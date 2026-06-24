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24 июня 2026, 14:59 Читати українською

«Минфин» приглашает в двухдневный инвестиционный тур: оцените 6 объектов недвижимости в реальных условиях

«Минфин» приглашает инвесторов, заинтересованных в инвестициях в недвижимость, на двухдневный инвестиционный тур. Участники посетят шесть объектов в Ивано-Франковской и Львовской областях, напрямую пообщаются с застройщиками и получат специальные инвестиционные предложения. Рассказываем, как принять участие.

«Минфин» приглашает инвесторов, заинтересованных в инвестициях в недвижимость, на двухдневный инвестиционный тур.

Инвестиционный тур состоится 25−26 июля и начнётся в Ивано-Франковске.

Почему стоит принять участие

Инвестиционный тур в сопровождении экспертов «Минфина» — это возможность за два дня посетить сразу 6 инвестиционных объектов разных форматов, сравнить концепции и подходы застройщиков, напрямую узнать об условиях и перспективах инвестиций.

Что вы получите от участия в этом туре:

Увидите больше, чем в презентации — лично оцените проекты, локации и инфраструктуру.

Зададите все важные вопросы — пообщаетесь с застройщиками непосредственно на объектах. Узнаете больше о концепции, сроках реализации, документах, инвестиционных моделях и перспективах развития.

Сравните различные форматы недвижимости — жилая, загородная и рекреационная.

Сэкономите время на поиске — за два дня увидите сразу 6 объектов, на самостоятельное знакомство с которыми ушли бы недели.

Пообщаетесь с другими инвесторами — будет возможность завести полезные знакомства, обменяться опытом и мнениями.

Услышите независимый взгляд экспертов «Минфина»

Вместе с вами в туре будут эксперты «Минфина» Алексей Козырев и Дмитрий Бараниченко. Они помогут обратить внимание на важные детали проектов, поделятся своим видением рынка и ответят на ваши вопросы.

Какие объекты вы посетите

За два дня вы сможете подробно ознакомиться с шестью перспективными инвестиционными проектами на западе Украины:

  • ЖК «Долишний» от VAMBUD, Ивано-Франковск — современный жилой комплекс по концепции «город в городе».
  • ЖК TRIVIUM от VAMBUD, Ивано-Франковск — жилой комплекс бизнес-класса рядом с парком Шевченко.
  • Green Rest Family от Green Rest, Львовская область — 5-звездочный гостиничный комплекс во Львовских Карпатах, рядом с будущим всесезонным курортом GORO Mountain Resort.
  • КМ «Галицкая Резиденция» от «Буде Дом», Сокольники — коттеджный городок бизнес-класса в одном из самых престижных пригородов Львова.
  • КМ «Буде Дом», Годовица от «Буде Дом» — коттеджный поселок на 40 домов в пригороде Львова.
  • КМ «Буде Дом», Деревач Lake от «Буде Дом» — коттеджный поселок на 76 домов в пригороде Львова.

Условия участия и организационные моменты

«Минфин» совместно с партнерами позаботился об организации тура, чтобы вы могли сосредоточиться на главном — знакомстве с инвестиционными проектами.

Участие в туре бесплатное для участников. Вы оплачиваете только дорогу до начальной точки тура в Ивано-Франковск и обратно из Львова, а также самостоятельно бронируете отель.

Проживание в отеле является обязательным условием участия. Для участников тура будут доступны специальные условия бронирования отеля от партнеров. Подробную информацию вы получите после подтверждения участия

Что входит в тур:

  • трансфер между всеми локациями;
  • посещение всех инвестиционных объектов;
  • встречи и общение с застройщиками;
  • сопровождение экспертов «Минфина» на протяжении всего маршрута;
  • участие во всех презентациях и экскурсиях;
  • обеды и фуршет во время тура.

Что участники оплачивают самостоятельно:

  • проезд до места старта тура — Ивано-Франковска; обратный проезд из Львова;
  • проживание во Львове;
  • личные расходы.

Как присоединиться к туру

1. Заполните заявку на сайте

Укажите контактные данные и краткую информацию о себе.

2. Дождитесь подтверждения заявки.

Менеджер «Минфина» свяжется с вами, ответит на вопросы и подтвердит участие в туре.

3. Получите всю необходимую информацию

После подтверждения участия менеджер пришлет вам подробную программу тура, необходимые контакты и другие организационные детали.

4. Ожидайте начала тура

В назначенный день мы встретим участников в точке сбора, после чего отправимся по маршруту инвестиционного тура.

ВАЖНО

Количество мест в группе ограничено. Участие возможно только после подтверждения заявки менеджером «Минфина».

Перейдите по ссылке и подайте заявку на участие прямо сейчас.

🔗 ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ

Источник: Минфин
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