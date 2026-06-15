Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры и необходимости эвакуационных остановок для пассажиров ряд поездов дальнего сообщения курсирует с опозданием. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в своем официальном телеграмм-канале.
Из-за атаки по Украине пассажирам придется ждать: какие поезда задерживаются
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Направления с наибольшим отклонением от графика
Железнодорожное движение между ключевыми городами сохранено, в частности рейсы в Днепр и обратно выполняются по плану. Однако пассажирам следует подготовиться к дополнительному времени в пути на отдельных популярных маршрутах.
Наибольшие задержки зафиксированы на следующих рейсах:
-
№ 53/54 Одесса — Днепр опаздывает на 3,5 часа;
-
№ 39/40 Запорожье — Солотвино задерживается на 3.4 часа;
-
№ 75/76 Кривой Рог — Киев, № 21/22 Харьков — Львов,;
-
№ 21/22 Львов — Харьков прибудет позже на 3.15 часов;
-
№ 65/66 Киев — Сумы опаздывает на 3 часа
-
№ 45/46 Харьков — Ужгород отклонился от графика на 3.5 часа;
-
№ 7/8 Одесса — Харьков — на 3 часа.
Читайте также: Укрзалізниця изменила правила возврата билетов
Меры по стабилизации железнодорожного сообщения
Ремонтные бригады железнодорожников ликвидируют последствия повреждений путей и энергетической сети. Для восстановления стабильного движения задействуют вспомогательные локомотивы и оперативно изменяют схемы движения на наиболее критичных участках пути.
Актуальное время опоздания поездов советуют отслеживать на специализированном портале железнодорожного перевозчика, однако пассажирам рекомендуют дополнительно ориентироваться на объявления непосредственно на вокзалах и внутри вагонов.
Читайте также: Укрзалізниця предупредила о критическом дефиците билетов летом и дала советы, как их приобрести
Комментарии