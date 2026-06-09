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9 июня 2026, 15:44 Читати українською

Рада поддержала снижение налога на аренду жилья до 5%

9 июня Верховная Рада приняла законопроект № 15111-д, которым, среди прочего, уменьшили налоговую нагрузку для физических лиц, официально сдающих недвижимость в аренду. Об этом написала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

9 июня Верховная Рада приняла законопроект № 15111-д, которым, среди прочего, уменьшили налоговую нагрузку для физических лиц, официально сдающих недвижимость в аренду.

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«По моему мнению, это один из тех случаев, когда меньшая ставка налога может дать лучший результат для государства. Сегодня многие собственники жилья, не являющиеся ФЛПами, сдают недвижимость в аренду без официального оформления и декларирования доходов. И в значительной степени причина заключается именно в слишком высокой налоговой нагрузке», — написала Шуляк.

По ее словам, снижение ставки до 5% должно создать стимулы работать легально, заключать официальные договоры и платить налоги. В итоге выиграют все: арендодатели получат более простые и понятные правила, арендаторы больше защиты своих прав, а государство дополнительные поступления и более прозрачный рынок.

Закона недостаточно

«В то же время принять закон недостаточно. Очень важно, чтобы государство и ответственные органы провели качественную информационную кампанию и объяснили людям новые возможности и правила. Без этого рынок также будет постепенно выходить из тени, но гораздо медленнее, чем мог бы. Поэтому сейчас главное не только изменить законодательство, но и донести эти изменения до людей», — написала она.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+45
bosyak
bosyak
9 июня 2026, 16:03
#
«зменшили податкове навантаження для фізичних осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду» — для 600 платників на всю країну. Для інших нічого не змінилося :) :) :)
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0
Fuzzy
Fuzzy
9 июня 2026, 18:24
#
Я сподіваюся, що багато людей почне платити, якщо буде впроваджено нормальний механізм без зайвої бюрократії. наприклад рахунок в банку для раньтє, для якого банк буде виступати податковим агентом і утримувать ці 5%. людині взагалі не прийдеться паритись — тільки принести в банк договір оренди для відкриття такого рахунку. якщо ж буде треба декларації, податкові кабінети і т.і., то, нажаль, більша частина буде такою, що «Для інших нічого не змінилося :) :) :)»
але початок дуже хороший!

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0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
9 июня 2026, 16:40
#
Справа не так у відсотку, як у тому, що орендодавці не мають бажання звʼязуватись із податковою, репутація якої нижче плінтуса.
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0
neverice
neverice
9 июня 2026, 16:57
#
Сьогодні в Раді день адекватних рішень? Прийняли, фактично, єдине рішення яке хоча б теоретично може спрацювати. В сфері, де податки історично не платились ніколи.
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0
R S
R S
9 июня 2026, 17:48
#
Да, это адекватное, но половинчатое решение.
Теперь раде надо сделать так, чтобы платить этот налог стало выгодно, т. е. создать стимул (-ы).
Ведь 99% арендодателей никогда не платили этот налог. И даже 5% налога платить не будут, если не «закрутить им гайки».
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