Украина получила доступ к киберподдержке ЕС — теперь можно вызвать подкрепление при масштабных атаках

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 июня 2026, 15:30 Читати українською

Украина получила доступ к киберподдержке ЕС — теперь можно вызвать подкрепление при масштабных атаках

Совет Евросоюза одобрил включение Украины в Резерв кибербезопасности ЕС. Теперь Киев может активировать экстренную скорую помощь от европейских специалистов в случае масштабных кибератак на критическую инфраструктуру.

Совет Евросоюза одобрил включение Украины в Резерв кибербезопасности ЕС.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости Что такое

Резерв, которым управляет Агентство Е С по кибербезопасности ENISA, — пул проверенных частных компаний, специализирующихся на реагировании на инциденты в интернет-пространстве. Когда страна-участник испытывает масштабную атаку, с которой трудно справиться самостоятельно, она имеет право обратиться за поддержкой и получить помощь команды специалистов.

До этого момента резерв был доступен только странам ЕС и Молдове, включенной в программу еще в 2024 году. Украина стала второй страной-нечленом ЕС, получившей этот статус.

Почему это важно именно для Украины

Украина находится под постоянным кибертиском со стороны России уже более десяти лет. После полномасштабного вторжения атаки на государственные реестры, энергетическую инфраструктуру, банковский сектор и медиапространство стали обыденностью. Возможность быстро привлечь внешних специалистов при особо сложных инцидентах — существенное усиление оборонного потенциала.

«Приветствуя Украину в Резерв кибербезопасности ЕС, мы укрепляем нашу коллективную оборону и подтверждаем принцип солидарности, лежащий в основе цифрового будущего Европы. В то время, когда кибератаки представляют постоянную угрозу, наше единство является нашим наибольшим достоянием», — заявила исполнительная вице-президент Еврокомиссии Генна Вирккунен.

Решение является частью Закона о киберсолидарности ЕС и отвечает стратегическому цифровому партнерству между Брюсселем и Киевом. Оно также вписывается в общую логику евроинтеграции: доступ к инструментам ЕС еще до формального членства — сигнал доверия и подготовка к будущей полной интеграции.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Приватбанк успешно противостоит 1,5 млн кибератак с начала войны

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами