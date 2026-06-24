НБУ оштрафовал «Укрпочту»: компания должна заплатить 2,5 млн грн

Нацбанк оштрафовал АО «Укрпочта» на 2,5 млн грн за выявленные нарушения требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, и законодательства о защите прав потребителей при оказании услуг на платежном рынке. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры Национального банка принял 22 июня 2026 года.

За что наложили штраф

Меры воздействия в виде штрафа в размере 2 544,9 тыс. грн применены к АО «Укрпочта» за нарушение требований:

Закона Украины «О платежных услугах»;

Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 25.09.2018 № 103 (с изменениями);

№ 103 (с изменениями); Правил хранения, защиты, использования и раскрытия тайны поставщика платежных услуг, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 14.07.2022 № 147 (с изменениями);

№ 147 (с изменениями); Положения о порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29.07.2022 № 164 (с изменениями).

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Решение Комитета по надзору вступает в силу со дня его доведения до сведения АО «Укрпочта».

Укрпочта обязана уплатить штраф в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня доведения до сведения АО «Укрпочта» решения Комитета по надзору.

Предыстория

Ситуация вокруг Игоря Смилянского и «Укрпочты» разворачивается на фоне подготовки компании к запуску банковских услуг в рамках модели финансовой инклюзии.

23 июня Национальный банк Украины принял решение о несоответствии генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смилянского требованиям профессиональной пригодности, установленным для руководителя поставщика финансовых платежных услуг.

По словам Смилянского, НБУ требует, чтобы акционер компании в течение пяти дней отстранил его от должности и назначил другого руководителя. Сам он связывает это решение с процессом создания почтового банка на базе «Укрпочты».

Смилянский заявил, что компания была готова к запуску банковских услуг, имеет более 2 млрд грн собственного капитала и работает с прибылью. Он также отметил, что юридическая команда «Укрпочты» анализирует решение регулятора и рассматривает возможность его обжалования в суде.

Отдельно руководитель компании сообщил о намерении проинформировать международных партнеров, в частности ЕБРР и МВФ, с которыми «Укрпочта» имеет соглашения и сотрудничает.

Нацбанк ранее уже обращал внимание на риски в управлении «Укрпочтой» и требовал создания наблюдательного совета компании. Регулятор подчеркивал, что для предоставления финансовых услуг компания должна соответствовать требованиям к корпоративному управлению, прозрачности и профессиональной пригодности руководства.

Несмотря на решение НБУ, Смилянский заявил, что «Укрпочта» продолжает работать в штатном режиме, а для клиентов компании пока ничего не меняется.

«Я никогда не проигрывал. Я либо побеждал, либо учился», — заявил Смилянский, комментируя ситуацию.