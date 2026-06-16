НБУ допустил резкое падение гривны: аналитики ICU объяснили, что произошло

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 июня 2026, 9:44 Читати українською

НБУ допустил резкое падение гривны: аналитики ICU объяснили, что произошло

НБУ резко ослабил гривну, несмотря на наши ожидания медленной и постепенной девальвации. Об этом говорится в еженедельном отчете ICU.

НБУ резко ослабил гривну, несмотря на наши ожидания медленной и постепенной девальвации.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Почему слабела гривна

На прошлой неделе НБУ разрешил гривне ослабевать на десятки копеек в день. На межбанковском рынке котировки даже превышали 45 грн/$. Однако для официального курса максимум был зафиксирован в прошлую среду на уровне 44.98 грн/$.

Остановить ослабление гривны НБУ удалось значительным увеличением интервенций до $200 млн в день, и по итогам недели гривна ослабла на 1% до 44.81 грн/$, или на 5.8% с начала года. В целом НБУ продал почти $1,2 млрд — недельный максимум с конца марта.

Читайте также: Евро снова входит в зону повышенной турбулентности: что будет с валютой на этой неделе

Происходило это на фоне роста дефицита валюты на рынке на 36% до $748 млн (по итогам четырех рабочих дней). Дефицит в розничном сегменте вырос всего на 12% до $84 млн, тогда как резкое уменьшение предложения валюты на межбанковском рынке повлекло за собой увеличение дефицита почти на 40% до $664 млн.

Читайте также: НБУ резко увеличил продажу валюты: интервенции достигли максимума с конца марта

Что говорят аналитики

«Резкий рост дефицита — это в основном реакция рынка на неожиданные и непонятные действия НБУ на валютном рынке. Резкое ослабление гривны, которого рынок не ожидал, привело к значительному сокращению предложения иностранной валюты. Чтобы удовлетворить спрос, НБУ был вынужден приложить усилия, существенно увеличив интервенции. Мы считаем маловероятным, что резкие скачки гривны по отношению к иностранным валютам будут повторяться в ближайшие недели, однако действия НБУ на валютном рынке становятся все менее предсказуемыми. Тем не менее, мы сохраняем наш прогноз курса на конец года на уровне 45,8 грн/$», — говорится в отчете.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+191
Strain
Strain
16 июня 2026, 9:59
#
Ну надо же было выполнить последнее предвыборное обещание зеленского — доллар по 45.
Война — есть.
Хаос — есть.
А вот с баксом были сложности.
+
0
Shurik Linnik
Shurik Linnik
16 июня 2026, 11:12
#
Как в стране где идёт война может быть доллар по 45? Прифронтовых территориях тревоги бывает сутками, какое производство? Промышленность под ударами, логистика под ударами. Страна полностью зависит от внешних заимствований. Государство не выполняет обязательств перед международными партнёрами.
+
+30
BigBend
BigBend
16 июня 2026, 11:32
#
Які «обязательства» не виконуються, ічому міжнародні партнери про це не знають?
+
0
stariy07
stariy07
16 июня 2026, 11:38
#
BigBend
16 червня 2026, 11:32
#
Які «обязательства» не виконуються, ічому міжнародні партнери про це не знають?

Так, іксперту аби голосніше ляпнуть «УСЕ ПРОПАЛО!!!»
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Anko, Ярослав Голобородько и 218 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами