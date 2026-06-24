Гетманцев допустил отмену 50% налога на банки ради приватизации

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о полной поддержке приватизации государственных банков. Он предположил, что Верховная Рада может отказаться от продления повышенной ставки налога на прибыль финучреждений в размере 50% на 2028 год, если этот вопрос станет критическим для потенциального покупателя при заключении соглашения о продаже. Об этом народный депутат рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

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«Если будут конкретные предложения по той или иной продаже на 2028 год, например, и стоимость сделки будет зависеть от нашего решения по введению этого налога на 2028 год, тогда мы рассмотрим эти риски. И если они существенны, мы это решение не будем принимать», — объяснил глава комитета.

Торможение продажи госбанков

Гетманцев отверг упреки о том, что временное введение 50%-го налога на прибыль банков способно само по себе сорвать или заморозить приватизационные процессы. По его мнению, повышение ставки на один год является взвешенным шагом, поскольку банковский сектор имеет достаточный финансовый ресурс для дополнительной поддержки ВСУ.

В то же время, значительно существенной угрозой для привлечения иностранного капитала в украинские госбанки он назвал ситуацию вокруг Сенс Банка и качество надзора за ним со стороны Национального банка Украины. По утверждению председателя комитета:

Смысл Банк создавал льготные условия для игорного бизнеса. В частности, устанавливал тарифы ниже себестоимости услуг;

Финучреждение использовало P2P-переводы для помощи операторам уклоняться от уплаты налогов;

НБУ во время проверки не остановил эту деятельность вовремя, а раньше согласовал неоднозначные кандидатуры на руководящие должности в банке.

Гетманцев убежден, что подходы действующего главы НБУ Андрея Пышного негативно отражаются на инвестиционном климате в банковском секторе и снижают привлекательность государственных банков для крупных зарубежных инвесторов.

Несмотря на критику регулятора, депутат отметил важность безупречной деловой репутации банков, готовящихся к продаже, и добавил, что начинать крупную приватизацию следует с тех учреждений, которые вызывают реальный коммерческий интерес на рынке. В то же время, он выразил недовольство продолжительным отсутствием реальных шагов в этом направлении на фоне многолетних деклараций.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приватизация государственного Смысла Банка должна состояться в 2026 году и никаких промедлений в этом процессе быть не должно.

«Минфин» писал, что Налоговый комитет поддержал 50% налог на прибыль банков в 2027 году.

Ранее НБУ раскритиковал законопроект по повышенному налогообложению банковского сектора, заявив, что продолжение практики 50% налога на прибыль может повредить кредитованию экономики и ослабить способность банков поддерживать страну во время войны и послевоенного восстановления.