значительные средства в комплаенс и внутренний контроль, наняла около 1500 соответствующих специалистов и не имеет нерешенных вопросов, связанных с ее заявкой.

Читайте также: Binance под угрозой: биржа может не получить лицензию MiCA в ЕС

Беспокойство регуляторов

Неудача Binance в получении лицензии ЕС в дедлайн 30 июня усугубляет неопределенность относительно ее будущего в блоке. То, смогут ли органы власти теперь обеспечить выполнение фактического запрета на деятельность компании, станет тестом на прочность новых криптоправил ЕС.

Во вторник Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) заявило, что криптофирмы без лицензии должны принять немедленные меры для упорядоченного сворачивания своей деятельности в ЕС.

Знаковое для ЕС регулирование крипторинка, известное как MiCA, вступило в силу в прошлом году. Компаниям дали время до конца июня, чтобы получить разрешение в одной из стран-членов, которое позволит обслуживать клиентов по всему блоку из 27 государств.

Binance заявляет, что имеет более 300 миллионов клиентов по всему миру, но отказывается назвать их количество в ЕС. По оценкам Sensor Tower, в прошлом году приложение компании загрузили в Евросоюзе более 4 миллионов раз, причем большинство загрузок пришлось на Францию, Германию и Испанию.

Регуляторы, оценивавшие заявку Binance, также были обеспокоены прошлым ее высшим руководством и историей контроля за отмыванием денег на бирже, которую они считали недостаточной, сообщили источники на условиях анонимности.

Читайте также: Криптобиржа WhiteBIT получила лицензию MiCA в Австрии и запустит отдельную платформу для ЕС

Один из источников отметил влияние основателя компании Чанпена Чжао, который в февральском подкасте заявил, что остается конечным бенефициарным владельцем, а также на сложную глобальную структуру Binance.

Линч заверила Reuters, что Чжао на 100% отстранен от управления компанией.

Ранее Binance уже испытывала трудности с получением разрешений от регуляторов в других регионах. У нее нет лицензии в Великобритании, а в Японии ее заставили прекратить работу после деятельности без разрешения. В настоящее время ее главная лицензия зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах.

В 2023 году Чжао признал себя виновным в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег в рамках урегулирования спора на сумму $4,3 млрд после многолетнего расследования. Он отсидел почти четыре месяца в тюрьме, после чего в прошлом году был помилован президентом США Дональдом Трампом.

Американские власти заявили, что Binance нарушили законы о борьбе с отмыванием денег и санкционные ограничения, а также не сообщили о более чем 100 000 подозрительных транзакциях, связанных с группами, которые Вашингтон признал террористическими организациями.

Читайте также: Крипта, работающая сама: как торговые боты принесли мне $1 150 в месяц

Координация действий регуляторов

Согласно правилам MiCA, криптокомпании могут подать заявку через одного национального регулятора и использовать ее в качестве «паспорта» для предоставления услуг по всему ЕС.

По словам одного из источников, регуляторы в Латвии, Ирландии и Греции тесно координировали свои действия, чтобы обеспечить единый подход к оценке заявки Binance.

Некоторые регуляторы выражали опасения, что неодинаковое применение правил может подорвать усилия по надзору за многомиллиардной индустрией. Они предупреждают, что без надлежащего контроля этот сектор может дестабилизировать рынки, способствовать незаконному финансированию и нанести ущерб инвесторам.

На прошлой неделе главный юрисконсульт Binance Элеонора Хьюз заявила, что компания убеждена в своем соответствии требованиям MiCA. Хотя лицензии выдают национальные регуляторы, поданные заявки могут обсуждаться через Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA).