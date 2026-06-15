Из-за атаки по Украине пассажирам придется ждать: какие поезда задерживаются

Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры и необходимости эвакуационных остановок для пассажиров ряд поездов дальнего сообщения курсирует с опозданием. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в своем официальном телеграмм-канале.

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Направления с наибольшим отклонением от графика

Железнодорожное движение между ключевыми городами сохранено, в частности рейсы в Днепр и обратно выполняются по плану. Однако пассажирам следует подготовиться к дополнительному времени в пути на отдельных популярных маршрутах.

Наибольшие задержки зафиксированы на следующих рейсах:

№ 53/54 Одесса — Днепр опаздывает на 3,5 часа;

№ 39/40 Запорожье — Солотвино задерживается на 3.4 часа;

№ 75/76 Кривой Рог — Киев, № 21/22 Харьков — Львов,;

№ 21/22 Львов — Харьков прибудет позже на 3.15 часов;

№ 65/66 Киев — Сумы опаздывает на 3 часа

№ 45/46 Харьков — Ужгород отклонился от графика на 3.5 часа;

№ 7/8 Одесса — Харьков — на 3 часа.

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Меры по стабилизации железнодорожного сообщения

Ремонтные бригады железнодорожников ликвидируют последствия повреждений путей и энергетической сети. Для восстановления стабильного движения задействуют вспомогательные локомотивы и оперативно изменяют схемы движения на наиболее критичных участках пути.

Актуальное время опоздания поездов советуют отслеживать на специализированном портале железнодорожного перевозчика, однако пассажирам рекомендуют дополнительно ориентироваться на объявления непосредственно на вокзалах и внутри вагонов.

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