Рада поддержала снижение налога на аренду жилья до 5%

9 июня Верховная Рада приняла законопроект № 15111-д, которым, среди прочего, уменьшили налоговую нагрузку для физических лиц, официально сдающих недвижимость в аренду. Об этом написала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

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«По моему мнению, это один из тех случаев, когда меньшая ставка налога может дать лучший результат для государства. Сегодня многие собственники жилья, не являющиеся ФЛПами, сдают недвижимость в аренду без официального оформления и декларирования доходов. И в значительной степени причина заключается именно в слишком высокой налоговой нагрузке», — написала Шуляк.

По ее словам, снижение ставки до 5% должно создать стимулы работать легально, заключать официальные договоры и платить налоги. В итоге выиграют все: арендодатели получат более простые и понятные правила, арендаторы больше защиты своих прав, а государство дополнительные поступления и более прозрачный рынок.

Закона недостаточно

«В то же время принять закон недостаточно. Очень важно, чтобы государство и ответственные органы провели качественную информационную кампанию и объяснили людям новые возможности и правила. Без этого рынок также будет постепенно выходить из тени, но гораздо медленнее, чем мог бы. Поэтому сейчас главное не только изменить законодательство, но и донести эти изменения до людей», — написала она.