«Минфин» приглашает инвесторов, заинтересованных в инвестициях в недвижимость, на двухдневный инвестиционный тур. Участники посетят шесть объектов в Ивано-Франковской и Львовской областях, напрямую пообщаются с застройщиками и получат специальные инвестиционные предложения. Рассказываем, как принять участие.
«Минфин» приглашает в двухдневный инвестиционный тур: оцените 6 объектов недвижимости в реальных условиях
Инвестиционный тур состоится 25−26 июля и начнётся в Ивано-Франковске.
Почему стоит принять участие
Инвестиционный тур в сопровождении экспертов «Минфина» — это возможность за два дня посетить сразу 6 инвестиционных объектов разных форматов, сравнить концепции и подходы застройщиков, напрямую узнать об условиях и перспективах инвестиций.
Что вы получите от участия в этом туре:
Увидите больше, чем в презентации — лично оцените проекты, локации и инфраструктуру.
Зададите все важные вопросы — пообщаетесь с застройщиками непосредственно на объектах. Узнаете больше о концепции, сроках реализации, документах, инвестиционных моделях и перспективах развития.
Сравните различные форматы недвижимости — жилая, загородная и рекреационная.
Сэкономите время на поиске — за два дня увидите сразу 6 объектов, на самостоятельное знакомство с которыми ушли бы недели.
Пообщаетесь с другими инвесторами — будет возможность завести полезные знакомства, обменяться опытом и мнениями.
Услышите независимый взгляд экспертов «Минфина»
Вместе с вами в туре будут эксперты «Минфина» Алексей Козырев и Дмитрий Бараниченко. Они помогут обратить внимание на важные детали проектов, поделятся своим видением рынка и ответят на ваши вопросы.
Какие объекты вы посетите
За два дня вы сможете подробно ознакомиться с шестью перспективными инвестиционными проектами на западе Украины:
- ЖК «Долишний» от VAMBUD, Ивано-Франковск — современный жилой комплекс по концепции «город в городе».
- ЖК TRIVIUM от VAMBUD, Ивано-Франковск — жилой комплекс бизнес-класса рядом с парком Шевченко.
- Green Rest Family от Green Rest, Львовская область — 5-звездочный гостиничный комплекс во Львовских Карпатах, рядом с будущим всесезонным курортом GORO Mountain Resort.
- КМ «Галицкая Резиденция» от «Буде Дом», Сокольники — коттеджный городок бизнес-класса в одном из самых престижных пригородов Львова.
- КМ «Буде Дом», Годовица от «Буде Дом» — коттеджный поселок на 40 домов в пригороде Львова.
- КМ «Буде Дом», Деревач Lake от «Буде Дом» — коттеджный поселок на 76 домов в пригороде Львова.
Условия участия и организационные моменты
«Минфин» совместно с партнерами позаботился об организации тура, чтобы вы могли сосредоточиться на главном — знакомстве с инвестиционными проектами.
Участие в туре бесплатное для участников. Вы оплачиваете только дорогу до начальной точки тура в Ивано-Франковск и обратно из Львова, а также самостоятельно бронируете отель.
Проживание в отеле является обязательным условием участия. Для участников тура будут доступны специальные условия бронирования отеля от партнеров. Подробную информацию вы получите после подтверждения участия
Что входит в тур:
- трансфер между всеми локациями;
- посещение всех инвестиционных объектов;
- встречи и общение с застройщиками;
- сопровождение экспертов «Минфина» на протяжении всего маршрута;
- участие во всех презентациях и экскурсиях;
- обеды и фуршет во время тура.
Что участники оплачивают самостоятельно:
- проезд до места старта тура — Ивано-Франковска; обратный проезд из Львова;
- проживание во Львове;
- личные расходы.
Как присоединиться к туру
Укажите контактные данные и краткую информацию о себе.
2. Дождитесь подтверждения заявки.
Менеджер «Минфина» свяжется с вами, ответит на вопросы и подтвердит участие в туре.
3. Получите всю необходимую информацию
После подтверждения участия менеджер пришлет вам подробную программу тура, необходимые контакты и другие организационные детали.
4. Ожидайте начала тура
В назначенный день мы встретим участников в точке сбора, после чего отправимся по маршруту инвестиционного тура.
❗ВАЖНО
Количество мест в группе ограничено. Участие возможно только после подтверждения заявки менеджером «Минфина».
Перейдите по ссылке и подайте заявку на участие прямо сейчас.
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