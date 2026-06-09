9 июня Верховная Рада приняла законопроект № 15111-д, которым, среди прочего, уменьшили налоговую нагрузку для физических лиц, официально сдающих недвижимость в аренду. Об этом написала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
Рада поддержала снижение налога на аренду жилья до 5%
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«По моему мнению, это один из тех случаев, когда меньшая ставка налога может дать лучший результат для государства. Сегодня многие собственники жилья, не являющиеся ФЛПами, сдают недвижимость в аренду без официального оформления и декларирования доходов. И в значительной степени причина заключается именно в слишком высокой налоговой нагрузке», — написала Шуляк.
По ее словам, снижение ставки до 5% должно создать стимулы работать легально, заключать официальные договоры и платить налоги. В итоге выиграют все: арендодатели получат более простые и понятные правила, арендаторы больше защиты своих прав, а государство дополнительные поступления и более прозрачный рынок.
Закона недостаточно
«В то же время принять закон недостаточно. Очень важно, чтобы государство и ответственные органы провели качественную информационную кампанию и объяснили людям новые возможности и правила. Без этого рынок также будет постепенно выходить из тени, но гораздо медленнее, чем мог бы. Поэтому сейчас главное не только изменить законодательство, но и донести эти изменения до людей», — написала она.
Комментарии - 5
але початок дуже хороший!
Теперь раде надо сделать так, чтобы платить этот налог стало выгодно, т. е. создать стимул (-ы).
Ведь 99% арендодателей никогда не платили этот налог. И даже 5% налога платить не будут, если не «закрутить им гайки».