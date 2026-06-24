Гетманцев допустил отмену 50% налога на банки ради приватизации

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 июня 2026, 19:42 Читати українською

Гетманцев допустил отмену 50% налога на банки ради приватизации

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о полной поддержке приватизации государственных банков. Он предположил, что Верховная Рада может отказаться от продления повышенной ставки налога на прибыль финучреждений в размере 50% на 2028 год, если этот вопрос станет критическим для потенциального покупателя при заключении соглашения о продаже. Об этом народный депутат рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Гетманцев допустил отмену 50% налога на банки ради приватизации
Фото: Даниил Гетманце

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Если будут конкретные предложения по той или иной продаже на 2028 год, например, и стоимость сделки будет зависеть от нашего решения по введению этого налога на 2028 год, тогда мы рассмотрим эти риски. И если они существенны, мы это решение не будем принимать», — объяснил глава комитета.

Торможение продажи госбанков

Гетманцев отверг упреки о том, что временное введение 50%-го налога на прибыль банков способно само по себе сорвать или заморозить приватизационные процессы. По его мнению, повышение ставки на один год является взвешенным шагом, поскольку банковский сектор имеет достаточный финансовый ресурс для дополнительной поддержки ВСУ.

В то же время, значительно существенной угрозой для привлечения иностранного капитала в украинские госбанки он назвал ситуацию вокруг Сенс Банка и качество надзора за ним со стороны Национального банка Украины. По утверждению председателя комитета:

  • Смысл Банк создавал льготные условия для игорного бизнеса. В частности, устанавливал тарифы ниже себестоимости услуг;
  • Финучреждение использовало P2P-переводы для помощи операторам уклоняться от уплаты налогов;
  • НБУ во время проверки не остановил эту деятельность вовремя, а раньше согласовал неоднозначные кандидатуры на руководящие должности в банке.

Гетманцев убежден, что подходы действующего главы НБУ Андрея Пышного негативно отражаются на инвестиционном климате в банковском секторе и снижают привлекательность государственных банков для крупных зарубежных инвесторов.

Несмотря на критику регулятора, депутат отметил важность безупречной деловой репутации банков, готовящихся к продаже, и добавил, что начинать крупную приватизацию следует с тех учреждений, которые вызывают реальный коммерческий интерес на рынке. В то же время, он выразил недовольство продолжительным отсутствием реальных шагов в этом направлении на фоне многолетних деклараций.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приватизация государственного Смысла Банка должна состояться в 2026 году и никаких промедлений в этом процессе быть не должно.

«Минфин» писал, что Налоговый комитет поддержал 50% налог на прибыль банков в 2027 году.

Ранее НБУ раскритиковал законопроект по повышенному налогообложению банковского сектора, заявив, что продолжение практики 50% налога на прибыль может повредить кредитованию экономики и ослабить способность банков поддерживать страну во время войны и послевоенного восстановления.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Tido oss и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами