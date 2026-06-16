Украина получила доступ к киберподдержке ЕС — теперь можно вызвать подкрепление при масштабных атаках

Совет Евросоюза одобрил включение Украины в Резерв кибербезопасности ЕС. Теперь Киев может активировать экстренную скорую помощь от европейских специалистов в случае масштабных кибератак на критическую инфраструктуру.

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Резерв, которым управляет Агентство Е С по кибербезопасности ENISA, — пул проверенных частных компаний, специализирующихся на реагировании на инциденты в интернет-пространстве. Когда страна-участник испытывает масштабную атаку, с которой трудно справиться самостоятельно, она имеет право обратиться за поддержкой и получить помощь команды специалистов.

До этого момента резерв был доступен только странам ЕС и Молдове, включенной в программу еще в 2024 году. Украина стала второй страной-нечленом ЕС, получившей этот статус.

Почему это важно именно для Украины

Украина находится под постоянным кибертиском со стороны России уже более десяти лет. После полномасштабного вторжения атаки на государственные реестры, энергетическую инфраструктуру, банковский сектор и медиапространство стали обыденностью. Возможность быстро привлечь внешних специалистов при особо сложных инцидентах — существенное усиление оборонного потенциала.

«Приветствуя Украину в Резерв кибербезопасности ЕС, мы укрепляем нашу коллективную оборону и подтверждаем принцип солидарности, лежащий в основе цифрового будущего Европы. В то время, когда кибератаки представляют постоянную угрозу, наше единство является нашим наибольшим достоянием», — заявила исполнительная вице-президент Еврокомиссии Генна Вирккунен.

Решение является частью Закона о киберсолидарности ЕС и отвечает стратегическому цифровому партнерству между Брюсселем и Киевом. Оно также вписывается в общую логику евроинтеграции: доступ к инструментам ЕС еще до формального членства — сигнал доверия и подготовка к будущей полной интеграции.

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