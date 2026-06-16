НБУ допустил резкое падение гривны: аналитики ICU объяснили, что произошло

НБУ резко ослабил гривну, несмотря на наши ожидания медленной и постепенной девальвации. Об этом говорится в еженедельном отчете ICU .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Почему слабела гривна

На прошлой неделе НБУ разрешил гривне ослабевать на десятки копеек в день. На межбанковском рынке котировки даже превышали 45 грн/$. Однако для официального курса максимум был зафиксирован в прошлую среду на уровне 44.98 грн/$.

Остановить ослабление гривны НБУ удалось значительным увеличением интервенций до $200 млн в день, и по итогам недели гривна ослабла на 1% до 44.81 грн/$, или на 5.8% с начала года. В целом НБУ продал почти $1,2 млрд — недельный максимум с конца марта.

Читайте также: Евро снова входит в зону повышенной турбулентности: что будет с валютой на этой неделе

Происходило это на фоне роста дефицита валюты на рынке на 36% до $748 млн (по итогам четырех рабочих дней). Дефицит в розничном сегменте вырос всего на 12% до $84 млн, тогда как резкое уменьшение предложения валюты на межбанковском рынке повлекло за собой увеличение дефицита почти на 40% до $664 млн.

Читайте также: НБУ резко увеличил продажу валюты: интервенции достигли максимума с конца марта

Что говорят аналитики

«Резкий рост дефицита — это в основном реакция рынка на неожиданные и непонятные действия НБУ на валютном рынке. Резкое ослабление гривны, которого рынок не ожидал, привело к значительному сокращению предложения иностранной валюты. Чтобы удовлетворить спрос, НБУ был вынужден приложить усилия, существенно увеличив интервенции. Мы считаем маловероятным, что резкие скачки гривны по отношению к иностранным валютам будут повторяться в ближайшие недели, однако действия НБУ на валютном рынке становятся все менее предсказуемыми. Тем не менее, мы сохраняем наш прогноз курса на конец года на уровне 45,8 грн/$», — говорится в отчете.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валют