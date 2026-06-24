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24 июня 2026, 17:56 Читати українською

Падение SpaceX лишило Маска статуса триллионера

Илон Маск больше не является триллионером после резкого падения стоимости акций Tesla и SpaceX 24 июня. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние сократилось до $957 млрд. В то же время, по оценке Forbes, Маск по-прежнему остается триллионером — его совокупное состояние оценивается примерно в $1,1 трлн, пишет Forbes.

Илон Маск больше не является триллионером после резкого падения стоимости акций Tesla и SpaceX 24 июня.

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Потеря статуса

В начале месяца Маск впервые стал триллионером после исторического IPO SpaceX, которое оценило компанию более чем в $2 трлн. После этого акции стремительно росли, а розничные инвесторы активно вкладывались, рассчитывая на амбициозные проекты компании.

Впрочем, на этой неделе ситуация изменилась: акции SpaceX резко просели. Во вторник они закрылись на уровне около $156 — это более чем на 30% ниже пика в $225, зафиксированного 16 июня. В то же время это все еще выше стартовой цены около $150, с которой акции начали торговаться 12 июня.

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Падение произошло на фоне общего снижения акций технологического сектора из-за опасений по поводу «пузыря» искусственного интеллекта и ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок.

Аналитики также ставят под сомнение чрезмерно высокую оценку SpaceX и её долгосрочные планы — от развертывания космических дата-центров до миссий на Марс.

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Дополнительным риском остается завершение периода блокировки акций, после чего ранние инвесторы смогут продавать свои доли, что может усилить волатильность.

На данный момент SpaceX остается самым ценным активом Маска: по оценкам Bloomberg, его доля в компании стоит около $744 млрд и составляет почти 80% его капитала. Пакет акций Tesla, оцениваемый в $158 млрд, также понес потери.

Несмотря на это, состояние Маска по-прежнему значительно превышает капитал второго в рейтинге — соучредителя Google Ларри Пейджа. Разница между ними составляет около $660 млрд, что эквивалентно более чем двум состояниям Джеффа Безоса.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
lider2000
lider2000
24 июня 2026, 19:24
#
Сегодня тьі триллионер, а завтра под мостом живешь.
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
24 июня 2026, 20:13
#
А я говорил, что надо было 10−20% продать задонантить в фонды Притулы и Стерненко и United24, пока акции были ATH. А сейчас эти деньги просто испарились, а могли бы работать на нашу победу.
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