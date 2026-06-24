Падение SpaceX лишило Маска статуса триллионера

Илон Маск больше не является триллионером после резкого падения стоимости акций Tesla и SpaceX 24 июня. По данным Bloomberg Billionaires Index , его состояние сократилось до $957 млрд. В то же время, по оценке Forbes , Маск по-прежнему остается триллионером — его совокупное состояние оценивается примерно в $1,1 трлн, пишет Forbes.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Потеря статуса

В начале месяца Маск впервые стал триллионером после исторического IPO SpaceX, которое оценило компанию более чем в $2 трлн. После этого акции стремительно росли, а розничные инвесторы активно вкладывались, рассчитывая на амбициозные проекты компании.

Впрочем, на этой неделе ситуация изменилась: акции SpaceX резко просели. Во вторник они закрылись на уровне около $156 — это более чем на 30% ниже пика в $225, зафиксированного 16 июня. В то же время это все еще выше стартовой цены около $150, с которой акции начали торговаться 12 июня.

Читайте также: Илон Маск стал первым триллионером в истории

Падение произошло на фоне общего снижения акций технологического сектора из-за опасений по поводу «пузыря» искусственного интеллекта и ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок.

Аналитики также ставят под сомнение чрезмерно высокую оценку SpaceX и её долгосрочные планы — от развертывания космических дата-центров до миссий на Марс.

Читайте также:SpaceX потеряла $400 миллиардов за день после рекордного IPO

Дополнительным риском остается завершение периода блокировки акций, после чего ранние инвесторы смогут продавать свои доли, что может усилить волатильность.

На данный момент SpaceX остается самым ценным активом Маска: по оценкам Bloomberg, его доля в компании стоит около $744 млрд и составляет почти 80% его капитала. Пакет акций Tesla, оцениваемый в $158 млрд, также понес потери.

Несмотря на это, состояние Маска по-прежнему значительно превышает капитал второго в рейтинге — соучредителя Google Ларри Пейджа. Разница между ними составляет около $660 млрд, что эквивалентно более чем двум состояниям Джеффа Безоса.